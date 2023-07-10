Защитник «Краснодара» Рамирес вернется в «Ференцварош» за 2 млн евро (Иван Карпов)

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес близок к возвращению в «Ференцварош».

По информации инсайдера Ивана Карпова, « » и «Краснодар» близки к соглашению о трансфере 28-летнего защитника. Сумма трансфера составит 2 миллиона евро.

Ранее о желании вернуться в «Ференцварош», из которого эквадорец в 2017 году перешел в «Краснодар», сообщил «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Рамирес провел в составе «Краснодара» 29 матчей в Мир , отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. Подробная статистика эквадорца, имеющего российский паспорт, доступна здесь.

Защитник «Краснодара» Рамирес: «Это мой последний сезон в России, думаю. Скучаю по дому»