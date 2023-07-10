«Ференцварош» заплатит 1,2 млн евро за Рамиреса, «Краснодар» требовал 1,5 млн. Игрок хочет перейти из-за жены-венгерки, их дети учатся в Будапеште («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Краснодар Ференцварош Кристиан Рамирес Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Ференцварош» подпишет защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса за 1,2 млн евро.

По информации «СЭ», изначально «Краснодар» просил за 28-летнего защитника 1,5 млн евро, но «Ференцварош» посчитал эту сумму слишком высокой.

Также сообщается, что желание Рамиреса вернуться в «Ференцварош» обусловлено семейными обстоятельствами – жена эквадорца является гражданкой Венгрии, а их дети учатся в Будапеште.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что сумма трансфера Кристиана Рамиреса в «Ференцварош» составит 2 миллиона евро.

Защитник «Краснодара» Рамирес: «Это мой последний сезон в России, думаю. Скучаю по дому»

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6 комментариев

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Ебздрогыч
Из-за жены-венгерки и тренера-осетина
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Дмитрий
Ответ Мельников Михаил
Никогда не пойму, нахрена он получал российское гражданство. Чисто для коллекции, разве что. А он же может голосовать!! И его голос равен всем остальным.
В любой момент жизни из любого уголка света может вылететь в Адлер. Это мало по твоему?
+4
0
+4
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FilinMD
Ответ Мельников Михаил
Никогда не пойму, нахрена он получал российское гражданство. Чисто для коллекции, разве что. А он же может голосовать!! И его голос равен всем остальным.
Лишний паспорт никогда не помешает, мало ли. Тем более страны, которая не имеет никаких налогов по принципу гражданства

Шутники не понимают, что иметь лишний паспорт в кармане - хорошая идея, если он не стесняет в движениях и не мешает ни в чем
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Дядя ТУРА
Ответ Мельников Михаил
Никогда не пойму, нахрена он получал российское гражданство. Чисто для коллекции, разве что. А он же может голосовать!! И его голос равен всем остальным.
в жизни разные ситуации бывают. он получил на законных основаниях. никто не знал, что может быть в будущем
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