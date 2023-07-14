Месси представил свой куриный бургер, сделанный с Hard Rock Cafe

Теги МЛС Лионель Месси фото Интер Майами Футбол

Лионель Месси представил именной куриный бургер.

Сделан он в сотрудничестве с Hard Rock Cafe.

«Еще одна мечта сбывается! Я с радостью представляю вам Messi Chicken Sandwich, который я создал совместно с Hard Rock Cafe. Он вдохновлен моим любимым блюдом: миланезе (курица по-милански, хрустящая курица в панировке – Sports.ru)! Не пропустите!» – написал форвард «Интер Майами» в соцсетях.

Фото: instagram.com/leomessi

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36 комментариев

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Los Galácticos
Азар уже сделал предзаказ :)
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Aist Marabu
Это что за фотошоп??? Бургер, Месси и фон, это 3 разные картинки.
+31
-4
+27
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Lionel Andres Messi 10
Ещё ребёнком, когда Месси спрашивали о его главной мечте, он всегда отвечал, что хотел бы стать чемпионом мира, выиграть Золотой мяч и создать собственный бургер.
+15
-4
+11
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NY Knicks
Ответ Budabuda
Азар оформил ежегодную подписку.
ежедневную
+8
-1
+7
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ciao.ragazzi.2519
заслужил , можно теперь бургеры готовить , ходить в супермаркеты и иногда играть , один фиг, там мало кто на его уровне играет
+8
-3
+5
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cektor
я так понимаю Азар переходит в Интер Майами))
+5
-1
+4
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Budabuda
Ответ Los Galácticos
Азар уже сделал предзаказ :)
Азар оформил ежегодную подписку.
+4
0
+4
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MK
1 из причин переезд Азара в МЛС ;)
+5
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+3
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ten Hag
Ответ Lionel Andres Messi 10
Ещё ребёнком, когда Месси спрашивали о его главной мечте, он всегда отвечал, что хотел бы стать чемпионом мира, выиграть Золотой мяч и создать собственный бургер.
Стать рекламным лицом Lay’s и Pepsi :)
+3
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Lionel Andres Messi 10
Цель похода Месси в супермаркет раскрыта.
+4
-2
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Плеймейкер87
Сколько же сейчас пойдет рекламных проектов с Месси. Через месяц-другой будет пиарить своих спонсоров в вечерних ТВ-шоу:)
+3
-1
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cektor
новости о Месси :
месси сходил в супермаркет
месси представил именной бургер
месси выиграл золотой мяч
+3
-1
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ten Hag
Ответ Aist Marabu
Это что за фотошоп??? Бургер, Месси и фон, это 3 разные картинки.
Ну не Месси же в фотосессии сниматься)
А вообще не понимаю, для чего ему это
Очередные деньги?
Имидж лучше сохранить
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damondiamond
спортс думает, что мы вообще отсталые и дважды уточнили, что имеет ввиду Месси
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Данияр Жумабекович
пец прибыльный бизнес походу, если почти миллиардер влез в это дело
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Lionel Andres Messi 10
В новом выпуске «Адской кухни» вы узнаете, остался ли доволен этим бургером Гордон Рамзи.
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mr. Kadyrov
не забудьте создать новость фото переваренного, переработанного и эвакуированного бургера лично от Месси
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avcgloronalduMU
чтобы заработать деньги, которые обещали ему в Аравии, нужно будет много всего-всего рекламировать, что Месси уже и делает
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Манковский
Фотошоп такого же качества, как и Бэхи на заднем плане, девки или мускулы у школяров.
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Бекболат Тұяқ
У имени Наполеона есть торт, у имени Цезаря есть салат, а у Месси есть бургер, даже собственного производства
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S100 Winner
Профессионал и перфекционист Роналду: зарабатывает на рекламе качественной водички и клиник по улучшению здоровья и красоты, мотивируя людей вести здоровый образ жизни

Месси: зарабатывает на том, что помогает подсаживать людей на фастфуд, чипсы Lays, лимонад и прочий пищевой мусор, который травит людей медленным ядом в виде низкокачественного сахара, трансжиров и канцерогенов
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Александр Северный
спортс, ты почему такой затупок!?) извините, но этой новости дня два уже. без обид) может вы меня на работу возьмете?) я то постараюсь мониторить новости во время.
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SergSV
Теперь любой защитник - легко может «съесть» Месси 👍
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red hikkikomori
Хлопнул бургер за Фрэнсиса Суареса (мэр Майами)
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Алексей Ненахов
Ответ Los Galácticos
Азар уже сделал предзаказ :)
Слуцкий уже в самолёте
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