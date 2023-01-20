Тренер «Бешикташа» Гюнеш: «Деле Алли не заслуживает того, чтобы играть. Он не может внести вклад в команду»
Тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш недоволен игрой Деле Алли.
«Его нынешняя ситуация не соответствует нашим ожиданиям с точки зрения интеграции в команду. Мы будем анализировать. Я не думаю, что Деле Алли заслуживает того, чтобы играть прямо сейчас.
Отправить игрока [обратно в «Эвертон»] – это другое дело, и речь сейчас не об этом. Он сделал хорошую карьеру, и мы ожидаем, что он внесет свой вклад в команду, но сейчас он не может этого сделать. Мы обсудим это с ним и с клубом», – заявил Гюнеш.
26-летний англичанин перешел в турецкий клуб из «Эвертона» летом на правах аренды до конца сезона-2022/23. За это время он провел за «Бешикташ» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Подробную статистику полузащитника можно найти здесь.
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Его тело просто износилось от больших нагрузок. Но карьеру он сделал и топом был очень долго. И огромную роль в его падении сыграли мышечные травмы.
Алли же на спад пошел в 23 года, после всего 3 хороших сезонов, без каких-либо видимых причин вроде травм или повышенной нагрузки :(
Очень жаль.