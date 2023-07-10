«Арсенал» подпишет Райса до начала турне в США. Тимбер уже прошел медосмотр

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Вест Хэм Арсенал возможные трансферы Деклан Райс Юрриен Тимбер деньги Футбол

«Арсенал» планирует закрыть сделку по трансферу Деклана Райса до конца недели.

Ранее сообщалось, что трансфер полузащитника «Вест Хэма» обойдется «Арсеналу» в 105 миллионов фунтов. Медобследование Райса в лондонском клубе запланировано на пятницу.

По информации Sky Sports, официально объявить о переходе Райса «Арсенал» планирует до воскресенья, когда команда отправится в предсезонное турне в США.

Отмечается, что сумма трансфера 24-летнего полузащитника станет рекордной для «Арсенала» – сейчас самым дорогим подписанием клуба является Николя Пепе, купленный в 2019 году у «Лилля» за 72 млн фунтов. Рекордным для АПЛ является трансфер Энцо Фернандеса из «Бенфики» и «Челси» за 106,8 млн фунтов.

Также сообщается, что в ближайшее время будет объявлено о трансфере Юрриена Тимбера. Защитник «Аякса» уже прошел медобследование в «Арсенале». Ожидается, что Тимбер дебютирует в новом клубе 13 июля в товарищеском матче против «Нюрнберга». Сумма трансфера составит 34+4 млн фунтов.

Со статистикой выступлений Деклана Райса можно ознакомиться здесь.

Подробная статистика Тимбера доступна по этой ссылке.

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5 комментариев

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gangs
Ответ Монморенси
Подскажите, а фамилия второго игрока, Юрриена, на русский переводится, как "Лесничий"?
Лесной скорее, человек из леса, лесной человек но не конкретно сам лес.
+2
0
+2
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llolishe
Арсенал-единственные кто переплачивает за рис)
+2
-1
+1
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Kirill_Abramov
в четверг писали про пятницу.
сейчас опять "в пятницу"))
видимо "если ничего не произошло - перечитай текст снова"))
0
0
0
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Монморенси
Подскажите, а фамилия второго игрока, Юрриена, на русский переводится, как "Лесничий"?
0
0
0
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Монморенси
Ответ gangs
Лесной скорее, человек из леса, лесной человек но не конкретно сам лес.
Понятно, Лесовой)
У нас тоже такой есть.
0
0
0
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