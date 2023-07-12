«Аль-Хилаль» предложит 20-30 млн евро за Дзаньоло «Галатасараю». Николо согласится на переход, если ему дадут 120 млн евро за 4 года
Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным La Gazzetta dello Sport, переговоры с «Галатасараем» о трансфере Дзаньоло ведет «Аль-Хилаль». Саудовский клуб готов предложить за 24-летнего полузащитника от 20 до 30 миллионов евро.
Сообщается, что Дзаньоло готов согласиться на трансфер, если «Аль-Хилаль» предложит ему 120 миллионов евро за 4 года контракта – сумму, о которой сообщает турецкая пресса. Ожидается, что саудовцы направят официальное предложение в ближайшие дни.
Интерес к Дзаньоло также проявляет «Ювентус», однако отмечается, что туринцы не смогут повторить предложение «Аль-Хилаля». Сумма отступных Дзаньоло, указанная в контракте с «Галатасараем», составляет 35 миллионов евро.
Николо перешел в турецкую команду из «Ромы» в феврале этого года за 16,5+13 млн евро. Статистика итальянского полузащитника доступна здесь.
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