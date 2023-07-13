Лэмпард не жалеет, что вернулся в «Челси»: «Это был опыт, и я извлек из него уроки. Если люди хотят покритиковать или высказать мнение о моей работе – без проблем»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Футбол

Фрэнк Лэмпард не жалеет, что вернулся в «Челси».

Бывший игрок «синих» временно возглавлял команду в прошлом сезоне. Под его руководством «Челси» одержал лишь одну победу при 8 поражениях и 2 ничьих.

«Я не жалею о том, что сделал это. Если люди хотят покритиковать или высказать свое мнение по поводу моей шестинедельной или семинедельной работы, у меня с этим нет проблем.

Это был не самый лучший опыт в моей карьере, но это был опыт, и я извлек из него уроки», – сказал Лэмпард

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4 комментария

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Пирс Морган
Урок: "Никогда не сдавайся, позорься до конца"
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Cruel Snake
Топ футболист, легенда футбола. Как тренер — физрук
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benjamin92
Помню, как некоторые болельщики Челси смеялись над Хави после его назначения в Барселону. И тут случился Лэмпард
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Любезный Коссутий
надолго не пропадай, Фрэнки, скоро придется вновь возглавить наш Челси 🙏
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