«Кто не хочет играть с Роналду, Руни, Тевесом? «Ман Сити» не шел ни в какое сравнение». Бербатов о переходе в «МЮ» в 2008-м
Димитар Бербатов рассказал, как выбирал между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Форвард был приобретен «МЮ» у «Тоттенхэма» в 2008 году.
«Эмблема, история, тренер, игроки, трофеи! В те годы «Сити» не шел ни в какое сравнение, тут не о чем было думать и не из чего выбирать – только один вариант!
Я считал, что для выхода на вершину мне оставался последний шаг. Одной из причин, по которой я хотел быть частью той команды, был состав. Слушайте, ну кто не хочет играть с такими футболистами, как Роналду, Руни, Тевес?
Хочется быть частью такой команды и проверить свои способности на фоне лучших», – сказал болгарин в эфире BT Sport.
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