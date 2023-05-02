Фердинанд предпочел Руни Кейну: «Уэйн мог влиять на игру любым способом и против любого соперника. И он выигрывал трофеи»

Рио Фердинанд считает Уэйна Руни более полезным игроком, чем Харри Кейна.

«У Уаззы были разные способы повести команду за собой. Если вы нуждались в искре вдохновения, он мог забить, нанести какой-то удар, отдать голевой пас или сделать что-то созидательное, отобрать мяч, погнаться за кем-нибудь, проявить агрессию, страсть.

Он мог менять темп игры разными способами, мало кто на такое способен. Вот что отличает его от Кейна. К тому же Харри, к сожалению, играет за команду, в которой не может побеждать и не побеждает.

А Уэйн играл в команде, в которой вынужден был делить внимание с другими игроками. Скоулз, Кэррик или , получив мяч, имели от двух до четырех вариантов продолжения атаки. В « » же первым делом игрок думает о том, где находится . Благодаря этому у Харри больше моментов, он чаще получает мяч.

Руни боролся за внимание [партнеров] с ван Нистелроем, ван , , Саа, Бербатовым. И когда получал его, то должен был показывать невероятную эффективность. При этом он мог влиять на игру так, как хотел, в любой момент, против любого соперника.

Я выберу Руни вместо Кейна в любой день недели. Он выигрывал трофеи, он завоевывал их год за годом», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.

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