Тен Хаг о будущем Магуайра: «Он конкурирует с Вараном – мало кому понравится подобная ситуация. «МЮ» нужна глубина состава, но Харри сам должен решить»

Эрик тен Хаг считает, что Харри Магуайр должен сам принять решение о будущем в «МЮ».

«[У Магуайра] там высокая конкуренция с , который играет великолепно. Это все объясняет. Никому не понравилась бы подобная ситуация. Его дела идут не так хорошо. Он всегда тренируется на самом высоком уровне и выкладывается на 100%. То есть он хорошо справляется с этой ситуацией и ведет себя должным образом. Он важен для команды как капитан.

Я рад, что он здесь, он сделал свое дело, когда это было необходимо. Но он должен принять решение. У нас большая конкуренция за места, как и нужно топ-клубу. Большая глубина состава.

[У нас были] игроки, которые приходили на замену, которые играли не так много. Думаю, если мы хотим добиться успеха в следующем сезоне и в будущем, нам понадобится большая команда», – сказал главный тренер « » в интервью The Times.

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