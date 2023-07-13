Бородюк о словах Тедеско про бан УЕФА: «У него нет личностного стержня. Работал в России, получал хорошие деньги, а поступил как непорядочный человек»

Александр Бородюк обвинил экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско в отсутствии характера.

– Тедеско после отъезда из России, комментируя бан от УЕФА, сказал: «Одобряю это решение. Хорошо и важно, что это было сделано». Как вам?

– Не понимаю, что он хотел сказать этими словами? Пропиариться в Германии? Он работал в России, получал хорошие деньги, его хвалили здесь. А он поступил как непрофессионал и непорядочный человек.

У нет личностного стержня. Был бы он сильный человек, сказал бы: «Слушайте, я работал в России, в « ». Ко мне прекрасно относились, все для меня там делали. Мое высказывание будет некорректным». Думаю, его бы все поняли. И болельщики, и руководство, – сказал бывший тренер сборной России.