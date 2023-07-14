Месси представил свой куриный бургер, сделанный с Hard Rock Cafe
Лионель Месси представил именной куриный бургер.
Сделан он в сотрудничестве с Hard Rock Cafe.
«Еще одна мечта сбывается! Я с радостью представляю вам Messi Chicken Sandwich, который я создал совместно с Hard Rock Cafe. Он вдохновлен моим любимым блюдом: миланезе (курица по-милански, хрустящая курица в панировке – Sports.ru)! Не пропустите!» – написал форвард «Интер Майами» в соцсетях.
Фото: instagram.com/leomessi
месси сходил в супермаркет
месси представил именной бургер
месси выиграл золотой мяч
А вообще не понимаю, для чего ему это
Очередные деньги?
Имидж лучше сохранить
Месси: зарабатывает на том, что помогает подсаживать людей на фастфуд, чипсы Lays, лимонад и прочий пищевой мусор, который травит людей медленным ядом в виде низкокачественного сахара, трансжиров и канцерогенов