Отец Кузяева: «Сильная зависимость Далера от меня – глупости. Он лидер нашей семьи, последнее слово – за ним. Просто он скромный, тихий вулкан»

Отец Далера Кузяева отрицает решающее влияние на развитие карьеры полузащитника.

«Честное слово: я горжусь сыном. Все это время Далер спокойно переносил критику. Он в жизни такой же, как и на поле.

А вот мне было тяжеловато. Потому что у нас прекрасные отношения с « », мы с ними все уважительно обсудили, договорились, что можем вести переговоры. Это было очень откровенно – мы смотрели друг другу в глаза. И то, что я слышал, все эти слухи [о конфликте с клубом]… Да, я переживал. Наверное, просто старый уже.

То, что Далер сильно от меня зависит, – глупости. Далер сейчас – лидер нашей семьи. Он давно живет самостоятельно, в Петербурге у него квартира на Крестовском острове. И он сам принимает решения. Он умничка-парень.

То, что он всегда с уважением относится к мнению семьи, прислушивается – это наше мусульманское. Мы никогда на него не давили, последнее слово – всегда за ним. Вам это подтвердят все его друзья.

Просто Далер – очень скромный человек. И всем кажется, что он зависимый, тихий. Я более горячий, но Далер – тихий вулкан. Когда ты прошел любительскую лигу, вторую и первую, дошел до сборной, заиграл в «Зените» – это такая школа! Я поражаюсь его терпению и выдержке», – сказал в беседе со .ru.

«Зарплата меньше, чем в «Зените». Но нам нужно пройти этот путь». Монолог отца Кузяева о «Гавре» и мечте