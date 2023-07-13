Агент Роке о Родриго: «Он более разносторонний, чем Винисиус. Вели переговоры о переходе в «Барсу» с «Сантосом», но «Реал» мощнее экономически»

Теги Сантос высшая лига Бразилия Барселона Реал Мадрид Ла Лига агенты Винисиус Жуниор Родриго Андре Кюри Футбол

Агент Витора Роке заявил, что «Барселона» вела переговоры о трансфере Родриго Гоэса.

«Ситуация Винисиуса – это предательство. Родриго был связан [с «Барселоной»], но решил не переходить. Мы вели переговоры с Винисиусом, но когда он предал нас, мы пошли за Родриго.

На мой взгляд, Родриго более разносторонний игрок, чем Винисиус. Мы вели переговоры с «Сантосом», но не заключили сделку, и тогда пришел «Мадрид», гораздо более крепкий экономически. Отец Родриго сказал мне, что если я договорюсь о сделке между «Сантосом» и «Барселоной», Родриго перейдет в «Барсу» за меньшие деньги», – сказал Андре Кюри, ранее возглавлявший отдел скаутской службы «Барселоны» в Южной Америке.

Также Кюри заявил, что вингер «Реала» Винисиус Жуниор был близок к переходу в «Барсу».

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ну тут бесспорно, Родриго и более техничней, как игрок и удар у него отлично поставлен, единственное в чем уступает это в скорости. Стабильности бы ему прибавить и котировался бы куда выше Винисиуса.
+27
-10
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
этот агент роке точно не какой-то скаут или фанат барсы😂?
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фран
Вообще тут, как мне кажется, можно довериться агенту, именно в том, что он так говорит. Бразильцы ребята эмоциональные и у них очень своеобразное понятие о европейских топ-клубах. Великий Роналдо поиграл за Милан, Барселону, за Реал и Интер. И я убеждён , что каким-то предателем или иудой его не считает большинство фанатов. Да и как вообще можно его хейтить :)
Ну а Перес, видимо, оказался расторопнее боссов Барсы, что ни удивительно, и сманил двух бразильцев к себе. Относится можно по-разному, но они принесли Реалу очередную ЛЧ, а это показатель всегда.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Горькие слёзы Моуриньо
За трансферы Вини и Родриго в Реале отвечал Юни Калафат, он вел их годами, общался с семьями и готовил их для перехода, в сети куча этой информации.
А этот агент выставляет так как будто только Барса проявила интерес - тут же пришел Реал с мешком денег. Реал пристально следит за молодежью в Бразилии, собирает всю информацию, общается с семьями игроков - одним словом проделывает колоссальную работу перед трансферами.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DanMus
Ответ corazón blanco
Ну тут бесспорно, Родриго и более техничней, как игрок и удар у него отлично поставлен, единственное в чем уступает это в скорости. Стабильности бы ему прибавить и котировался бы куда выше Винисиуса.
Кажется, еще интеллектом футбольным Родриго сильней. Но слабей наверно еще тем, что без лидерских качеств.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ну так-то факт
Родриго классный и умный парень, удачи ему
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Чисто агент прилипала который хайпится на больших игроках после проведенной сделки. Уж очень сильно хочет привлечь внимание других молодых бразильцев тем, что якобы у него есть связи с Барсой и Реалом
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ulanchik
Ответ Фанат спорта01
этот агент роке точно не какой-то скаут или фанат барсы😂?
Написано же, что он раньше скаутом Барсы был
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FINT\REDONDO
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Короче говоря, реал мешок. И то, что там главное место под солнце отдают крикливому провокатору винисиусу, показывают, что руководство сливок совершенно не шарит в футболе.
То ли дело рук-во фкб, нашедшие педригави, которые благополучно отправляют свой клуб в ЛЕ раз за разом
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthas M
Короч хотели Вини и Родриго,но пришлось брать Роке)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Родриго умнее винисиуса.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Короче говоря, реал мешок. И то, что там главное место под солнце отдают крикливому провокатору винисиусу, показывают, что руководство сливок совершенно не шарит в футболе.
Блин, хотел опротестовать твой коммент, но вспомнил что седна 13ое(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ miguel_diaz
Кто является более техничным,игрок А с наибольшим количеством обводок в мире или игрок Б с так себе статистикой по этому показателю?
Родриго, кстати, не так уж далек по этому показателю, особенно если учесть, что Винисиус практически во всех матчах играет от звонка до звонка, а у Родриго по ходу сезона на порядок цифры будут меньше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
miguel_diaz
Ответ corazón blanco
Ну тут бесспорно, Родриго и более техничней, как игрок и удар у него отлично поставлен, единственное в чем уступает это в скорости. Стабильности бы ему прибавить и котировался бы куда выше Винисиуса.
Кто является более техничным,игрок А с наибольшим количеством обводок в мире или игрок Б с так себе статистикой по этому показателю?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Фанат спорта01
этот агент роке точно не какой-то скаут или фанат барсы😂?
Открытым текстом говорит, что фанат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WESTERN-
Родриго был лучще и перспективнее. Но в жизни Вини появился Папа Карло и сделал из бегунка который раз в год и то с рекошета стреляет в топоря. И думаю теперь Родриго в Реале сложно будет затмить Вини если вообще не превратиться в Асенсио
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Теперь понятно за что так увеличилась сумма бонусов за Роке.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Поддубный
всё по делу сказал молодой, я тоже так считаю. у Родриго больше потенциал, плюс Винисиус уже раскрылся и состоялся, а Родриго пока не, надеюсь в этом сезоне прибавит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий