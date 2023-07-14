«Монако» не стал отстранять Бен-Йеддера на фоне обвинений в сексуальном насилии

Теги Монако лига 1 Франция Виссам Бен-Йеддер Футбол

«Монако» не стал отстранять Виссама Бен-Йеддера на фоне обвинений в сексуальном насилии.

32-летний футболист продолжит подготовку к сезону вместе с «Монако» и не будет отстранен.

Напомним, полиция начала расследование в отношении нападающего «Монако». Две девушки в возрасте 19 и 20 лет обвиняют Виссама Бен Йеддера и еще одного человека в принуждении к сексу после мероприятия, которое они провели вместе.

Прокуратура Граса подтвердила, что две девушки подали заявления о сексуальном насилии, обвинив футболиста «Монако». Личность второго подозреваемого не разглашается – вероятно, им является младший брат Виссама. Дело передано в прокуратуру Ниццы. 

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2 комментария

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Pavel Tyazhev
Неужели хоть кто-то пошёл против культуры отмены
+4
0
+4
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