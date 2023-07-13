16-летний Ямаль подпишет контракт с «Барселоной» на 3 года
Ламин Ямаль подпишет первый профессиональный контракт с «Барселоной».
Каталонский клуб заключит с полузащитником соглашение на 3 года, сообщает Фабрицио Романо.
Согласно правилам ФИФА, контракт 16-летнего футболиста не может быть рассчитан на более длительный срок.
«Блауграна» и агент игрока Жорже Мендеш достигли договоренности о продлении контракта.
Ямаль провел первый матч за «Барселону» в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым дебютантом клуба в истории Ла Лиги.
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