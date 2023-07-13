Форварда «Монако» Бен-Йеддера и его младшего брата обвинили в сексуальном насилии

Виссама Бен-Йеддера обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.

Как сообщает France Info, полиция начала расследование в отношении нападающего « ». Две девушки в возрасте 19 и 20 лет обвиняют и еще одного человека в принуждении к сексу после мероприятия, которое они провели вместе.

Прокуратура Граса подтвердила, что две девушки подали заявления о сексуальном насилии, обвинив футболиста «Монако». Личность второго подозреваемого не разглашается – вероятно, им является младший брат Виссама. Дело передано в прокуратуру Ниццы.

Ни 32-летний Бен-Йеддер, ни его брат в настоящее время не находятся под стражей, их еще не допрашивали.