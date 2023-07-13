Эланга интересен «Эвертону». «МЮ» требует 10 млн фунтов за полузащитника
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга интересен «Эвертону».
По информации Manchester Evening News, Эланга был близок к аренде в «Эвертон» зимой, но «МЮ» заблокировал трансфер за час до окончания трансферного окна. Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч по-прежнему заинтересован в трансфере шведа.
Сообщается, что «МЮ» заинтересован в полноценном трансфере Эланги и оценивает 21-летнего хавбека в 10 миллионов фунтов. Ранее запрашиваемую сумму пришлось снизить вдвое, так как Эланга практически не попадал в стартовый состав в прошедшем сезоне.
В АПЛ-2022/23 Эланга провел за «МЮ» 16 матчей. Подробная статистика его выступлений доступна здесь.
Таких игроков в АПЛ не продать дороже 20-ки с пунктом о перепродаже, это не то что преступление, это просто полнейшая гнусная фрустрация приправленная соусом и дичайшей импотенцией.
Эланге только на скамейке сидеть