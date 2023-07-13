«Интер» подписал 29-летнего вратаря Ди Дженнаро из Серии C. Он воспитанник клуба

Теги Интер серия А Италия трансферы Д3 Италия Губбио Рафаэль Ди Дженнаро Футбол

«Интер» подписал вратаря Рафаэля Ди Дженнаро.

Миланский клуб объявил о заключении контракта с 29-летним футболистом. В прошлом сезоне он выступал за «Губбио» в Серии C.

Ди Дженнаро – воспитанник «Интера». Он находился в системе клуба с 2002 по 2019 год, после чего покинул «нерадзурри» на правах свободного агента.

Последние сезоны итальянец провел в «Катандзаро», «Пескаре» и «Губбио» в третьем по силе дивизионе Италии.

Фото: https://twitter.com/Inter/

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6 комментариев

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Взвешенный вомбат Китая
Очевидно на роль третьего вратаря вместо ушедшего Кордаца.
+12
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+12
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<~Inter~>
исключительно для заявки в ЛЧ
+8
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Семён Жуйло
Поскольку ушли все вратари, вполне логично начинать с третьего. Хотя интрига нулевая.
+6
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Справедливости Ради
вот это я понимаю подписали врротника)
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elikoo555
только и только Трубин на основ..
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Не Андреа Романьоли, но тоже ничего.
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