Месси представил свой куриный бургер, сделанный с Hard Rock Cafe

Лионель Месси представил именной куриный бургер.

Сделан он в сотрудничестве с Hard Rock Cafe.

«Еще одна мечта сбывается! Я с радостью представляю вам Messi Chicken Sandwich, который я создал совместно с Hard Rock Cafe. Он вдохновлен моим любимым блюдом: миланезе (курица по-милански, хрустящая курица в панировке – Sports.ru)! Не пропустите!» – написал форвард «Интер Майами» в соцсетях.

Фото: instagram.com/leomessi