16-летний Ямаль подпишет контракт с «Барселоной» на 3 года

Ламин Ямаль подпишет первый профессиональный контракт с «Барселоной».

Каталонский клуб заключит с полузащитником соглашение на 3 года, сообщает Фабрицио Романо.

Согласно правилам ФИФА, контракт 16-летнего футболиста не может быть рассчитан на более длительный срок.

«Блауграна» и агент игрока Жорже Мендеш достигли договоренности о продлении контракта.

провел первый матч за «Барселону» в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым дебютантом клуба в истории .