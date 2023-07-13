Эланга интересен «Эвертону». «МЮ» требует 10 млн фунтов за полузащитника

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Шон Дайч Энтони Эланга деньги Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга интересен «Эвертону».

По информации Manchester Evening News, Эланга был близок к аренде в «Эвертон» зимой, но «МЮ» заблокировал трансфер за час до окончания трансферного окна. Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч по-прежнему заинтересован в трансфере шведа.

Сообщается, что «МЮ» заинтересован в полноценном трансфере Эланги и оценивает 21-летнего хавбека в 10 миллионов фунтов. Ранее запрашиваемую сумму пришлось снизить вдвое, так как Эланга практически не попадал в стартовый состав в прошедшем сезоне.

В АПЛ-2022/23 Эланга провел за «МЮ» 16 матчей. Подробная статистика его выступлений доступна здесь.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самая быстрая булочка в мире
Сити какого ноунейма за 15 отдает. МЮ неноунейма за 10. Мда...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIRVANA
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Сити какого ноунейма за 15 отдает. МЮ неноунейма за 10. Мда...
До тех пор пока Мерто строит из себя переговорщика, всё так и будет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivannumber1
Парню 21 год, уже играл на высшем уровне пару-тройку сезонов. И неплохо играл. Потенциал на лицо.

Таких игроков в АПЛ не продать дороже 20-ки с пунктом о перепродаже, это не то что преступление, это просто полнейшая гнусная фрустрация приправленная соусом и дичайшей импотенцией.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fullhouse
Эвертон с такими трансферами, как Янг и Эланга, в Шип отправится
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Сити какого ноунейма за 15 отдает. МЮ неноунейма за 10. Мда...
Видел, что и Форест им интересуется, может удастся 20-25 за него получить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ ivannumber1
Парню 21 год, уже играл на высшем уровне пару-тройку сезонов. И неплохо играл. Потенциал на лицо. Таких игроков в АПЛ не продать дороже 20-ки с пунктом о перепродаже, это не то что преступление, это просто полнейшая гнусная фрустрация приправленная соусом и дичайшей импотенцией.
У муссолини там любимчик играет
Эланге только на скамейке сидеть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий