Лэмпард не жалеет, что вернулся в «Челси»: «Это был опыт, и я извлек из него уроки. Если люди хотят покритиковать или высказать мнение о моей работе – без проблем»
Фрэнк Лэмпард не жалеет, что вернулся в «Челси».
Бывший игрок «синих» временно возглавлял команду в прошлом сезоне. Под его руководством «Челси» одержал лишь одну победу при 8 поражениях и 2 ничьих.
«Я не жалею о том, что сделал это. Если люди хотят покритиковать или высказать свое мнение по поводу моей шестинедельной или семинедельной работы, у меня с этим нет проблем.
Это был не самый лучший опыт в моей карьере, но это был опыт, и я извлек из него уроки», – сказал Лэмпард.
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