Бородюк о словах Тедеско про бан УЕФА: «У него нет личностного стержня. Работал в России, получал хорошие деньги, а поступил как непорядочный человек»
Александр Бородюк обвинил экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско в отсутствии характера.
– Тедеско после отъезда из России, комментируя бан от УЕФА, сказал: «Одобряю это решение. Хорошо и важно, что это было сделано». Как вам?
– Не понимаю, что он хотел сказать этими словами? Пропиариться в Германии? Он работал в России, получал хорошие деньги, его хвалили здесь. А он поступил как непрофессионал и непорядочный человек.
У Тедеско нет личностного стержня. Был бы он сильный человек, сказал бы: «Слушайте, я работал в России, в «Спартаке». Ко мне прекрасно относились, все для меня там делали. Мое высказывание будет некорректным». Думаю, его бы все поняли. И болельщики, и руководство, – сказал бывший тренер сборной России.
Мы сами привыкли везде молчать, в итоге пришли к бану в приличном обществе
А Бородюк за хорошие деньги готов ничего не видеть, мы это поняли
Сейчас в Краснодаре живу, учусь, работаю — вполне приличное общество, культурное, цивилизация имеется, блага тоже.
Раньше жил, работал и учился в Казахстане — тоже всё было, только не на таком уровне, хотя жил в крупнейшем городе страны Алматы. Зарплаты меньше, образование хуже, но ведь там нет санкций, ограничений и банов.
Тяжелее стало покупки совершать с западных ресурсов и... Всё, расчёт окончен.
гы гы гы
Надо быть фанатом Спартака ! Не замечать ничего в критике даже бывшего тренера!
Удивительная слепота и глухота!