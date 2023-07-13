Агент Роке о Родриго: «Он более разносторонний, чем Винисиус. Вели переговоры о переходе в «Барсу» с «Сантосом», но «Реал» мощнее экономически»
Агент Витора Роке заявил, что «Барселона» вела переговоры о трансфере Родриго Гоэса.
«Ситуация Винисиуса – это предательство. Родриго был связан [с «Барселоной»], но решил не переходить. Мы вели переговоры с Винисиусом, но когда он предал нас, мы пошли за Родриго.
На мой взгляд, Родриго более разносторонний игрок, чем Винисиус. Мы вели переговоры с «Сантосом», но не заключили сделку, и тогда пришел «Мадрид», гораздо более крепкий экономически. Отец Родриго сказал мне, что если я договорюсь о сделке между «Сантосом» и «Барселоной», Родриго перейдет в «Барсу» за меньшие деньги», – сказал Андре Кюри, ранее возглавлявший отдел скаутской службы «Барселоны» в Южной Америке.
Также Кюри заявил, что вингер «Реала» Винисиус Жуниор был близок к переходу в «Барсу».
Ну а Перес, видимо, оказался расторопнее боссов Барсы, что ни удивительно, и сманил двух бразильцев к себе. Относится можно по-разному, но они принесли Реалу очередную ЛЧ, а это показатель всегда.
А этот агент выставляет так как будто только Барса проявила интерес - тут же пришел Реал с мешком денег. Реал пристально следит за молодежью в Бразилии, собирает всю информацию, общается с семьями игроков - одним словом проделывает колоссальную работу перед трансферами.
Родриго классный и умный парень, удачи ему