Лэмпард о критике: «Меня это не беспокоит. Мы готовились к «Вулвс» один день, а через пять играли с «Реалом» на выезде – я все это знал»

Фрэнк Лэмпард заявил, что не беспокоится по поводу критики.

Лэмпард был назначен временным главным тренером «Челси» до конца сезона после увольнения Грэма Поттера. « » проиграл все 5 первых матчей под его руководством.

«Я знал, что уже через пять дней после возвращения придется играть с мадридским « » на выезде. Посмотрите на другие игры, которые у нас были – «Вулвс», на подготовку к которым был всего один день, а затем « » и « » – два довольно сложных соперника.

Я знал об этом, и я не думаю, что в своей карьере нужно зацикливаться на негативных моментах и на том, что это может значить.

Моя карьера игрока обеспечила мне уровень комфорта, о котором мне не нужно беспокоиться. Я просто должен принимать решения и получать удовольствие от работы.

Меня это не беспокоит. Я хочу выигрывать, но не размышляю о том, что это может значить для меня, я не могу забивать себе голову этим», – сказал .

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