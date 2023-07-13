Себальос пропустит до 1,5 месяцев из-за травмы двуглавой мышцы бедра
Полузащитник «Реала» Дани Себальос получил травму во время предсезонки.
Клуб сообщил, что испанец получил травму дистального сухожилия правой двуглавой мышцы бедра.
По информации журналиста Onda Cero Альберто Перейры, из-за этого повреждения Себальос пропустит от 4 до 6 недель. Marca пишет, что он не сможет выйти на поле до сентября.
Первый матч в Ла Лиге «Реал» проведет ровно через месяц – 13 августа команда Карло Анчелотти сыграет против «Атлетика» в гостях. Таким образом, Дани может пропустить начало сезона.
Статистику полузащитника, которому в августе исполнится 27 лет, можно изучить здесь.
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