Лэмпард о «Челси»: «Почеттино нравится мне как тренер, но после такого сезона нужно многое менять. Команда не может конкурировать физически, а некоторые игроки в сомнениях»

Фрэнк Лэмпард подвел итоги сезона «Челси».

Лэмпард был назначен временным тренером до конца сезона после увольнения Грэма Поттера в апреле. Ранее сообщалось, что в следующем сезоне команду возглавит .

«Мне очень нравится Почеттино как тренер. Но дело не в том, какой он человек, а в том, чтобы найти подходящего тренера топ-уровня.

История Почеттино говорит о том, что он, работая в клубах такого уровня, посредством работы с игроками создает крепкую идентичность, которая позволяет команде побеждать чаще. Это не всегда происходит в одночасье, поэтому стоит быть осторожнее с ожиданиями.

Предстоит проделать еще много работы. Таково мое наблюдение спустя шесть недель, и я продолжаю об этом говорить. Стандарты команды упали – я могу честно об этом сказать, поскольку это моя последняя игра, и я, возможно, в любом случае не так часто буду смотреть матчи!

Стандарты для такого клуба, как «Челси», должны быть максимальными, иначе нельзя стать достаточно конкурентоспособными и играть на высоком уровне, на таких скоростях, каких требует АПЛ.

Если вы не заодно, не поете в раздевалке, не подгоняете друг друга и не соревнуетесь, потому что каждый хочет занять место другого… Это должно быть у каждой топ-команды. Когда я пришел, то очень быстро понял, что этого было недостаточно. Конечно, хороший тренер может помочь в этом, но каждый должен взять ответственность на себя.

Когда «Челси» проводит сезон, подобный нынешнему, очевидно, необходимо многое улучшить. Следующему тренеру понадобится предсезонная подготовка. Мы недостаточно конкурентоспособны физически, я в этом абсолютно уверен. Новый тренер может привести команду к нужным кондициям.

Команда была слишком большой, и это было самой серьезной проблемой – работать с игроками, которые по тем или иным причинам разочаровались. С этим можно разобраться сейчас, и это необходимо сделать. Некоторые игроки уже давно знают о [неопределенности своего будущего в «Челси»], и это тоже проблема. Трудно конкурировать в этой лиге, если игроки пребывают в сомнениях, независимо от того, хочет ли их ухода клуб или они сами.

В раздевалке было довольно тихо [после ничьей с «Ньюкаслом»], тише всего с тех пор, как я вернулся. Игроки, вероятно, в какой-то мере рады сделать перерыв. Они должны взять на себя ответственность за этот сезон, в то же время показать гордость и самоотверженность, необходимые для того, чтобы быть игроком «Челси», – сказал .

«Челси» стал 12-м в АПЛ – это худший результат за 29 лет. Меньше очков было 35 лет назад – тогда вылетели из АПЛ

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