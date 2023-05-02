Фердинанд предпочел Руни Кейну: «Уэйн мог влиять на игру любым способом и против любого соперника. И он выигрывал трофеи»

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Рио Фердинанд считает Уэйна Руни более полезным игроком, чем Харри Кейна.

«У Уаззы были разные способы повести команду за собой. Если вы нуждались в искре вдохновения, он мог забить, нанести какой-то удар, отдать голевой пас или сделать что-то созидательное, отобрать мяч, погнаться за кем-нибудь, проявить агрессию, страсть.

Он мог менять темп игры разными способами, мало кто на такое способен. Вот что отличает его от Кейна. К тому же Харри, к сожалению, играет за команду, в которой не может побеждать и не побеждает.

А Уэйн играл в команде, в которой вынужден был делить внимание с другими игроками. Скоулз, Кэррик или Гиггз, получив мяч, имели от двух до четырех вариантов продолжения атаки. В «Тоттенхэме» же первым делом игрок думает о том, где находится Кейн. Благодаря этому у Харри больше моментов, он чаще получает мяч.

Руни боролся за внимание [партнеров] с ван Нистелроем, ван Перси, Тевесом, Саа, Бербатовым. И когда получал его, то должен был показывать невероятную эффективность. При этом он мог влиять на игру так, как хотел, в любой момент, против любого соперника.

Я выберу Руни вместо Кейна в любой день недели. Он выигрывал трофеи, он завоевывал их год за годом», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.

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30 комментариев

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Артур Артур
Ответ deadjoker
Как мне кажется Кейн более разноплановый игрок. А про трофеи так ему с командой не повезло :))
Руни начинал в центре нападения, а заканчивал в центре полузащиты + выполнял огромный объём работы. Руни>>>Кейн однозначно!
+27
-2
+25
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QWertY
Кейн конечно крутой снайпер, но Руни это Руни. Если бы забитые голы определили крутость игрока, то условный Кришти котировался бы выше того же Марадоны)
+29
-8
+21
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ОттоДракула
Так вот именно что у Руни были Скоулз, Гиггз и Кэррик, а у Кейна всю карьеру Бентанкуры, Сессеньоны, Ламелы и прочие Паулиньи.
+11
-5
+6
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svft
Ответ deadjoker
Как мне кажется Кейн более разноплановый игрок. А про трофеи так ему с командой не повезло :))
Кейн более разноплановый игрок???? О! Ооо!
+5
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+4
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ts2scn4jgy
Ответ QWertY
Кейн конечно крутой снайпер, но Руни это Руни. Если бы забитые голы определили крутость игрока, то условный Кришти котировался бы выше того же Марадоны)
Руни сильней Кейна , вопросов нет !
Но чем Марадона, сильней Криро на пике ?
+9
-5
+4
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Under
Ответ City 100 points
Руни лучше тем, что ему повезло попасть в топовую команду на ходу и взять трофеи, как игрок Кейн лучше без вопросов, что бы не пели глоры мю.
в смысле повезло?
он родился у сэра Алекса на заднем дворе или как?
Руни попал в топовую команду, потому что в 17 лет зажигал в Эвертоне и сборной так, что вариантов не брать не было
+6
-3
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GreenUfa
Ответ QWertY
Кейн конечно крутой снайпер, но Руни это Руни. Если бы забитые голы определили крутость игрока, то условный Кришти котировался бы выше того же Марадоны)
Когда Руни был в порядке, я думаю с Месси и Кришом в тройку входил
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Вова Гаврилов
Да они оба хороши, и трудно кого-то особо выделять.
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stanvixx
Ответ ОттоДракула
Так вот именно что у Руни были Скоулз, Гиггз и Кэррик, а у Кейна всю карьеру Бентанкуры, Сессеньоны, Ламелы и прочие Паулиньи.
Ну и у Кейна были долго праймовый Эриксен, Сон, Уокер, "самонаводящийся" Трипьер... то есть снаряды было кому подносить. Это в контексте личного результата. А в плане командного: Рио так и сказал, что МЮ был конечно класснее. Однако и здесь он заметил, что в Шпорах всё и все нацелено на одного практически Кейна, а вот Руни, как раз таки, приходилось ещё и бороться за внимание и самому часто выгрызать себе акценты и мячи.
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ts2scn4jgy
Ответ Slavick Nemkovsky
Тем, что Марадона затащил сборную к кубку мира, а Криро нет) Я помню как он играл на разных ЧМ, в том числе на пике. Это разочарование
Марадона прям в одиночку затащил ? И финале забил и в полуфинале и лучший бомбардир стал и ассистент? А ничего , что до прихода Криро сборная Португалии ничего не выигрывала на уровне сборной , а с ним стала чемпионом Европы и победителем лиге наций ! И на Чм именно с Криро заняли самое высокое место в истории ! А Реал Мадрид без него не мог 1/8 пройти и выиграть лч более 10 лет , а с ним сразу взяли 4 и 3 подряд , и он всегда становился лучшим бомбардиром, как в чемпионате так и в лч !
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Slavick Nemkovsky
Ответ ts2scn4jgy
Руни сильней Кейна , вопросов нет ! Но чем Марадона, сильней Криро на пике ?
Тем, что Марадона затащил сборную к кубку мира, а Криро нет)
Я помню как он играл на разных ЧМ, в том числе на пике. Это разочарование
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Chyngyz Orozaliev
ну да, Руни ж трофеи брал с Эвертоном, где провел всю карьеру.
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City 100 points
Руни лучше тем, что ему повезло попасть в топовую команду на ходу и взять трофеи, как игрок Кейн лучше без вопросов, что бы не пели глоры мю.
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Peter Parker
Совершенно разные игроки, ментально, по игровым качествам, да даже эпохи разные. Сложно их сравнивать и нужно ли вообще?
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stanvixx
Ну в плане чисто харизмы, Уэйн мог повести за собой, завести партнёров. Тут он вне конкуренции.
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InsomniaS.R
Ответ Slavick Nemkovsky
Тем, что Марадона затащил сборную к кубку мира, а Криро нет) Я помню как он играл на разных ЧМ, в том числе на пике. Это разочарование
Да тут 1-го аргумента хватит, чтобы определить, что Криш котируется выше Марадоны не глядя на статистику и эпохи футбола. Криш просто-напросто не забивал рукой вот и всё и позорно не оправдывал это, в игре где играют ногами, как Марадона и не замалчивал как тот же Анри.
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Артур Артур
Ответ ОттоДракула
Так вот именно что у Руни были Скоулз, Гиггз и Кэррик, а у Кейна всю карьеру Бентанкуры, Сессеньоны, Ламелы и прочие Паулиньи.
В последние годы партнерами Руни были престарелые Гиггз/Скоулз/Каррик/Флетчер и бедовые Клеверли с Андерсоном
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deimon7.7
По трофеи - это прям удар ниже пояса от Рио =))
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Pb-SE
Соглашусь с Рио, но вообще я ещё помню Ширера.
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Under
Ответ ManuCherry
Кейн может почти всё на поле, это можно было сказать про Руни? А трофеи это показатель класса команды, а не одного игрока. Одно дело играть в Тоттенхэме и совсем другое в МЮ времён Фергюсона
а разве нельзя?
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ManuCherry
Ответ Under
а разве нельзя?
Не знаю, я только позднего, старого Руни застал к сожалению. До этого футбол не особо смотрел)
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