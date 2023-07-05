Защитник «Краснодара» Волков об инвестициях: «Какая разница, три пары кроссовок у тебя или две? Пока зарабатываю недостаточно, но недвижимость – самое выгодное вложение»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, на что тратит заработанные деньги.

– В прошлом году « » покинули , . Таких лидеров не хватает команде?

– С ними я мало поиграл. Вот Рамирес – тоже легенда «Краснодара» – действительно мой друг. Научил меня в том числе тому, что важно развиваться, читать книги. Человек семь языков знает! Дает даже уроки жизни, бизнеса. Благодаря Кристиану я прочитал книги «Думай и богатей» [Наполеона Хилла] и «Богатый папа, Бедный папа» Роберта Кийосаки. Он же совместно с Трампом написал «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты».

– Что ты из них узнал?

– Раздвинул свои границы. Любой возможный успех, финансовый в том числе, рядом и доступен, важно на чем ты держишь фокус внимания.

– Сейчас во что вкладываешь?

– Для инвестиций пока зарабатываю недостаточно. Но уже понимаю: самое выгодное вложение – недвижимость. Стопроцентная гарантия того, что не потеряешь. Пока у меня есть накопления, откладываю.

– А до того бывало, что тратил безрассудно?

– На всякие мелочи, ненужные в жизни. Рестораны, вещи – вкладывал в пассив, который ничего тебе не приносит. А какая разница, три пары кроссовок у тебя или две? Сколько ты на себя наденешь? У меня вот кроссовок сейчас немного. Лишние после прочтения одной книги отдал нуждающимся, помог родственникам и знакомым.

И обеспечиваю я всю свою семью. Она для меня на первом месте. Никогда от тебя не отвернется, – сказал .