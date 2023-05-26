Агбонлахор о Неймаре в «МЮ»: «У тен Хага была проблема – Роналду. Зачем вводить еще одно большое эго в раздевалку?»
Габриэль Агбонлахор высказался о возможном переходе Неймара в «Манчестер Юнайтед».
«Когда Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед», у него была проблема – это Криштиану Роналду. Все понимают, насколько он хороший игрок, но его эго смущало.
Для чего вводить еще одно большое эго в раздевалку после того, как ты наконец во всем разобрался? Зачем добавлять эту проблему в команду? Я не понимаю.
Это не имеет смысла и с финансовой точки зрения. Он получает легкие деньги в «ПСЖ». Он захочет приличный гонорар.
Не вижу, чтобы Неймар перешел в «МЮ». Не думаю, что какой-либо клуб АПЛ захочет привнести в свою команду такое эго», – сказал Габриэль Агбонлахор.
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Чемп Франции и без него возьмут. А ничего значимого со сборной и клубом он как лидер команды не выиграл. Буквально ничего.
думаю в новом сезоне команды перестанут так халатно к нему относиться, да и не молодеет он опять же.