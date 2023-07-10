Защитник «Краснодара» Рамирес вернется в «Ференцварош» за 2 млн евро (Иван Карпов)
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес близок к возвращению в «Ференцварош».
По информации инсайдера Ивана Карпова, «Ференцварош» и «Краснодар» близки к соглашению о трансфере 28-летнего защитника. Сумма трансфера составит 2 миллиона евро.
Ранее о желании Рамиреса вернуться в «Ференцварош», из которого эквадорец в 2017 году перешел в «Краснодар», сообщил «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 Рамирес провел в составе «Краснодара» 29 матчей в Мир РПЛ, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. Подробная статистика эквадорца, имеющего российский паспорт, доступна здесь.
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