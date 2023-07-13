Бородюк о словах Тедеско про бан УЕФА: «У него нет личностного стержня. Работал в России, получал хорошие деньги, а поступил как непорядочный человек»

Теги Спартак Александр Бородюк премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Политика Матч ТВ Доменико Тедеско Футбол

Александр Бородюк обвинил экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско в отсутствии характера.

– Тедеско после отъезда из России, комментируя бан от УЕФА, сказал: «Одобряю это решение. Хорошо и важно, что это было сделано». Как вам?

– Не понимаю, что он хотел сказать этими словами? Пропиариться в Германии? Он работал в России, получал хорошие деньги, его хвалили здесь. А он поступил как непрофессионал и непорядочный человек.

У Тедеско нет личностного стержня. Был бы он сильный человек, сказал бы: «Слушайте, я работал в России, в «Спартаке». Ко мне прекрасно относились, все для меня там делали. Мое высказывание будет некорректным». Думаю, его бы все поняли. И болельщики, и руководство, – сказал бывший тренер сборной России.

16 комментариев

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Мосгорсуд
Ну что тут комментировать, Бородюк всё уже сказал
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ciao.ragazzi.2519
все по делу сказал бородюк
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Svobodu Mne
Ответ svas17
У Теда есть стержень, поэтому он так и сказал. Это его мнение и он искренне поделился им.
А год назад он подругому говорил. Вот это стержень несгибаемый))
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yulay
Ну так его спрашивали не про то как к нему относились.

Мы сами привыкли везде молчать, в итоге пришли к бану в приличном обществе

А Бородюк за хорошие деньги готов ничего не видеть, мы это поняли
+10
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Svobodu Mne
Да плевал и на Россию и на Спартак. Зовите ещё, он опять вам споёт, что вы хотите слышать
+2
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Виктор Кульков
вспомнили😁😁😁😁😁уже хрен знает сколько прошло а у журналюги пукан рвётся вместе с бородюком
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Фарид Харисов
Ответ yulay
Ну так его спрашивали не про то как к нему относились. Мы сами привыкли везде молчать, в итоге пришли к бану в приличном обществе А Бородюк за хорошие деньги готов ничего не видеть, мы это поняли
Напомни когда меня забанили в приличном обществе? Я такого не припомню.

Сейчас в Краснодаре живу, учусь, работаю — вполне приличное общество, культурное, цивилизация имеется, блага тоже.

Раньше жил, работал и учился в Казахстане — тоже всё было, только не на таком уровне, хотя жил в крупнейшем городе страны Алматы. Зарплаты меньше, образование хуже, но ведь там нет санкций, ограничений и банов.

Тяжелее стало покупки совершать с западных ресурсов и... Всё, расчёт окончен.
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svas17
У Теда есть стержень, поэтому он так и сказал. Это его мнение и он искренне поделился им.
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Невский баклан
Удивляюсь минусам, этот кузнечик сказал что это правильно что отстранили наши клубы от еврокубков, в том числе и его бывший клуб Спартак, который заслужил выход из группы. Клубы то тут причем, черт он после этого!
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AaA
"Ко мне прекрасно относились, все для меня там делали" Ага, замечательно относились, особенно в Сочи, ссылки на Колизей, и пошел прямо... А судьи уж точно "все делали". Именно поэтому он, в свое время, как сильный человек, сказал, что не надо ваших денег. Думаю вот в этом и есть реальная сила, а не то, как это видит, простите, Бородюк.
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Faust Doc
Поступил как Пеппа!
гы гы гы
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artem saribekyan
Как слепо надо любить свой клуб, что бы так защищать его, не клуб, а сбежавшего тренера! Не замечать очевидных вещей, не видеть и не слышать ничего и ни кого, если что- то хоть минимумом касается их клуба!
Надо быть фанатом Спартака ! Не замечать ничего в критике даже бывшего тренера!
Удивительная слепота и глухота!
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