«Интер» подписал защитника сборной Германии U-21 Биссека. Контракт – до 2028 года

«Интер» объявил о трансфере Янна Биссека.

22-летний немецкий защитник подписал с « » соглашение до 2028 года.

– воспитанник « ». С 2021 года защитник выступал в составе датского « ». В минувшем сезоне Биссек отметился 4 голами в 33 матчах чемпионата Дании, а также играл за сборную Германии U-21 на прошедшем чемпионате Европы.

Со статистикой выступлений Биссека можно ознакомиться здесь.

Фото: inter.it