Лэмпард о «Челси»: «Уровня на тренировках было мало для результата против «Брентфорда», не говоря уже о «Реале»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Брентфорд Футбол

Фрэнк Лэмпард рассказал о проблемах, с которыми столкнулся «Челси» в прошлом сезоне.

«На тренировках я видел, что это недостаточный уровень. Его было мало, чтобы добиться результата в домашнем матче с «Брентфордом», не говоря уже о «Реале».

Когда я пришел в клуб, то увидел, что командного духа и единства нет. Ничего плохого, но, чтобы быть лучшим, нужно тренироваться на топ-уровне. Как только мы не прошли «Реал», «Челси» оказался в конце сезона. Было непонятно, за что мы играем. Это ненормально для «Челси».

Когда я пришел, то очень быстро заметил, как некоторые игроки думали, что сезон подходит к концу. Они думали о будущем.

Если бы я был игроком, который не выходил на поле семь месяцев, понимая при этом, что уйду через четыре недели, то я, вероятно, не смог бы найти мотивацию. У меня нет волшебной палочки, чтобы их мотивировать», – сказал Лэмпард, который был временным тренером «Челси» с апреля по июнь.

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25 комментариев

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corazón blanco
Ответ rigobersong
Такое ощущения, что за тебя ИИ эти безэмоциональные комментарии пишет, ты в жизни такой же скучный?:))
А для того, чтобы это был эмоциональный комментарий нужно в конце смайлики ставить и коверкать фамилии игроков/тренеров, я правильно понимаю тебя, Риго?
+29
-7
+22
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EvertoniaMen
Жалко, что не оставили на второй сезон. Френк бы всем показал, что способен любую команду опустить в зону вылета
+23
-6
+17
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Перстень Уэстбрука
Попрошу хейтеров отделять Лэмпса тренера и Фрэнки игрока
+18
-6
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
даже против Вулверхэмптона не хватило?
+6
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Михаил Сафонов
Возможно проблема тренеров, некогда бывших крутыми игроками, в том, что они банально не понимают как можно не найти мотивацию выкладываться в каждом матче. Лэмпс был топарем, сердце Челси, буквально, всегда отдавал всего себя, хотелось бы, чтобы и тренером он стал не хуже.
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The Best
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
даже против Вулверхэмптона не хватило?
А что Вулверхэмптон?У них какая-то шара с острого угла залетела и всё,больше они ничего опасного не создали.Хотя Челси был не намного лучше но моментов у них больше было
+2
0
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Remedy
Ответ corazón blanco
А для того, чтобы это был эмоциональный комментарий нужно в конце смайлики ставить и коверкать фамилии игроков/тренеров, я правильно понимаю тебя, Риго?
Сейчас он или удалит этот коммент или заблокирует ответы в его адрес) Когда нечего ответить, он всегда так сливается..
P.s. Специально не пишу его «имя», потому что и этот коммент удалит.
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Томаш Спенсер
юЭССэй управление даже такое дело как тренировка умудрились запороть 😅🤣
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Krylya
Фрэнк был сумасшедшим игроков (один из моих любимых), но как тренер у него пока не задалось, надеюсь всё впереди.
И да, тренер и должен был игроков распинать и показать/объяснить, что и как делать на тренировках, чтобы потом не страдать с Брентфордом.
+1
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Krylya
Фрэнк был сумасшедшим игроков (один из моих любимых), но как тренер у него пока не задалось, надеюсь всё впереди.
И да, тренер и должен был игроков распинать и показать/объяснить, что и как делать на тренировках, чтобы потом не страдать с Брентфордом.
+1
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songbilong
Чех, Дрогба и Лэмпард - те, заслуживают уважения
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Gutalin
Ответ Ебздрогыч
Ну такое себе высказывание, типа игроки плохие, немотивированные, а он весь в белом. А тренер тогда на что?
Он не винит игроков, сказал же так же на их месте вел бы себя. Клуб развалили за сезон. Сейчас надежда на нового тренера и чистку состава
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Александр Степанов
Ответ SCHOKKKK
В то же время Челси умудрился достойно проиграть Реалу, хотя учитывая состояние команды, ожидался счёт намного хуже. В отличии от каталонских бегунков, которые умудрились принять четыре штуки на Айнтрахт Арене 🤣
Достойно проиграть Реалу у нас уже какое-то достижение?
При этом Барса чемпион Ла Лиги, а какое место занял Челси, не скажешь?
+3
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*MVP*
Ответ kaka10
Сердце Сити, диспетчер Сити - Франк Лампард!
ник в честь легенды Реала взял?
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NartApsua
Ответ Перстень Уэстбрука
Попрошу хейтеров отделять Лэмпса тренера и Фрэнки игрока
Должун на Спортсе не оставил никому шансов сопереживать Челси и его легендам)
0
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*MVP*
Ответ EvertoniaMen
Жалко, что не оставили на второй сезон. Френк бы всем показал, что способен любую команду опустить в зону вылета
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Акира_1
Давным давно было понятно, что дело не только в мотивации и большом количестве игроков. Дело в их уровне игры. Все эти Хаверцы и Маунты действительно хорошо играли только в системе Тухеля, где скрывались все их недостатки, а Челси мог обыграть таким образом любого. Но с обычными тренерами и без тактики все эти игроки просто не о чем, что показал первый сезон Лэмпарда, второй приход Лэмпарда и Поттер. Они не могут быть лидерами и не хотят брать на себя ответственности, при этом не обладая какими-то выдающимися качествами топов. Логично также сказать, что они уж слишком поверили в себя и посчитали себя звездами, что в итоге привело к полному провалу начала сезона, который и определил весь его ход.
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corazón blanco
В том и отличие топ-тренеров от просто тренеров, что у них тоже нет волшебной палочки, однако они находят нужные слова, умеют сплотить и замотивировать команду и выправить ситуацию.
+11
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