Защитник «Краснодара» Волков об инвестициях: «Какая разница, три пары кроссовок у тебя или две? Пока зарабатываю недостаточно, но недвижимость – самое выгодное вложение»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Александр Мартынович Юрий Газинский Кристиан Рамирес книги стиль деньги Сергей Волков 2002 Футбол

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, на что тратит заработанные деньги.

– В прошлом году «Краснодар» покинули Газинский, Мартынович. Таких лидеров не хватает команде?

– С ними я мало поиграл. Вот Рамирес – тоже легенда «Краснодара» – действительно мой друг. Научил меня в том числе тому, что важно развиваться, читать книги. Человек семь языков знает! Дает даже уроки жизни, бизнеса. Благодаря Кристиану я прочитал книги «Думай и богатей» [Наполеона Хилла] и «Богатый папа, Бедный папа» Роберта Кийосаки. Он же совместно с Трампом написал «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты».

– Что ты из них узнал?

– Раздвинул свои границы. Любой возможный успех, финансовый в том числе, рядом и доступен, важно на чем ты держишь фокус внимания.

– Сейчас во что вкладываешь?

– Для инвестиций пока зарабатываю недостаточно. Но уже понимаю: самое выгодное вложение – недвижимость. Стопроцентная гарантия того, что не потеряешь. Пока у меня есть накопления, откладываю.

– А до того бывало, что тратил безрассудно?

– На всякие мелочи, ненужные в жизни. Рестораны, вещи – вкладывал в пассив, который ничего тебе не приносит. А какая разница, три пары кроссовок у тебя или две? Сколько ты на себя наденешь? У меня вот кроссовок сейчас немного. Лишние после прочтения одной книги отдал нуждающимся, помог родственникам и знакомым.

И обеспечиваю я всю свою семью. Она для меня на первом месте. Никогда от тебя не отвернется, – сказал Волков.

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
n9mn977m27
Типичная риторика того самого парня, который прочитал «Думай и богатей» и «Богатого папу», и думает, что теперь на 100% разбирается во всех процессах бизнеса и жизни
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SuperStarrrr
Недвижимость выгодное вложение, пока в нее не прилетело что-нибудь..
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камбоджа Иванов
Ответ SuperStarrrr
Недвижимость выгодное вложение, пока в нее не прилетело что-нибудь..
Валюта и крипта выгодна пока она не скакнет вниз, рынок работ и услуг пока эти услуги и работы рентабельны, товары выгодны пока не найдут более оптимальные, полезные или дешевые в производстве и т.д., так про всё можно писать. Риски есть везде, всегда и во всем. А если ты боишься или не хочешь делать, то найдешь миллион отмазок и оправданий.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Шарит. Хотя, конечно, недвижимость не всякая.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ubber
Ответ Ебздрогыч
И обеспечиваю я всю свою семью. Она для меня на первом месте. Никогда от тебя не отвернется. Главное не вложиться в профессиональную силиконовую жену футболиста, которая потом тебя по миру пустит
В домах престарелых полно людей, которые искренне верили, что семья от них не отвернется и вложение в детей - самая выгодная инвестиция.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Демин
Ответ SuperStarrrr
Недвижимость выгодное вложение, пока в нее не прилетело что-нибудь..
Ukraine moment
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
И обеспечиваю я всю свою семью. Она для меня на первом месте. Никогда от тебя не отвернется.

Главное не вложиться в профессиональную силиконовую жену футболиста, которая потом тебя по миру пустит
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Про семью верно подметил. Дороже нее никого нет. Всякое случается, конечно, но в вопросах доверия и прочего лучше в сторону родных выбор делать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ветеран Агроном
"И обеспечиваю я всю свою семью... Никогда от тебя не отвернется" , думал Промес.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Промес учит молодняк Спартака вкладываться в белое золото!
гы гы гы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ Михаил1970
Так он ведь еще и работает. Сейчас футболистом, потом еще чем-то станет заниматься. И станет у него 18 квартир или пакет акций. Какая разница сколько квартир сдавать в найм 2 или 17. И зачем акции, если с горкой хватает тех денег которые зарабатываешь.
Что за ерунда? Разница в пассивном доходе и количестве капитала, который они аккумулируют. Кросовки, да даже машины. дешевеют, а недвижка как минимум не дешевеет, поэтому разница огромна. а ваша ирония выглядит максимально невежественно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ubber
Ответ Михаил1970
Будет у него три квартиры, а не две и что он во всех них будет жить?
В одной жить, а две сдавать каким-нибудь равшанам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ Злодей Спб
В недвижимость есть смысл вкладывать, когда есть уверенность, что будет свет, вода, газ и твоя недвижимость не превратится в бетонную коробку на 20 этаже без лифта. Особенно для пограничных с Украиной городов есть риски. С учётом происходящих событий я бы вкладывал во что-то компактное и ликвидное, что можно перемещать с собой и быстро обернуть обратно в деньги в любой стране. Либо если покидать страну нет возможности и желания при любом развитии событий - тогда в загородную недвижимость с полной автономией, чтобы артезианская скважина, дизель, солнечные панели, тёплый гараж, погреб и забор в три человеческих роста. И где-нибудь за Уралом :)
Бред, честно, эти дома абсолютно неликвидны, ты хрен их продашь, так как дом каждый хочет сделать под себя. А если есть деньги, то будут строить. Все эти ваши страхи глупость, недвижка даже в Белгороде в безопасности, один прилёт за полтора года. А уж в новую москву или новый питер, условный, это безопасно и выгодно. За 5 лет цена выросла уже в 2 раза, например.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ n9mn977m27
Типичная риторика того самого парня, который прочитал «Думай и богатей» и «Богатого папу», и думает, что теперь на 100% разбирается во всех процессах бизнеса и жизни
Это не риторика, а образ мысли. Бытие определяет сознание. а сознание бытие. Если ты не можешь изменить мышление в нужное русло, то остаётся иронизировать от непонимания. )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Васильев
Приятно видеть рассуждения футболиста о самых выгодных вложениях. 150 лет назад самым выгодным вложением был алюминий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Будет у него три квартиры, а не две и что он во всех них будет жить?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
В недвижимость есть смысл вкладывать, когда есть уверенность, что будет свет, вода, газ и твоя недвижимость не превратится в бетонную коробку на 20 этаже без лифта. Особенно для пограничных с Украиной городов есть риски.

С учётом происходящих событий я бы вкладывал во что-то компактное и ликвидное, что можно перемещать с собой и быстро обернуть обратно в деньги в любой стране.

Либо если покидать страну нет возможности и желания при любом развитии событий - тогда в загородную недвижимость с полной автономией, чтобы артезианская скважина, дизель, солнечные панели, тёплый гараж, погреб и забор в три человеческих роста. И где-нибудь за Уралом :)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sveta Arhipova
Не ожидала прочитать в футбольных новостях статью об инвестициях)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demyan Grachev
да,он прав
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий