«Монако» не стал отстранять Бен-Йеддера на фоне обвинений в сексуальном насилии

«Монако» не стал отстранять Виссама Бен-Йеддера на фоне обвинений в сексуальном насилии.

32-летний футболист продолжит подготовку к сезону вместе с « » и не будет отстранен.

Напомним, полиция начала расследование в отношении нападающего «Монако». Две девушки в возрасте 19 и 20 лет обвиняют и еще одного человека в принуждении к сексу после мероприятия, которое они провели вместе.

Прокуратура Граса подтвердила, что две девушки подали заявления о сексуальном насилии, обвинив футболиста «Монако». Личность второго подозреваемого не разглашается – вероятно, им является младший брат Виссама. Дело передано в прокуратуру Ниццы.