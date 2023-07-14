Экс-форвард «Динамо» Обольский подписал контракт с «Ибицей»
Российский форвард Николай Обольский подписал контракт с «Ибицей».
26-летний футболист заключил соглашение с испанским клубом по схеме «1+1».
В прошлом сезоне Обольский выступал за испанский «Культураль Леонеса», провел 36 матчей, забил 9 мячей и сделал 6 голевых передач.
«Ибица» вылетела из Сегунды и теперь сыграет в 3-м дивизионе Испании.
Напомним, Обольский в системе «Динамо» форвард находился в 2013-2020 годах, за основу бело-голубых провел 17 игр.
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