Форварда «Монако» Бен-Йеддера и его младшего брата обвинили в сексуальном насилии

Теги Монако лига 1 Франция происшествия Виссам Бен-Йеддер Футбол

Виссама Бен-Йеддера обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.

Как сообщает France Info, полиция начала расследование в отношении нападающего «Монако». Две девушки в возрасте 19 и 20 лет обвиняют Виссама Бен Йеддера и еще одного человека в принуждении к сексу после мероприятия, которое они провели вместе.

Прокуратура Граса подтвердила, что две девушки подали заявления о сексуальном насилии, обвинив футболиста «Монако». Личность второго подозреваемого не разглашается – вероятно, им является младший брат Виссама. Дело передано в прокуратуру Ниццы. 

Ни 32-летний Бен-Йеддер, ни его брат в настоящее время не находятся под стражей, их еще не допрашивали.

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21 комментарий

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Egor Aleksandrovich
ждем в ЦСКА по примеру Квинси, как раз нам забивной нап нужен))
Головин там замолвит за коней словечко, по старой дружбе)
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Трент Резнор
Новый день, новая шкура
+24
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87tbyzp2py
Очередные любители срубить легких денег!
+22
-12
+10
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deadjoker
Ответ OldRedWhite
Они ж не брат с братом ? А как положено ! Совсем озверели после Алвеса , девицы … Я понимаю ещё, Гальтье преступник отпетый ! А это - другое !
Если бы было брат с братом их бы нац героями сделали
+7
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fussballer
Бедные девочки. Приходят чаю попить, а там такое(
+5
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Арг
О, наша любимая рубрика - посткоитальный отказ
+3
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gukmamop
Кабинетные игры катарцев перешли на новый уровень
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Spartakus1984
Вот когда эти девушки(явно не скромницы)идут на встречу с изветсными футболистами,которые их угощают,на что они вообще расчитывают?Что им предложат серьезные отношения или чаепитие?
+1
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Вадим Слуцкий
Давно удивляюсь, почему ещё не всех футболистов обвинили в сексуальном насилии. У всех у них есть деньги.
+1
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BZB
Половозрелый профессиональный футболист-не самый умный, но хорошо обеспеченный, член общества. Шкуры по всему миру взяли это на вооружение.
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katalonec.uz
Нашли дойных коров( футболистов) девушки с низким социальным уровнем
+1
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Bayern Munich Mia San Mia
Видимо, этим девицам недоплатили или решили с богатого футболиста урвать побольше денег
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Spaten
Вот это настоящий форвард)) там как раз стервятник в штрафной нужен в команду
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OldRedWhite
Ответ deadjoker
Если бы было брат с братом их бы нац героями сделали
Точно !
У тунисцев это , как будьте - здрасьте!
Это ж не алкоголь в конце концов ?
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Javelin Himars
Ответ OldRedWhite
Точно ! У тунисцев это , как будьте - здрасьте! Это ж не алкоголь в конце концов ?
Снохачество тоже тунисская традиция?))
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OldRedWhite
Ответ Javelin Himars
Снохачество тоже тунисская традиция?))
Не знаю что это , но подтверждаю без тени сомнения !
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IceGooffy
Ответ OldRedWhite
Точно ! У тунисцев это , как будьте - здрасьте! Это ж не алкоголь в конце концов ?
Опечатка? В конце - с концов? 🤣
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