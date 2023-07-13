«Интер» подписал 29-летнего вратаря Ди Дженнаро из Серии C. Он воспитанник клуба

«Интер» подписал вратаря Рафаэля Ди Дженнаро.

Миланский клуб объявил о заключении контракта с 29-летним футболистом. В прошлом сезоне он выступал за «Губбио» в Серии C.

Ди Дженнаро – воспитанник « ». Он находился в системе клуба с 2002 по 2019 год, после чего покинул «нерадзурри» на правах свободного агента.

Последние сезоны итальянец провел в «Катандзаро», «Пескаре» и «Губбио» в третьем по силе дивизионе Италии.

Фото: https://twitter.com/Inter/