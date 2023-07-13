Себальос пропустит до 1,5 месяцев из-за травмы двуглавой мышцы бедра

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Дани Себальос Футбол

Полузащитник «Реала» Дани Себальос получил травму во время предсезонки.

Клуб сообщил, что испанец получил травму дистального сухожилия правой двуглавой мышцы бедра.

По информации журналиста Onda Cero Альберто Перейры, из-за этого повреждения Себальос пропустит от 4 до 6 недель. Marca пишет, что он не сможет выйти на поле до сентября.

Первый матч в Ла Лиге «Реал» проведет ровно через месяц – 13 августа команда Карло Анчелотти сыграет против «Атлетика» в гостях. Таким образом, Дани может пропустить начало сезона.

Статистику полузащитника, которому в августе исполнится 27 лет, можно изучить здесь.

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10 комментариев

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Glory Real Madrid
Пинтус пожалей игроков! Себальосу скорейшего выздоровления.
+6
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Денис
Ответ Golden Valley
прощай легенда. за все прости
Последнюю букву на "Т" поменяй, чётко будет.
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ZA.RMA
Ответ Геннадий Чеботарев
а может это не профессионализм тренерского штаба? не умение дозировать нагрузки и не умение снимать напряжения мышц после тренировок? в прошлом году в начале января было 100 травм,а сколько за сезон? 150?? или больше? это профессионализм?
я таких пессимистов первый раз вижу))
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corazón blanco
Не везет Дани с травмами, желаю здоровья и скорейшего возвращения в строй.
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