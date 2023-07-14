Экс-форвард «Динамо» Обольский подписал контракт с «Ибицей»

Теги трансферы Д3 Испания Николай Обольский Ибица Футбол

Российский форвард Николай Обольский подписал контракт с «Ибицей».

26-летний футболист заключил соглашение с испанским клубом по схеме «1+1».

В прошлом сезоне Обольский выступал за испанский «Культураль Леонеса», провел 36 матчей, забил 9 мячей и сделал 6 голевых передач.

«Ибица» вылетела из Сегунды и теперь сыграет в 3-м дивизионе Испании.

Напомним, Обольский в системе «Динамо» форвард находился в 2013-2020 годах, за основу бело-голубых провел 17 игр.

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4 комментария

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Камбоджа Иванов
Воспитанники Динамо - Ибица, Фиорентина
Воспитанник ЦСКА - Монако
Воспитанник Локо - Аталанта
Воспитанник Зенита - Гавр
Воспитанники Спартака - Химки, Торпедо, Родина
+11
-5
+6
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Filipp Gorski
Думаю он счастлив
Будет вместе с Нолито бегать в атаке
+2
0
+2
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-=Калян-Малян=-
Ответ Камбоджа Иванов
Воспитанники Динамо - Ибица, Фиорентина Воспитанник ЦСКА - Монако Воспитанник Локо - Аталанта Воспитанник Зенита - Гавр Воспитанники Спартака - Химки, Торпедо, Родина
А также Локо, Динамо, зенит, рубин
+3
-1
+2
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Stanley_77
Пришел к мечте. К лучшим клубам Европы.
0
0
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