«Интер» подписал защитника сборной Германии U-21 Биссека. Контракт – до 2028 года
«Интер» объявил о трансфере Янна Биссека.
22-летний немецкий защитник подписал с «Интером» соглашение до 2028 года.
Янн Биссек – воспитанник «Кельна». С 2021 года защитник выступал в составе датского «Орхуса». В минувшем сезоне Биссек отметился 4 голами в 33 матчах чемпионата Дании, а также играл за сборную Германии U-21 на прошедшем чемпионате Европы.
Со статистикой выступлений Биссека можно ознакомиться здесь.
Фото: inter.it
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