«Кто не хочет играть с Роналду, Руни, Тевесом? «Ман Сити» не шел ни в какое сравнение». Бербатов о переходе в «МЮ» в 2008-м

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни Димитар Бербатов Карлос Тевес Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Димитар Бербатов рассказал, как выбирал между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Форвард был приобретен «МЮ» у «Тоттенхэма» в 2008 году.

«Эмблема, история, тренер, игроки, трофеи! В те годы «Сити» не шел ни в какое сравнение, тут не о чем было думать и не из чего выбирать – только один вариант!

Я считал, что для выхода на вершину мне оставался последний шаг. Одной из причин, по которой я хотел быть частью той команды, был состав. Слушайте, ну кто не хочет играть с такими футболистами, как Роналду, Руни, Тевес?

Хочется быть частью такой команды и проверить свои способности на фоне лучших», – сказал болгарин в эфире BT Sport.

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8 комментариев

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Yri Yrov
так это же итак ясно , сити выскочка по сути, без шейхов до сих пор болтался бы в середине таблицы а Мю есть Мю
+18
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Виталий
Отличным был игроком Бербатов , карьера славная получилась и полна трофеев . Даже с Тоттенхэмом выигрывал трофей в 2008 году в финале с челси , помню ту игру , эх время бежит..
+8
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Maasd4m
Ответ мимоКрокодил
По факту что туда что туда вливались огромные деньги. Просто будем откровенны, в сити умеют покупать нужных тренеров и игроков. Обратный яркий пример это Челси. Ушёл Абрамович, и всё. Вернулись туда же где они и болтались до прихода еврея.
Челси при Абрамовиче и титулов на внутренней арене собрал, и 2 ЛЧ взял. Сити пока может только мечтать о таком.
+2
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мимоКрокодил
Ответ Yri Yrov
так это же итак ясно , сити выскочка по сути, без шейхов до сих пор болтался бы в середине таблицы а Мю есть Мю
По факту что туда что туда вливались огромные деньги. Просто будем откровенны, в сити умеют покупать нужных тренеров и игроков. Обратный яркий пример это Челси. Ушёл Абрамович, и всё. Вернулись туда же где они и болтались до прихода еврея.
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Dr. Mann
Ответ Yri Yrov
так это же итак ясно , сити выскочка по сути, без шейхов до сих пор болтался бы в середине таблицы а Мю есть Мю
Только вот в "МЮ есть МЮ" идут чисто за баблом, от тех же ПСЖ требуют победу в чемпионате по умолчанию, и хорошее выступление в ЛЧ.
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мимоКрокодил
Ответ Maasd4m
Челси при Абрамовиче и титулов на внутренней арене собрал, и 2 ЛЧ взял. Сити пока может только мечтать о таком.
Ну а я что сказал? Челси до прихода Абрамовича болтался в середине таблицы. Пришли вложения огромные, игроки, и топ тренер. И то после вливаний денег до 1 ЛЧ, прошло около 10 лет
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FortMinor
Ответ Эксперимент
Забери деньги у МЮ и они тоже будут болтаться в середине таблицы, так про любой клуб можно сказать.
как раз таки нет у МЮ есть бренд за счет которого и построена экономика клуба, Сити без денег шейхов опять никому не будет интересен за пределами Манчестера
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