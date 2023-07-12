«Аль-Хилаль» предложит 20-30 млн евро за Дзаньоло «Галатасараю». Николо согласится на переход, если ему дадут 120 млн евро за 4 года

Теги Ювентус серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Николо Дзаньоло деньги Футбол

Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным La Gazzetta dello Sport, переговоры с «Галатасараем» о трансфере Дзаньоло ведет «Аль-Хилаль». Саудовский клуб готов предложить за 24-летнего полузащитника от 20 до 30 миллионов евро.

Сообщается, что Дзаньоло готов согласиться на трансфер, если «Аль-Хилаль» предложит ему 120 миллионов евро за 4 года контракта – сумму, о которой сообщает турецкая пресса. Ожидается, что саудовцы направят официальное предложение в ближайшие дни.

Интерес к Дзаньоло также проявляет «Ювентус», однако отмечается, что туринцы не смогут повторить предложение «Аль-Хилаля». Сумма отступных Дзаньоло, указанная в контракте с «Галатасараем», составляет 35 миллионов евро. 

Николо перешел в турецкую команду из «Ромы» в феврале этого года за 16,5+13 млн евро. Статистика итальянского полузащитника доступна здесь

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25 комментариев

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deadjoker
Прям как в фм когда хочешь набрать крутых игроков в низшую лигу :))
+19
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градус ненависти
Учитывая то, насколько он к своему возрасту переломанный, вполне умное решение поднять сотку лямов у шейхов, пыля на расслабоне, чем через два года доломаться и закончить в Европе
+11
-1
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Gornostaev
Некогда надежда всего итальянского футбола и всей Европы в самом расцвете сил (24 года) в саудовский Аль-Хилаль...
Если смотреть только с точки зрения бизнеса - круто, в футбольном плане - просто гребаная трагедия для такого таланта...
К сожалению у парня, видимо, не все гладко с темпераментом, менталитетом и вообще интеллектом, но все равно печально...
+7
-3
+4
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Олег Кузнецов
Ответ deadjoker
Прям как в фм когда хочешь набрать крутых игроков в низшую лигу :))
Шейхи испортили футболистов деньгами.10 млн. за сезон по контракту футболисты уже за деньги перестали считать.
+3
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Дмитрий Шмелев
Господи представить теперь сто будет через год когда хотя бы половину переходов зайдёт арабам и болелам там.. Они ж скупят всю серию а и апл.. Лигу 1...жесть
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Splin
Идиотизм какойто...
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Никита Лутченко
Сумасшествие
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justburn
30млн в год? На такое даже арабы не пойдут
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dvvjuve
деньги правят футболом
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Алексей Гусев
Ответ Gornostaev
Некогда надежда всего итальянского футбола и всей Европы в самом расцвете сил (24 года) в саудовский Аль-Хилаль... Если смотреть только с точки зрения бизнеса - круто, в футбольном плане - просто гребаная трагедия для такого таланта... К сожалению у парня, видимо, не все гладко с темпераментом, менталитетом и вообще интеллектом, но все равно печально...
ну такой прям "главной" надеждой не Италии не, тем более, всей Европы он не был, да и травмы его добили+характер. С другой стороны, у Италии не в первой когда в самом расцвете уезжает "завершать" карьеру в самом расцвете сил футболист, "Фараон" соврать не даст.
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Алексей Гусев
Ответ zer
30 млн в год среднему игроку) на его месте любой бы подорвался. помню такой Джовинко был игрок, Атомный муравей. тоже такой бордрый середнячок, но сорвался в МЛС из Серии А и там зарабатывал дофига, играл со статистикой почти как у Месси и Роналду и даже в сборную призывался понятное дело Саудовская Аравия не США, но и 30 млн евро как бы это компенсирую с лихвой
только Муравей свалил в 30 лет из Серии А
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Алексей Гусев
Ответ Gornostaev
Будет изысканно и со вкусом деградировать в ближневосточной роскоши...
Паулиньо с тобой полностью согласен.
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Алексей Гусев
Ответ CTPEKO3ETC
Дзаньоло в Милан надо
Милан заплатит 30 лямов за него? и даст ЗП хотя бы такую как Юве?
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