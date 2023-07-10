«Ференцварош» заплатит 1,2 млн евро за Рамиреса, «Краснодар» требовал 1,5 млн. Игрок хочет перейти из-за жены-венгерки, их дети учатся в Будапеште («СЭ»)
«Ференцварош» подпишет защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса за 1,2 млн евро.
По информации «СЭ», изначально «Краснодар» просил за 28-летнего защитника 1,5 млн евро, но «Ференцварош» посчитал эту сумму слишком высокой.
Также сообщается, что желание Рамиреса вернуться в «Ференцварош» обусловлено семейными обстоятельствами – жена эквадорца является гражданкой Венгрии, а их дети учатся в Будапеште.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что сумма трансфера Кристиана Рамиреса в «Ференцварош» составит 2 миллиона евро.
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