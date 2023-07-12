«Аль-Хилаль» предложит 20-30 млн евро за Дзаньоло «Галатасараю». Николо согласится на переход, если ему дадут 120 млн евро за 4 года

Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным La Gazzetta dello Sport, переговоры с « » о трансфере Дзаньоло ведет « ». Саудовский клуб готов предложить за 24-летнего полузащитника от 20 до 30 миллионов евро.

Сообщается, что Дзаньоло готов согласиться на трансфер, если «Аль-Хилаль» предложит ему 120 миллионов евро за 4 года контракта – сумму, о которой сообщает турецкая пресса. Ожидается, что саудовцы направят официальное предложение в ближайшие дни.

Интерес к также проявляет « », однако отмечается, что туринцы не смогут повторить предложение «Аль-Хилаля». Сумма отступных Дзаньоло, указанная в контракте с «Галатасараем», составляет 35 миллионов евро.

Николо перешел в турецкую команду из «Ромы» в феврале этого года за 16,5+13 млн евро. Статистика итальянского полузащитника доступна здесь.