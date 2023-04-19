Лэмпард про 0:2 с «Реалом»: «Челси» был хорош 60 минут, создавал моменты – но их надо использовать»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Фрэнк Лэмпард отметил прогресс в игре «Челси» после поражения от «Реала» (0:2).

«Мы играли действительно хорошо на протяжении 60 минут. Мы создавали моменты – но их надо использовать.

Не хочется слишком уж хвалить команду за выступление в проигранном матче, но мы заметно прибавили.

Этот клуб проходил в Лиге чемпионов и дальше. Сегодняшние ощущения футболистам нужно запомнить.

Вы играете за «Челси». Нужно каждый матч отдавать все силы. Я никому не буду делать поблажек, мы должны проявлять себя. Планку снижать нельзя», – заявил главный тренер «Челси» в эфире BT Sport.

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62 комментария

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Raul14
При всем уважении к Лемпсу, Реал сегодня играл в эконом режиме) Играй Реал так, как он играл в Мадриде, был бы разгром))
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Jovana Jovičić
Заметно прибавили с Реалом, который ходил пешком, а чтобы окончательно лишить вас шансов на проход просто включились на 15 минут.
+72
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+66
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Промах Мораты
Бегали вы 60 минут, а не играли. Реал вот в футбол играл и 4 забил
+61
-11
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Gloriano Zadrotti
Леау сбивает Лосано на чистый пенальти, на ветке Милана тишь да гладь, а теперь представьте, что это условный Камавинга против Фофана, тут в комментариях такое бы было) Ригоберка, рисование с Русским языком бы пропустил.
+33
-4
+29
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bel01
Ответ udiekemen
Куртуа тащил конечно, без его сейфов пропустили бы 1-2 уже в первом тайме
Сейфы Куртуа как-то на общем плане не рассмотрел.
Куда он их поставил, прямо в воротах?
+23
-4
+19
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Озил, озю и буду озить
Ответ Raul14
При всем уважении к Лемпсу, Реал сегодня играл в эконом режиме) Играй Реал так, как он играл в Мадриде, был бы разгром))
Пришел адепт "играли в эконом режиме" и его заплюсавали.
Хотя любой адекватный болельщик знает, что в четвертьфиналах ЛЧ (как и вообще в футболе) в эконом-режиме не играют, а играют так, как позволяет соперник.
+15
-3
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udiekemen
Куртуа тащил конечно, без его сейфов пропустили бы 1-2 уже в первом тайме
+14
-2
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Игорь Новиков
Реал - просто другая лига.
+15
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Артемий Дмитриев
Мне даже как-то жалко Нкунку стало, изначально шёл в команду к Тухелю и игре в апл/лч, а теперь вообще непонятно, что будет.. Ему вот нафиг теперь этот цирк нужен. Боули убьёт эту команду
+6
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Sevuska
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Булат Кошкимбаев
Ответ udiekemen
Куртуа тащил конечно, без его сейфов пропустили бы 1-2 уже в первом тайме
Там по сути не было сейфов в первом тайме. Все опасные момент челси пробили мимо ворот.
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_Amelina_ Landau
Ответ Вячеслав Пустохин
У меня с другом конфликт на этой почве: он искренне не понимает - почему я не считаю Хаверца нормальным центральным нападающим
Ответ очевиден...просто у тебя друг ненормальный. Уж простите...
+5
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Мовсар Германия
Ответ Sevuska
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Брайтон? это ты?
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DolJun
для того чтобы использовать моменты нужен нападающий. ваш кэп
+7
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The Best
Реал играл по счёту и это было видно,Челси же занимался фигнёй.Что можно сделать в атаке с одним Хаверцом я не понимаю,кто там должен забивать то и на кого шли эти тупые навесы?На Канте что-ли который метр с кепкой,так Реалу не забьёшь.
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Вячеслав Пустохин
Нет, Фрэнк, играли вы отстойно весь матч. Счёт на табло. Тактически ты снова проиграл Анчелотти.
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_Amelina_ Landau
Ответ bel01
Сейфы Куртуа как-то на общем плане не рассмотрел. Куда он их поставил, прямо в воротах?
Ахахахах. Убил! ) Шикарно зашел. )
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m1t9
вот говорят что челси играл с одним хавертцом в нападении, при 0-2 после первой игры. но игра то была неплоха, и челси в целом имел план на игру, какой-никакой но имел, и он работал. за эту игру увидел больше чем за всю дорогу при поттере, вот правда. и лемпс понимает что он временный, поэтому ему плевать, он делает что хочет а не что просят, поэтому не зассал оставить всю эту 600-миллионную закупку боули на лавке. и выдал лучший матч команды месяца за два пожалуй, хоть и сова проиграл - но то реалу, а не лестеру с астон-виллой
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m1t9
в целом, челси был неплох. это был лучший матч в этой серии поражений, если бы еще завершение не хромало, голы точно были бы. но и справедливости ради, реал играл первый час реально в эконом режиме, благо лучший вратарь мира может позволить команде так играть. а потом включились, и сняли все вопросы за 10 минут. второй гол - сказка, вся атака + вальверде просто деклассировали синих, особенно это было заметно по лицам джеймса и тиаго силвы
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Вячеслав Пустохин
Ответ bogdan fedyuk
а с каких пор канте стал чистым опорником?
А кто изначально Канте?) Плеймейкер?)
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Вячеслав Пустохин
Ответ DolJun
для того чтобы использовать моменты нужен нападающий. ваш кэп
У меня с другом конфликт на этой почве: он искренне не понимает - почему я не считаю Хаверца нормальным центральным нападающим
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Вячеслав Пустохин
Ответ _Amelina_ Landau
Дай Бог тебе здоровья! С первого дня говорю, что безумный трансфер и переоценённый игрок. Выехал на Месси , получил кубок и...кто это? Где он? Вообще не разделяю оптимизма в этого игрока...впрочем , как и Мудрика.
Я сразу никаких оценок этому трансферу не давал - слишком мало его видел в действии, думал, что там есть что-то таааакооое, за что реально можно платить такие деньги. Вот который матч Челси смотрю с ним и недоумеваю по этому поводу. Реально какой-то "эффект ЧМ".
Спасибо за пожелания, и Вам здоровья и хорошего завтра дня!
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RiFF RAFF
«Челси» был хорош при Абрамовиче, а теперь придется научиться проигрывать
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llolishe
Ответ DolJun
для того чтобы использовать моменты нужен нападающий. ваш кэп
Думаешь тренер Челси летом будет Нкунку центр напом наигрывать?
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Sergey Troshin
Сразу и не понятно, что более унылое- его вью или игра челси
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