«Интер» подписал 29-летнего вратаря Ди Дженнаро из Серии C. Он воспитанник клуба
«Интер» подписал вратаря Рафаэля Ди Дженнаро.
Миланский клуб объявил о заключении контракта с 29-летним футболистом. В прошлом сезоне он выступал за «Губбио» в Серии C.
Ди Дженнаро – воспитанник «Интера». Он находился в системе клуба с 2002 по 2019 год, после чего покинул «нерадзурри» на правах свободного агента.
Последние сезоны итальянец провел в «Катандзаро», «Пескаре» и «Губбио» в третьем по силе дивизионе Италии.
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