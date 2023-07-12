Отец Кузяева о «Гавре»: «Позвонил бывший футболист, сказал, что есть интерес от клуба «Le Havre». Я не сразу понял, что за команда такая на «Л»

Отец Далера Кузяева рассказал, как проходили переговоры с «Гавром».

«Мы очень много обдумывали этот переход, учитывали предыдущие нюансы и ошибки. Тщательно выбирали, с кем можно работать, кому доверять. Попросили ребят через свои каналы найти варианты, но сразу никому не давали авторизацию (право вести переговоры от лица игрока – Sports.ru).

У нас были четкие условия: сначала видеоконференция с клубом или оффер – и только потом авторизация на переговоры.

(по данным Sports.ru, ему доверили переговоры)? Я могу только сказать, что Алан всегда был другом нашей семьи. Как и Александр Азимов, который помогал и при переходе в «Терек», и в дальнейшем.

Нам очень помогли бывшие футболисты, которых я не буду афишировать как агентов. Большую работу в вопросе с « » проделали ребята с Балкан. Когда придет время, может, расскажу. Но пока все должно быть потихонечку.

Как раз один хороший бывший футболист, который играл в России, позвонил из-за рубежа. Сказал, что есть интерес французского клуба: «Le Havre». Забавно, что я не сразу понял, что за команда такая на «Л». Искал-искал, а потом осознал: «Ну конечно, «Гавр». Просто он произнес на французский манер.

Когда мы назвали свои условия, «Гавр» сразу организовал видеоконференцию. Там присутствовал главный тренер, аналитик, спортивный директор и технический директор. Они подготовили серьезную презентацию: показали, как играет команда, какие у нее принципы. Показали, как видят , включили нарезки с его действиями, которые им наиболее понравились.

Мы долго и подробно разговаривали. Очень многое обсуждал сам Далер, он, в отличие от меня, хорошо знает английский.

«Гавр» был самым конкретным, моментально отвечал на все запросы. На нас выходили и другие команды, тоже присылали офферы и устраивали конференции, но как-то все долго тянулось: появлялось то одно, то другое.

От команд, которые вы назвали («Бешикташ», « », « » – Sports.ru), был интерес, это правда. Но он ограничивался словами агента. Это нас не устраивало: мы боялись, что снова придется до последнего ждать, потом куда-то бежать – и в итоге все может сорваться.

Были и другие варианты, но они не подходили, потому что у нас была конкретная задача: только лига из пятерки лучших», – сказал Адьям Кузяев в беседе со Sports.ru.

«Зарплата меньше, чем в «Зените». Но нам нужно пройти этот путь». Монолог отца Кузяева о «Гавре» и мечте