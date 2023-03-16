Деле Алли не сыграет за «Бешикташ» до конца сезона. Тренер Гюнеш недоволен им

Теги Эвертон премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция Шенол Гюнеш Деле Алли Футбол

Деле Алли может не сыграть за «Бешикташ» до конца сезона.

Сообщается, что главный тренер команды Шенол Гюнеш недоволен уровнем игрока и больше не рассчитывает на него.

Вероятнее всего, Алли по окончании сезона вернется в «Эвертон», откуда перешел в турецкий клуб на правах аренды.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел в чемпионате Турции 13 матчей, забив 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

Алли мучается в «Бешикташе»: в матче с клубом из 3-й лиги его заменили в первом тайме и освистали

Тренер «Бешикташа» Гюнеш: «Деле Алли не заслуживает того, чтобы играть. Он не может внести вклад в команду»

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22 комментария

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RAMIK
Ответ zzzeeerrrooo
Что там с Салахом и КДБ?
На тот момент в Челси были игроки сильнее на этой позиции. А то что их продали это уже не вина Жозе.
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Фёдор Кузнецов
Жозе был прав 2 года назад
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pashka_86
Мне почему-то хаверц очень напоминает Алли
🤞🏻 надеюсь что мне просто показалось
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zzzeeerrrooo
Ответ Южанин78
Когда Жозе конфликтовал с Погба, все говорили ну Дезе, токсичный тренер, когда он не ставил Делли Алли, все говорили Жозе в своём стили, а это английский бриллиант. Теперь все стало на свое место
Что там с Салахом и КДБ?
+2
-2
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Free Artist
Ответ Совесть Черданцева
Что с ним стало? После начала пандемии его подменили
Корона, похоже
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Sevuska
А как всё славненько начиналось в Шпорах и за сборную .
+2
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Wekil Halylow
Ответ <CRISTIANO>
Мда....а когда-то Тоттенхем отказался его продать за 100 млн.
он же подсел на какоин.
0
-1
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Volgogradets
в спартак за лямов 30 эту бездарность спихнут, там таких любят коллекционировать
+2
-2
0
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Moscwow
Ответ dr. cage
Лол, Жолжун когда мне доказывал, что эта табуретка сильнее Иско.. На деле же в 26 лет уже на футбольной помойке..
Иско не сказать, что далеко ушел, если не считать по трофеям. В 30 без клуба и никому не нужен
+4
0
+4
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melmi
Ответ dr. cage
Лол, Жолжун когда мне доказывал, что эта табуретка сильнее Иско.. На деле же в 26 лет уже на футбольной помойке..
Он даже в Турции не нужен . А еще года 4 назад на Трансфермаркете его за 100млн+ оценивали …
+6
0
+6
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Joel Campbell
Такой талант был ,в 18 АПЛ рвал
А уже в 26 даже Бешикташу не нужен
+3
0
+3
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Совесть Черданцева
Что с ним стало? После начала пандемии его подменили
+1
0
+1
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Остужающий
Помню, как он меня раздражал своей игрой, хорошей игрой за ТТХ, часто забивал Челси, как можно так резко сдать((
+2
0
+2
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*Eddard*
Несколько лет назад считался молодым талантом топ-уровня. Видимо станет Балотелли-2
+4
0
+4
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Южанин78
Когда Жозе конфликтовал с Погба, все говорили ну Дезе, токсичный тренер, когда он не ставил Делли Алли, все говорили Жозе в своём стили, а это английский бриллиант. Теперь все стало на свое место
+17
-1
+16
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Kazbek Ilyassovskiy
И тесть ничем не поможет. Хотя может уже и не тесть.
0
0
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Кирилл Голивец
Пора в Медиалигу
+1
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ EvertoniaMen
Да что ж такое, даже в Бешикташе он не нужен. И что с ним делать летом?
Тиктоки снимать🤷‍♂️
0
0
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dr. cage
Лол, Жолжун когда мне доказывал, что эта табуретка сильнее Иско..
На деле же в 26 лет уже на футбольной помойке..
+8
-5
+3
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Аталанта расправила плечи
Знатный дауншифтинг
+17
0
+17
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<CRISTIANO>
Мда....а когда-то Тоттенхем отказался его продать за 100 млн.
+2
-2
0
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EvertoniaMen
Да что ж такое, даже в Бешикташе он не нужен. И что с ним делать летом?
+18
0
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