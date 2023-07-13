16-летний Ямаль подпишет контракт с «Барселоной» на 3 года

Теги Барселона Ла Лига Жорже Мендеш Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль подпишет первый профессиональный контракт с «Барселоной».

Каталонский клуб заключит с полузащитником соглашение на 3 года, сообщает Фабрицио Романо.

Согласно правилам ФИФА, контракт 16-летнего футболиста не может быть рассчитан на более длительный срок.

«Блауграна» и агент игрока Жорже Мендеш достигли договоренности о продлении контракта. 

Ямаль провел первый матч за «Барселону» в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым дебютантом клуба в истории Ла Лиги.

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8 комментариев

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Вячеслав Новиков
Отличная новость, очень перспективный игрок
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ss_podonok
Ответ HI MARS
Последним толковым воспитанником был Бускетс.После него только один шлак
новая ава))
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Игорь Климов
Добро пожаловать в Барселону!
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DolJun
там фати еще корону бояна не снял, а уже новый кркич на подходе)
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