Отец Кузяева: «Сильная зависимость Далера от меня – глупости. Он лидер нашей семьи, последнее слово – за ним. Просто он скромный, тихий вулкан»

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Sports.ru Гавр Далер Кузяев Адьям Кузяев Футбол

Отец Далера Кузяева отрицает решающее влияние на развитие карьеры полузащитника.

«Честное слово: я горжусь сыном. Все это время Далер спокойно переносил критику. Он в жизни такой же, как и на поле.

А вот мне было тяжеловато. Потому что у нас прекрасные отношения с «Зенитом», мы с ними все уважительно обсудили, договорились, что можем вести переговоры. Это было очень откровенно – мы смотрели друг другу в глаза. И то, что я слышал, все эти слухи [о конфликте с клубом]… Да, я переживал. Наверное, просто старый уже.

То, что Далер сильно от меня зависит, – глупости. Далер сейчас – лидер нашей семьи. Он давно живет самостоятельно, в Петербурге у него квартира на Крестовском острове. И он сам принимает решения. Он умничка-парень.

То, что он всегда с уважением относится к мнению семьи, прислушивается – это наше мусульманское. Мы никогда на него не давили, последнее слово – всегда за ним. Вам это подтвердят все его друзья.

Просто Далер – очень скромный человек. И всем кажется, что он зависимый, тихий. Я более горячий, но Далер – тихий вулкан. Когда ты прошел любительскую лигу, вторую и первую, дошел до сборной, заиграл в «Зените» – это такая школа! Я поражаюсь его терпению и выдержке», – сказал Адьям Кузяев в беседе со Sports.ru.

«Зарплата меньше, чем в «Зените». Но нам нужно пройти этот путь». Монолог отца Кузяева о «Гавре» и мечте

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2 комментария

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Напомнило рекламу Рондо про тренера, олды точно видели. Наш тренер - сама уверенность, просто зверюга, скажет - как отрежет.
+1
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