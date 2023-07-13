Форварда «Монако» Бен-Йеддера и его младшего брата обвинили в сексуальном насилии
Виссама Бен-Йеддера обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.
Как сообщает France Info, полиция начала расследование в отношении нападающего «Монако». Две девушки в возрасте 19 и 20 лет обвиняют Виссама Бен Йеддера и еще одного человека в принуждении к сексу после мероприятия, которое они провели вместе.
Прокуратура Граса подтвердила, что две девушки подали заявления о сексуальном насилии, обвинив футболиста «Монако». Личность второго подозреваемого не разглашается – вероятно, им является младший брат Виссама. Дело передано в прокуратуру Ниццы.
Ни 32-летний Бен-Йеддер, ни его брат в настоящее время не находятся под стражей, их еще не допрашивали.
Головин там замолвит за коней словечко, по старой дружбе)
У тунисцев это , как будьте - здрасьте!
Это ж не алкоголь в конце концов ?