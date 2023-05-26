Агбонлахор о Неймаре в «МЮ»: «У тен Хага была проблема – Роналду. Зачем вводить еще одно большое эго в раздевалку?»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия лига 1 Франция Габриэль Агбонлахор Неймар Эрик тен Хаг Футбол

Габриэль Агбонлахор высказался о возможном переходе Неймара в «Манчестер Юнайтед».

«Когда Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед», у него была проблема – это Криштиану Роналду. Все понимают, насколько он хороший игрок, но его эго смущало.

Для чего вводить еще одно большое эго в раздевалку после того, как ты наконец во всем разобрался? Зачем добавлять эту проблему в команду? Я не понимаю.

Это не имеет смысла и с финансовой точки зрения. Он получает легкие деньги в «ПСЖ». Он захочет приличный гонорар.

Не вижу, чтобы Неймар перешел в «МЮ». Не думаю, что какой-либо клуб АПЛ захочет привнести в свою команду такое эго», – сказал Габриэль Агбонлахор.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Впринципе ТенХаг показал что он мужик нормальный, с характером. И с Роналду он нормально порешал. Не прогнулся под него, но и игрока не задвигал, и не игнорил. Судил по результату на поле, и выпускал когда видел смысл в этом. Думаю с Неймаром или кем то другим уж точно справится.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ironboy
Ответ DolJun
а как он будет побеждать дальше? ход с каземиро в новом сезоне уже все раскусят и закроют бразильца. а дальше что?
А кому до сих пор удавалось закрыть Казе?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JohnnyDoe
Ответ DolJun
а как он будет побеждать дальше? ход с каземиро в новом сезоне уже все раскусят и закроют бразильца. а дальше что?
10 лет не могут раскусить, а вот в следующем сезоне обязательно раскусят.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
**Iscander**
Заменит Джонса в лазарете.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Самый прикол, что нормальные инсайдеры уже давно опровергли эту чушь Экипа про переход Неймара в МЮ, но до бритишей на остров эта информация ещё не дошла.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калашников
Неймар сам по себе парень позитивный. С ним будет попроще, чем с Роналду. Единственно может появиться разлад в команде из за его зарплаты. Скорее будет как Погба, если найти ключ к нему может быть полезным.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ Александр Калашников
Неймар сам по себе парень позитивный. С ним будет попроще, чем с Роналду. Единственно может появиться разлад в команде из за его зарплаты. Скорее будет как Погба, если найти ключ к нему может быть полезным.
С такими игроками ключ один. Надо всем дать понять что он лидер и он будет тащить. Если взять как обычного игрока ничего с этого не выйдет. И он не покажет что может и другие в клубе будут на него сливать неудачи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
misha.corp
Ответ DolJun
а как он будет побеждать дальше? ход с каземиро в новом сезоне уже все раскусят и закроют бразильца. а дальше что?
А какие победы приносит Неймар?
Чемп Франции и без него возьмут. А ничего значимого со сборной и клубом он как лидер команды не выиграл. Буквально ничего.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Сутурин
Для таких игроков нужен тренер с большими кахонес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Сутурин
Ответ Василий Питерский
Неймар крутой игрок,спору нет! Но! АПЛ это не его-его просто сломают жестко…..
Аршавина сломали? вроде тоже не атлет! Бернарду Сильва, Сильва, и т.д.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калашников
Ответ Пирс Морган
Чтобы было еще одно интервью
Вряд ли он к вам побежит мистер Морган) Тем более после интервью Роналду многие не станут наступать на те же грабли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ ironboy
А кому до сих пор удавалось закрыть Казе?
пока мю всерьез не воспринимали. даже челси вчера полетел вперед без оглядки на свои ворота, и каземиро, кроме двух голов и двух не назначенных в ворота мю пенальти, даже видно не было.
думаю в новом сезоне команды перестанут так халатно к нему относиться, да и не молодеет он опять же.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Досжанов
Неймар и Месси данный момент проблемные игроки которые никаких полезности не привносит в команду. Никто не хочет их, кроме Барсы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Питерский
Неймар крутой игрок,спору нет! Но! АПЛ это не его-его просто сломают жестко…..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Almatinets
Не думаю, что эгу Неймара дадут даже вылезти. Там есть ребята которые смогут этого не допустить, и даже кажется Неймар может раскрыться в таком МЮ. Я заметил что Неймар стал взрослее, на ЧМ он вел себя по взрослому, не плакал, когда рубили - вставал. Казик и Неймар ведь за одну сборную играют, он будет шефствовать над ним))) Почему то мнение такое, что заиграет, принесет пользу, научит Антони уму разуму, как обводить и тому подобное. Неймар как никак способный игрок, талантливый, много пенок может заработать, ведь его будут рубить за здравствуйте, разве нет. Авантюра, имеющая право на жизнь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Агбонлахор прав. Не нужен Неймар МЮ. Совсем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Чтобы было еще одно интервью
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий