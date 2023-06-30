Фирмино и «Аль-Ахли» согласовали 3-летний контракт, осталось пройти медосмотр. Ранее саудовцы купили Эдуара Менди

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Роберто Фирмино Футбол

Роберто Фирмино близок к переходу в «Аль-Ахли» свободным агентом.

31-летний бразилец, выступавший последние 8 сезонов за «Ливерпуль», согласовал с клубом из Саудовской Аравии контракт до июня 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Чтобы трансфер состоялся, Фирмино осталось пройти медосмотр.

Ранее «Аль-Ахли» купил вратаря «Челси» Эдуара Менди за 16 млн фунтов.

В 25 матчах прошлого сезона АПЛ на счету Фирмино 11 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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3 комментария

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СуперНегр228
В Европе игроков старше 30 лет осталось?
+4
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Stewart D.
Фирминыч конечно мог и поиграть нормально ещё пару лет. Ну ладно че удачи ему
+3
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Tun
Бобби заслужил достойную пенсию
+2
0
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