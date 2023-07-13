Лэмпард о «Челси»: «Уровня на тренировках было мало для результата против «Брентфорда», не говоря уже о «Реале»
Фрэнк Лэмпард рассказал о проблемах, с которыми столкнулся «Челси» в прошлом сезоне.
«На тренировках я видел, что это недостаточный уровень. Его было мало, чтобы добиться результата в домашнем матче с «Брентфордом», не говоря уже о «Реале».
Когда я пришел в клуб, то увидел, что командного духа и единства нет. Ничего плохого, но, чтобы быть лучшим, нужно тренироваться на топ-уровне. Как только мы не прошли «Реал», «Челси» оказался в конце сезона. Было непонятно, за что мы играем. Это ненормально для «Челси».
Когда я пришел, то очень быстро заметил, как некоторые игроки думали, что сезон подходит к концу. Они думали о будущем.
Если бы я был игроком, который не выходил на поле семь месяцев, понимая при этом, что уйду через четыре недели, то я, вероятно, не смог бы найти мотивацию. У меня нет волшебной палочки, чтобы их мотивировать», – сказал Лэмпард, который был временным тренером «Челси» с апреля по июнь.
P.s. Специально не пишу его «имя», потому что и этот коммент удалит.
И да, тренер и должен был игроков распинать и показать/объяснить, что и как делать на тренировках, чтобы потом не страдать с Брентфордом.
И да, тренер и должен был игроков распинать и показать/объяснить, что и как делать на тренировках, чтобы потом не страдать с Брентфордом.
При этом Барса чемпион Ла Лиги, а какое место занял Челси, не скажешь?