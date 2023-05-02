Лэмпард о критике: «Меня это не беспокоит. Мы готовились к «Вулвс» один день, а через пять играли с «Реалом» на выезде – я все это знал»
Фрэнк Лэмпард заявил, что не беспокоится по поводу критики.
Лэмпард был назначен временным главным тренером «Челси» до конца сезона после увольнения Грэма Поттера. «Челси» проиграл все 5 первых матчей под его руководством.
«Я знал, что уже через пять дней после возвращения придется играть с мадридским «Реалом» на выезде. Посмотрите на другие игры, которые у нас были – «Вулвс», на подготовку к которым был всего один день, а затем «Брайтон» и «Брентфорд» – два довольно сложных соперника.
Я знал об этом, и я не думаю, что в своей карьере нужно зацикливаться на негативных моментах и на том, что это может значить.
Моя карьера игрока обеспечила мне уровень комфорта, о котором мне не нужно беспокоиться. Я просто должен принимать решения и получать удовольствие от работы.
Меня это не беспокоит. Я хочу выигрывать, но не размышляю о том, что это может значить для меня, я не могу забивать себе голову этим», – сказал Лэмпард.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
5 комментариев