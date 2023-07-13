Эланга интересен «Эвертону». «МЮ» требует 10 млн фунтов за полузащитника

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга интересен «Эвертону».

По информации Manchester Evening News, Эланга был близок к аренде в « » зимой, но «МЮ» заблокировал трансфер за час до окончания трансферного окна. Главный тренер «Эвертона» по-прежнему заинтересован в трансфере шведа.

Сообщается, что «МЮ» заинтересован в полноценном трансфере Эланги и оценивает 21-летнего хавбека в 10 миллионов фунтов. Ранее запрашиваемую сумму пришлось снизить вдвое, так как Эланга практически не попадал в стартовый состав в прошедшем сезоне.

В АПЛ-2022/23 провел за « » 16 матчей. Подробная статистика его выступлений доступна здесь.