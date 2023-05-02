Фердинанд предпочел Руни Кейну: «Уэйн мог влиять на игру любым способом и против любого соперника. И он выигрывал трофеи»
Рио Фердинанд считает Уэйна Руни более полезным игроком, чем Харри Кейна.
«У Уаззы были разные способы повести команду за собой. Если вы нуждались в искре вдохновения, он мог забить, нанести какой-то удар, отдать голевой пас или сделать что-то созидательное, отобрать мяч, погнаться за кем-нибудь, проявить агрессию, страсть.
Он мог менять темп игры разными способами, мало кто на такое способен. Вот что отличает его от Кейна. К тому же Харри, к сожалению, играет за команду, в которой не может побеждать и не побеждает.
А Уэйн играл в команде, в которой вынужден был делить внимание с другими игроками. Скоулз, Кэррик или Гиггз, получив мяч, имели от двух до четырех вариантов продолжения атаки. В «Тоттенхэме» же первым делом игрок думает о том, где находится Кейн. Благодаря этому у Харри больше моментов, он чаще получает мяч.
Руни боролся за внимание [партнеров] с ван Нистелроем, ван Перси, Тевесом, Саа, Бербатовым. И когда получал его, то должен был показывать невероятную эффективность. При этом он мог влиять на игру так, как хотел, в любой момент, против любого соперника.
Я выберу Руни вместо Кейна в любой день недели. Он выигрывал трофеи, он завоевывал их год за годом», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.
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Но чем Марадона, сильней Криро на пике ?
он родился у сэра Алекса на заднем дворе или как?
Руни попал в топовую команду, потому что в 17 лет зажигал в Эвертоне и сборной так, что вариантов не брать не было
Я помню как он играл на разных ЧМ, в том числе на пике. Это разочарование