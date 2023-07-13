Лэмпард не жалеет, что вернулся в «Челси»: «Это был опыт, и я извлек из него уроки. Если люди хотят покритиковать или высказать мнение о моей работе – без проблем»

Фрэнк Лэмпард не жалеет, что вернулся в «Челси».

Бывший игрок «синих» временно возглавлял команду в прошлом сезоне. Под его руководством « » одержал лишь одну победу при 8 поражениях и 2 ничьих.

«Я не жалею о том, что сделал это. Если люди хотят покритиковать или высказать свое мнение по поводу моей шестинедельной или семинедельной работы, у меня с этим нет проблем.

Это был не самый лучший опыт в моей карьере, но это был опыт, и я извлек из него уроки», – сказал .