Деле Алли не сыграет за «Бешикташ» до конца сезона. Тренер Гюнеш недоволен им

может не сыграть за « » до конца сезона.

Сообщается, что главный тренер команды недоволен уровнем игрока и больше не рассчитывает на него.

Вероятнее всего, Алли по окончании сезона вернется в « », откуда перешел в турецкий клуб на правах аренды.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел в чемпионате Турции 13 матчей, забив 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

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