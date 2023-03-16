Деле Алли не сыграет за «Бешикташ» до конца сезона. Тренер Гюнеш недоволен им
Деле Алли может не сыграть за «Бешикташ» до конца сезона.
Сообщается, что главный тренер команды Шенол Гюнеш недоволен уровнем игрока и больше не рассчитывает на него.
Вероятнее всего, Алли по окончании сезона вернется в «Эвертон», откуда перешел в турецкий клуб на правах аренды.
В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел в чемпионате Турции 13 матчей, забив 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.
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Тренер «Бешикташа» Гюнеш: «Деле Алли не заслуживает того, чтобы играть. Он не может внести вклад в команду»
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🤞🏻 надеюсь что мне просто показалось
А уже в 26 даже Бешикташу не нужен
На деле же в 26 лет уже на футбольной помойке..