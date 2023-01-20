Тренер «Бешикташа» Гюнеш: «Деле Алли не заслуживает того, чтобы играть. Он не может внести вклад в команду»

Теги Эвертон премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция Шенол Гюнеш Деле Алли Футбол

Тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш недоволен игрой Деле Алли.

«Его нынешняя ситуация не соответствует нашим ожиданиям с точки зрения интеграции в команду. Мы будем анализировать. Я не думаю, что Деле Алли заслуживает того, чтобы играть прямо сейчас.

Отправить игрока [обратно в «Эвертон»] – это другое дело, и речь сейчас не об этом. Он сделал хорошую карьеру, и мы ожидаем, что он внесет свой вклад в команду, но сейчас он не может этого сделать. Мы обсудим это с ним и с клубом», – заявил Гюнеш.

26-летний англичанин перешел в турецкий клуб из «Эвертона» летом на правах аренды до конца сезона-2022/23. За это время он провел за «Бешикташ» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Подробную статистику полузащитника можно найти здесь.

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15 комментариев

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seregqua
Ответ Kroshka_cahes
Азар
у Азара спад начался в 29 лет, после 10 лет на топ-уровне, по ходу которых он провел аж 597 игр при 186 голах и 145 голевых передачах. По сути он 10 лет в среднем бегал по 60 игр при статистике 19+14.
Его тело просто износилось от больших нагрузок. Но карьеру он сделал и топом был очень долго. И огромную роль в его падении сыграли мышечные травмы.

Алли же на спад пошел в 23 года, после всего 3 хороших сезонов, без каких-либо видимых причин вроде травм или повышенной нагрузки :(
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Jeicob Harlon
Внеше Деле очень похож на Гакпо
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Матвей Суицидин
Скоро с Бариновым вместе играть будет
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Kroshka_cahes
Ответ ZamoRano
Напомню, в 21 год он забил 18 голов за сезон в АПЛ не играя на острие атаки...я такого падения давно не помню, прям готовая звезда скатилась на дно.
Азар
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Simplicissimus
Ну одно из двух - либо замалчивает какие-то проблемы с физическим или ментальным здоровьем, либо уже заработал столько, что потерял мотивацию
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moldfan
А какой талант. Характер всегда был говно, но играл в футбол он прямо здорово.

Очень жаль.
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marston
Ответ atomio
интересно, что случилось в его жизни, что некогда подающий надежды оказался там где сейчас. а ведь Леви просил за него около 100ки в свое время
Человек к 26 годам заработал себе на пенсию, ему этот футбол уже до лампочки
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окечуква
Ну если в Бешикташе не получается, пора реально заканчивать Делле. На безбедную жизнь себе заработал уже, если не задурит как Газза или Хендри, будет жить как у Христа за пазухой.
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Mohnatiy
Не карьера, а сериал "Крутое пике"... А ведь ТАКИЕ надежды подавал.
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ZamoRano
Напомню, в 21 год он забил 18 голов за сезон в АПЛ не играя на острие атаки...я такого падения давно не помню, прям готовая звезда скатилась на дно.
+26
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+25
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Игорь Новиков
Как можно настолько скатиться... мрак.
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Sevuska
Вроде бы талантливый футболист , в расцвете сил , и вот так бездарно влечёт жалкое карьерное существование .
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Sergey Kuznetsov
Ответ atomio
интересно, что случилось в его жизни, что некогда подающий надежды оказался там где сейчас. а ведь Леви просил за него около 100ки в свое время
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+3
-14
-11
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atomio
интересно, что случилось в его жизни, что некогда подающий надежды оказался там где сейчас. а ведь Леви просил за него около 100ки в свое время
+24
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+24
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corazón blanco
А ведь ещё четыре года назад считался будущим топом, но как же быстро деградировал, понизил к себе требования и уже даже в Бешикташе им не довольны.
+7
-2
+5
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