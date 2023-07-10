Защитник «Краснодара» Рамирес вернется в «Ференцварош» за 2 млн евро (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Краснодар Ференцварош Кристиан Рамирес деньги Футбол

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес близок к возвращению в «Ференцварош».

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Ференцварош» и «Краснодар» близки к соглашению о трансфере 28-летнего защитника. Сумма трансфера составит 2 миллиона евро.

Ранее о желании Рамиреса вернуться в «Ференцварош», из которого эквадорец в 2017 году перешел в «Краснодар», сообщил «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Рамирес провел в составе «Краснодара» 29 матчей в Мир РПЛ, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. Подробная статистика эквадорца, имеющего российский паспорт, доступна здесь.

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10 комментариев

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Саша Соболев
Жаль что уходит) хороший был лз) даже на русском разговаривать научился
+17
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Tiestorzn17
Вполне добротный легионер, для Краснодара скорее потеря
+12
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Dmitry Orlov
С одной стороны, из Ференцвароша он пришёл ещё дешевле, за 1,5 миллиона. С другой - даже сейчас ТМ его оценивает в 5, и у него ещё 2 года контракта, да и вообще - маловато.
+7
0
+7
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Fair_Play
Ответ Dmitry Orlov
С одной стороны, из Ференцвароша он пришёл ещё дешевле, за 1,5 миллиона. С другой - даже сейчас ТМ его оценивает в 5, и у него ещё 2 года контракта, да и вообще - маловато.
Учитывая выслугу лет, можно и за 2 отпустить. Обычно Краснодар столь заслуженных игроков вообще бесплатно отпускает, тут хоть что-то)
+4
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гилберт
Ответ Tiestorzn17
Вполне добротный легионер, для Краснодара скорее потеря
Очень точная характеристика, добротный.
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Aysaf Zakiyev
один из лучших атакующих крайков лиги
+3
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Константин Эсперов
Ответ Саша Соболев
Жаль что уходит) хороший был лз) даже на русском разговаривать научился
Даже , он гражданин России .
+1
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Дмитрий9779
Ответ Dmitry Orlov
С одной стороны, из Ференцвароша он пришёл ещё дешевле, за 1,5 миллиона. С другой - даже сейчас ТМ его оценивает в 5, и у него ещё 2 года контракта, да и вообще - маловато.
Рамирес сам говорил,что хочет уйти,держать немотивированного игрока такое себе,лучше что-то получить,чем платить з/п,а потом отпустить бесплатно.
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Forte Live
Надо было сказать, что скриньте. Предсказал в новости от 28 мая, но поскромничал. Эх))
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ltkmaby
Странный трансфер, Рамирес пригодился бы почти любому клубу премьеры.
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