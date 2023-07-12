Отец Кузяева о «Гавре»: «Позвонил бывший футболист, сказал, что есть интерес от клуба «Le Havre». Я не сразу понял, что за команда такая на «Л»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Валенсия лига 1 Франция Ла Лига Бешикташ высшая лига Турция Sports.ru Гавр Далер Кузяев Адьям Кузяев Алан Агузаров Футбол

Отец Далера Кузяева рассказал, как проходили переговоры с «Гавром».

«Мы очень много обдумывали этот переход, учитывали предыдущие нюансы и ошибки. Тщательно выбирали, с кем можно работать, кому доверять. Попросили ребят через свои каналы найти варианты, но сразу никому не давали авторизацию (право вести переговоры от лица игрока – Sports.ru).

У нас были четкие условия: сначала видеоконференция с клубом или оффер – и только потом авторизация на переговоры.

Алан Агузаров (по данным Sports.ru, ему доверили переговоры)? Я могу только сказать, что Алан всегда был другом нашей семьи. Как и Александр Азимов, который помогал и при переходе в «Терек», и в дальнейшем.

Нам очень помогли бывшие футболисты, которых я не буду афишировать как агентов. Большую работу в вопросе с «Гавром» проделали ребята с Балкан. Когда придет время, может, расскажу. Но пока все должно быть потихонечку.

Как раз один хороший бывший футболист, который играл в России, позвонил из-за рубежа. Сказал, что есть интерес французского клуба: «Le Havre». Забавно, что я не сразу понял, что за команда такая на «Л». Искал-искал, а потом осознал: «Ну конечно, «Гавр». Просто он произнес на французский манер.

Когда мы назвали свои условия, «Гавр» сразу организовал видеоконференцию. Там присутствовал главный тренер, аналитик, спортивный директор и технический директор. Они подготовили серьезную презентацию: показали, как играет команда, какие у нее принципы. Показали, как видят Далера, включили нарезки с его действиями, которые им наиболее понравились.

Мы долго и подробно разговаривали. Очень многое обсуждал сам Далер, он, в отличие от меня, хорошо знает английский.

«Гавр» был самым конкретным, моментально отвечал на все запросы. На нас выходили и другие команды, тоже присылали офферы и устраивали конференции, но как-то все долго тянулось: появлялось то одно, то другое.

От команд, которые вы назвали («Бешикташ», «Валенсия», «Аякс» – Sports.ru), был интерес, это правда. Но он ограничивался словами агента. Это нас не устраивало: мы боялись, что снова придется до последнего ждать, потом куда-то бежать – и в итоге все может сорваться.

Были и другие варианты, но они не подходили, потому что у нас была конкретная задача: только лига из пятерки лучших», – сказал Адьям Кузяев в беседе со Sports.ru.

«Зарплата меньше, чем в «Зените». Но нам нужно пройти этот путь». Монолог отца Кузяева о «Гавре» и мечте

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Игорев
Все прозрачно рассказал. Как-то расположил что ли.
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sp.msk.86
Один раз обожглись, Далер потерял 2 года игры в Европе, жаль, мог бы давно уехать, талантливый футболист.
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Смирнов
Ну удачи Далеру. Будем посмотреть , как говорится....
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mj23.net
Ответ Геннадий Киселев
Интересно, а если бы самыми конкретными были Шериф иил Карабах, к примеру, пошёл бы туда?
Интересно, а если бы вы читали до конца, то все равно написали бы это сообщение?
"Были и другие варианты, но они не подходили, потому что у нас была конкретная задача: только лига из пятерки лучших»"
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
Удачи. Давно хотел, пусть всё получится.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
djoka joke
за Далера можно только порадоваться! Хотел уехать-уехал. Человек хочет расти и развиваться, сезон в Гавре проведет, глядишь и посерьёзнее команда им заинтересуется. Удачи, Далер!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Семенченко
Ответ Фут.Боль
Название Легавр, действительно,может испугать.
там не Легавр,а Леавр говорится )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Название Легавр, действительно,может испугать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Ширинов
Роналду : «Позвонили из Аль-Насра, я не сразу понял, что за команда такая»
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Геннадий Киселев
Интересно, а если бы самыми конкретными были Шериф иил Карабах, к примеру, пошёл бы туда?
написано же - искали команду из топ-5
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Дементьев
Ответ Фут.Боль
Название Легавр, действительно,может испугать.
H во французском не читается!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий