Агбонлахор о Неймаре в «МЮ»: «У тен Хага была проблема – Роналду. Зачем вводить еще одно большое эго в раздевалку?»

Габриэль Агбонлахор высказался о возможном переходе Неймара в «Манчестер Юнайтед».

«Когда Эрик тен Хаг возглавил « », у него была проблема – это . Все понимают, насколько он хороший игрок, но его эго смущало.

Для чего вводить еще одно большое эго в раздевалку после того, как ты наконец во всем разобрался? Зачем добавлять эту проблему в команду? Я не понимаю.

Это не имеет смысла и с финансовой точки зрения. Он получает легкие деньги в « ». Он захочет приличный гонорар.

Не вижу, чтобы перешел в «МЮ». Не думаю, что какой-либо клуб захочет привнести в свою команду такое эго», – сказал Габриэль Агбонлахор.

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