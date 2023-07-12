«Интер» подписал защитника сборной Германии U-21 Биссека. Контракт – до 2028 года

Теги Интер бундеслига Германия сборная Германии U-21 серия А Италия высшая лига Дания трансферы Кельн Орхус Евро U-21 2023 Янн Биссек Футбол

«Интер» объявил о трансфере Янна Биссека.

22-летний немецкий защитник подписал с «Интером» соглашение до 2028 года.

Янн Биссек – воспитанник «Кельна». С 2021 года защитник выступал в составе датского «Орхуса». В минувшем сезоне Биссек отметился 4 голами в 33 матчах чемпионата Дании, а также играл за сборную Германии U-21 на прошедшем чемпионате Европы.

Со статистикой выступлений Биссека можно ознакомиться здесь.

Фото: inter.it

7 комментариев

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cmorblr
Истинный ариец
+5
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got_milk
Не сразу отличил немца от француза! Германия становится похожей на Францию )
+3
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ASH11
Ответ Е.Р.
Это пример хорошего подписания. Продление Деврея пример отвратительного.
Де Врей опытный, ещё сыгранный в нынешней команде. Где бы Интер такого защитника нашёл бы на свободном рынке?
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sungoth
Чистокровный ариец
+1
-1
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Трент Резнор
Видимо давно вели, значит видят в составе
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Андрюха с района
Удачи ему) Надеюсь, заменит Ачерби в основе) Или де Врей заменит Ачерби)
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