Тен Хаг о будущем Магуайра: «Он конкурирует с Вараном – мало кому понравится подобная ситуация. «МЮ» нужна глубина состава, но Харри сам должен решить»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Рафаэль Варан Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что Харри Магуайр должен сам принять решение о будущем в «МЮ».

«[У Магуайра] там высокая конкуренция с Рафаэлем Вараном, который играет великолепно. Это все объясняет. Никому не понравилась бы подобная ситуация. Его дела идут не так хорошо. Он всегда тренируется на самом высоком уровне и выкладывается на 100%. То есть он хорошо справляется с этой ситуацией и ведет себя должным образом. Он важен для команды как капитан.

Я рад, что он здесь, он сделал свое дело, когда это было необходимо. Но он должен принять решение. У нас большая конкуренция за места, как и нужно топ-клубу. Большая глубина состава.

[У нас были] игроки, которые приходили на замену, которые играли не так много. Думаю, если мы хотим добиться успеха в следующем сезоне и в будущем, нам понадобится большая команда», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью The Times.

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29 комментариев

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Liquidozz
"Я рад, что он здесь, он сделал свое дело, когда это было необходимо. Но он должен принять решение"
Это даже не намёк...
+14
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+14
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Ksandvankneshas
Когда Варан был сломан, то на его позиции часто выходил Витя) Мага в этом сезоне чисто последний вариант для ротации, на ранних стадиях кубков или если больше выпускать некого.
+8
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<~Inter~>
Он даже Линделефу проигрывает конкуренцию
+5
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+4
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Elik1989
При здоровом Магуайре в центре играл левый защитник, этим всё сказано.
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+4
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Андрей Хенто
Ответ MK
Комментарий удален пользователем
Талисман клуба покидает команду через месяц - Фил Джонс.
+5
-1
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CyberUnited
Лучшие Цз МЮ в этом сезоне:
1. Мартинес
2. Варан
3. Шоу
4. Линделеф
5. Каземиро

6. Магуайр
+2
-1
+1
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Стаут
Ответ Кирилл Павлюченко
Болельщики всех остальных клубов АПЛ мигом составили петицию:"Руки прочь от Магуайра!"
Ювентусу он кстати бы подошёл
+1
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Maxh23
Калулу за 500 тысяч в 100 раз круче Макзавра за 80 миллионов ☝️🤭🤣
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Андрей
не думаю что Мага мотивирует Варана играть лучше. вот если бы условный Ким из Наполи. другой вопрос.
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Dm Kznts
думаю если ТХ возьмёт ещё корейца в защиту, всё станет ясно
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red hikkikomori
Ответ Любезный Коссутий
Маге дали разрешение искать другой клуб. летом может уйти.
А сам то он хочет уходить? - вот в чем главный вопрос. Мог бы уйти за практикой постоянной, но его в сборную и так вызывают и ставят в основе, а ЗП ему в других клубах не дадут такую же или выше. Единственная мотивация уйти - это чтобы над ним перестали потешаться болельщики, возможно в клубе попроще будет меньше мемных фэйлов
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CyberUnited
Ответ Dm Kznts
только 3 и 4 места я бы поменял
Возможно)
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Dm Kznts
Ответ CyberUnited
Лучшие Цз МЮ в этом сезоне: 1. Мартинес 2. Варан 3. Шоу 4. Линделеф 5. Каземиро 6. Магуайр
только 3 и 4 места я бы поменял
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Чёрный тюльпан
Да нет, Эрик! Магуайр сейчас конкурирует абсолютно со всеми ЦЗ в команде и даже отчасти с ЛЗ Шо, который тоже выше котируется на позиции центрального, судя по вашим матчам. Если у Харри есть ещё капелька самоуважения к себе и желание поиграть в футбол, то он сам трансфер запросит, причём команды в АПЛ на него найдутся и заплатят миллионов 40 МЮ, но если он хочет лутать 193 тыс. в неделю до конца контракта, то дальше можно закончить разговор.
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Steppenwolf
Если хочет играть в сборной- надо уходить.
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Любезный Коссутий
Маге дали разрешение искать другой клуб. летом может уйти.
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Aggrrist
Варан Магвайеру не конкурент. Харри конкурирует только с нападающими соперников.
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Кино Музыка
И уйти некуда.
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MK
Комментарий удален пользователем
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Maxh23
Магзавр за 80 миллионов 🤭🤣🤡
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Н.Ф.
Есть на свете постоянные вещи — скорость света в вакууме, причёска Димы Маликова и косяки Магуайра в своей штрафной.
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avcgloronalduMU
контракт долгосрочный
надо оставаться
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GuruFutbola
Брелок должен быть в каждом клубе) на удачу
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