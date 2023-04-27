«Кто не хочет играть с Роналду, Руни, Тевесом? «Ман Сити» не шел ни в какое сравнение». Бербатов о переходе в «МЮ» в 2008-м

Димитар Бербатов рассказал, как выбирал между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Форвард был приобретен « » у «Тоттенхэма» в 2008 году.

«Эмблема, история, тренер, игроки, трофеи! В те годы « » не шел ни в какое сравнение, тут не о чем было думать и не из чего выбирать – только один вариант!

Я считал, что для выхода на вершину мне оставался последний шаг. Одной из причин, по которой я хотел быть частью той команды, был состав. Слушайте, ну кто не хочет играть с такими футболистами, как , , ?

Хочется быть частью такой команды и проверить свои способности на фоне лучших», – сказал болгарин в эфире BT Sport.

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