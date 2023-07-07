Гальярдини перешел из «Интера» в «Монцу» как свободный агент. Контракт – на год

Теги Интер серия А Италия трансферы Монца Роберто Гальярдини Футбол

После шести с половиной сезонов в «Интере» Роберто Гальярдини покинул команду.

Полузащитник ушел из клуба в связи с окончанием контракта. О его подписании в качестве свободного агента объявила «Монца». 29-летний итальянец заключил договор на год с возможностью продления при определенных условиях.

Гальярдини перешел в «Интер» в сезоне-2016/17 и за это время провел 190 матчей, выиграв Серию А, а также по два раза Кубок и Суперкубок Италии.

Подробно со статистикой выступлений хавбека можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/ACMonza

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3 комментария

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Так и надо,последний сезон провёл очень плохой
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Ответ Fiodar Mashliakevich
Отличный трансфер. При постоянной игровой практике он голов 7 забьет за Монцу. Динамичный игрок. Намного лучше Брозовича с его передачами назад ради набивания статистики точных передач
Намного лучше Брозовича ты что там куришь??
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