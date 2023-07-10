«Арсенал» подпишет Райса до начала турне в США. Тимбер уже прошел медосмотр

«Арсенал» планирует закрыть сделку по трансферу Деклана Райса до конца недели.

Ранее сообщалось, что трансфер полузащитника « » обойдется « » в 105 миллионов фунтов. Медобследование Райса в лондонском клубе запланировано на пятницу.

По информации Sky Sports, официально объявить о переходе Райса «Арсенал» планирует до воскресенья, когда команда отправится в предсезонное турне в США.

Отмечается, что сумма трансфера 24-летнего полузащитника станет рекордной для «Арсенала» – сейчас самым дорогим подписанием клуба является Николя Пепе, купленный в 2019 году у «Лилля» за 72 млн фунтов. Рекордным для АПЛ является трансфер Энцо Фернандеса из «Бенфики» и «Челси» за 106,8 млн фунтов.

Также сообщается, что в ближайшее время будет объявлено о трансфере . Защитник « » уже прошел медобследование в «Арсенале». Ожидается, что Тимбер дебютирует в новом клубе 13 июля в товарищеском матче против «Нюрнберга». Сумма трансфера составит 34+4 млн фунтов.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.

Подробная статистика Тимбера доступна по этой ссылке.