Лэмпард о критике: «Меня это не беспокоит. Мы готовились к «Вулвс» один день, а через пять играли с «Реалом» на выезде – я все это знал»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Вулверхэмптон Брайтон Брентфорд Футбол

Фрэнк Лэмпард заявил, что не беспокоится по поводу критики.

Лэмпард был назначен временным главным тренером «Челси» до конца сезона после увольнения Грэма Поттера. «Челси» проиграл все 5 первых матчей под его руководством.

«Я знал, что уже через пять дней после возвращения придется играть с мадридским «Реалом» на выезде. Посмотрите на другие игры, которые у нас были – «Вулвс», на подготовку к которым был всего один день, а затем «Брайтон» и «Брентфорд» – два довольно сложных соперника.

Я знал об этом, и я не думаю, что в своей карьере нужно зацикливаться на негативных моментах и на том, что это может значить.

Моя карьера игрока обеспечила мне уровень комфорта, о котором мне не нужно беспокоиться. Я просто должен принимать решения и получать удовольствие от работы.

Меня это не беспокоит. Я хочу выигрывать, но не размышляю о том, что это может значить для меня, я не могу забивать себе голову этим», – сказал Лэмпард.

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5 комментариев

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Parce
А поттер не так плох был, оказывается
+3
0
+3
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Konstantin Frolov
Ответ Parce
А поттер не так плох был, оказывается
По сравнению с Лэмпардом он гений тренерского цеха.
+3
0
+3
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А.В.Бубнов
Ну, конечно, франки, не беспокоит. Дурачков ведь ничего не беспокоит
0
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Granero-24
Фрэнк очень неудачно вернулся в Челси.
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ман сити фейк
Ответ А.В.Бубнов
Ну, конечно, франки, не беспокоит. Дурачков ведь ничего не беспокоит
Ты себя точностью описал
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