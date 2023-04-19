Лэмпард про 0:2 с «Реалом»: «Челси» был хорош 60 минут, создавал моменты – но их надо использовать»
Фрэнк Лэмпард отметил прогресс в игре «Челси» после поражения от «Реала» (0:2).
«Мы играли действительно хорошо на протяжении 60 минут. Мы создавали моменты – но их надо использовать.
Не хочется слишком уж хвалить команду за выступление в проигранном матче, но мы заметно прибавили.
Этот клуб проходил в Лиге чемпионов и дальше. Сегодняшние ощущения футболистам нужно запомнить.
Вы играете за «Челси». Нужно каждый матч отдавать все силы. Я никому не буду делать поблажек, мы должны проявлять себя. Планку снижать нельзя», – заявил главный тренер «Челси» в эфире BT Sport.
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Куда он их поставил, прямо в воротах?
Хотя любой адекватный болельщик знает, что в четвертьфиналах ЛЧ (как и вообще в футболе) в эконом-режиме не играют, а играют так, как позволяет соперник.
Спасибо за пожелания, и Вам здоровья и хорошего завтра дня!