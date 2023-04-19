Лэмпард про 0:2 с «Реалом»: «Челси» был хорош 60 минут, создавал моменты – но их надо использовать»

Фрэнк Лэмпард отметил прогресс в игре «Челси» после поражения от «Реала» (0:2).

«Мы играли действительно хорошо на протяжении 60 минут. Мы создавали моменты – но их надо использовать.

Не хочется слишком уж хвалить команду за выступление в проигранном матче, но мы заметно прибавили.

Этот клуб проходил в чемпионов и дальше. Сегодняшние ощущения футболистам нужно запомнить.

Вы играете за «Челси». Нужно каждый матч отдавать все силы. Я никому не буду делать поблажек, мы должны проявлять себя. Планку снижать нельзя», – заявил главный тренер « » в эфире BT Sport.

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