Деле Алли рассказал, что 6 недель провел в реабилитационном центре: «Я впал в зависимость от снотворного»

Теги Эвертон премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция происшествия Тоттенхэм Деле Алли Здоровье Футбол

Деле Алли рассказал, что 6 недель лечился из-за зависимости от снотворного.

– Ты в порядке?

– Да. Мне часто задают этот вопрос (улыбается). Но, возможно, впервые за долгое время я могу сказать, что да, я в порядке. Психологически я в лучшем состоянии, чем когда-либо. Я хорошо себя чувствую. Сейчас я травмирован, но ко мне вернулась страсть к футболу.

– Расскажи, что произошло.

– Думаю, пора сказать людям, что происходит. Сложно говорить об этом, так как все это случилось недавно. Я долго скрывал это. Мне страшно говорить об этом, но, думаю, будет правильно, если я это сделаю.

Я впал в зависимость от снотворного. Эта проблема есть не только у меня. В футболе с ней сталкиваются гораздо больше людей, чем вы можете себе представить.

Когда вернулся из Турции [после аренды в «Бешикташе»], то узнал, мне нужна операция. Я был в плохом психологическом состоянии. Я решил отправиться в современный реабилитационный центр, где помогают справиться с зависимостями, проблемами с ментальными здоровьем и [психологическими] травмами. Я почувствовал, что время пришло. Тебе никто не может сказать, что нужно туда идти. Ты можешь принять это решение лишь сам.

У меня был плохой этап. Я полагался на вещи, которые причиняли мне вред. Каждое утро я просыпался и выигрывал битву, которая заключалась в том, чтобы прийти на тренировку с улыбкой. Нужно было показать, что я счастлив. Но внутри я проигрывал битву. Пришло время что-то изменить. Когда мне сказали, что нужна операция, я почувствовал те же чувства, как в момент, когда этот этап начался.

Так что я отправился туда [в реабилитационный центр] на шесть недель. «Эвертон» повел себя великолепно и поддержал меня. Я буду всегда благодарен клубу. Они были так открыты и честны, с пониманием отнеслись к ситуации. Я не мог просить о большем в момент, когда я принимал важнейшее решение в жизни. Я делал то, чего боялся. И я счастлив, что сделал это.

Все это окружает стигма, люди не хотят это делать. Поехать в реабилитационный центр – это звучит страшно. Но я не мог представить, сколько это мне даст. Я был в плохом состоянии. Когда я был молод, со мной случилось многое, и я не мог это осознать. Я делал глупые вещи, за которые виню себя. Отправившись туда, я многое узнал об этом. Все это никогда не было под моим контролем. Понимание и осознание помогли мне. Я отпустил плохие чувства, которые мешали мне двигаться вперед.

– Как давно это было?

– Я вышел три недели назад. Я хотел быть честным, хотел поговорить об этом. Сейчас я в хорошем состоянии. Я чувствую себя достаточно сильным, чтобы говорить об этом, – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма», сейчас выступающий за «Эвертон».

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30 комментариев

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выходец из убежища
Правильно, что он поднял эту тему. Люди не должны бояться лечиться в реабилитационных центрах в случае проблем, и общество не должно из-за этого над ними смеяться или осуждать.
+47
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Вячеслав Авакян
Один из самых больших загубленных талантов английского футбола
+44
-1
+43
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angliiskiilion
когда то его не продали за 100 лямов
+21
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Dzhansug Bukiya
Там интервью на 45 минут, для чего эти куски публиковать? Мать алкоголичка, в 6 лет до него сексуально домогался знакомый матери, он продавал наркотики, а спасла его приемная семья от этого ада, подсел на таблетки, шумные вечеринки у него дома стали нормой, все детские травмы угробили ментальное состояние, многие находят выход в таблетках, бухле и вечеринках, пристрастие к притуплению боли очень тяжело превзойти, молодец Деле, может вернется хотя бы на средний уровень АПЛ.
+19
0
+19
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Rockys
Ответ выходец из убежища
Правильно, что он поднял эту тему. Люди не должны бояться лечиться в реабилитационных центрах в случае проблем, и общество не должно из-за этого над ними смеяться или осуждать.
Согласен, бывают случаи когда человек самостоятельно не может справится с проблемой. Жаль что такие люди как Дзюба (имеющие какое то влияние на общество, лично я надеюсь минимальное) говорят что депрессии не бывает.
+13
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Лёха Жданчик
Ответ angliiskiilion
когда то его не продали за 100 лямов
да в Китай....Леви тогда сказал что Алли стоит 180млн)))
+6
-1
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BZB
Похоже зависимость явно не от снотворного…
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-2
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Marcus-light
Не уверен, что ему это поможет. Парень забил на футбол ещё при Почеттино, понесло его с торону тусовок, моды, и прочей социальной активности.
+2
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Bunyod Turgunov
Ответ Инсаф Галиуллинн
Брат мне тоже очень жалко его я все же очень надеюсь что Почеттино поможет ему воскресить карьеру только вот диванным экспертам никак это не докажешь
Как Почетино ему поможет? Если первый тренирует Челси а другой играет за Эвертон?
+2
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Александр Колосов
Ответ zip13
тут два варианта или он закайфовал и просто забил на свою карьеру, или действительно были проблемы с менталкой
Ну одно другому не мешает. Возникли проблемы с менталкой и подсел на таблетки
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Evincive
А как он начинал! Талантище! Жаль.
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Carlitto
А где главное из вью про причину этих проблем?

Где про мать алкоголичку, пре сексуальные домогательства от дружков мамы в 6 лет, про то как его мужик с района подвесил на мосту в детстве? Про то, как наркотой торговал уже в 8 лет?

Все проблемы у взрослых в голове на 90% из детства, а у Алли оно было ужасным судя по рассказам

Алкоголизм и снотворное - это уже следствие
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Golden Valley
Ответ whereissuso
А сколько лет по законодательству можно получить за такое "снотворное"?
30 минут
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Данияр Жумабекович
Ответ Инсаф Галиуллинн
Мда из таланта превратиться в такое посмешище очень жаль его и я еще слышал что Почеттино хочет поговорить с ним и возможно помочь ему надеюсь у него получится воскресить карьеру под его руководством
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Александр Колосов
Подсел на таблетки, эххх... По потенциалу был один из лучших в мире. Не употребляйте эту гадость парни, такой хороший пример, как можно разрушить свою карьеру и жизнь.
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Bunyod Turgunov
Ответ Инсаф Галиуллинн
Господи идиот под словом помочь я имел ввиду то что он хочет его подписать я тоже как и большинство из вас верю что он сможет весь этот трындец преодолеть
😆Он хочет его подписать? Думаешь он хочет выстрелить в свою ногу? Алли при Почетино забил на футбол в Тоттенхэме.
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Инсаф Галиуллинн
Ответ Bunyod Turgunov
😆Он хочет его подписать? Думаешь он хочет выстрелить в свою ногу? Алли при Почетино забил на футбол в Тоттенхэме.
На футбол он забил после его ухода чел
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zip13
тут два варианта или он закайфовал и просто забил на свою карьеру, или действительно были проблемы с менталкой
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Potomok Budulaya
Ответ BZB
Похоже зависимость явно не от снотворного…
снотворное прикрытие похоже ,мне тоже так показалось.
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milya ololo
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Ответ BZB
Похоже зависимость явно не от снотворного…
это ксанакс. если его употреблять в классическом виде, клонит в сон. если мешать с алкоголем, то там вообще не до сна. супер стимулятор.
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Плеймейкер87
Возможно ксанакс
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