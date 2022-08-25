«Бешикташ» арендовал Алли у «Эвертона» и представил Деле роликом с героями сериала «Рик и Морти»

Полузащитник Деле Алли перешел из в .

Турецкий клуб объявил о бесплатной аренде англичанина до конца сезона-2022/23. При этом у него будет право выкупа футболиста.

26-летнему хавбеку гарантированно заплатят 2,2 млн евро за предстоящий игровой год, также он будет получать до 10 тысяч евро за каждый проведенный матч.

Сообщалось, что выкуп Алли обойдется «Бешикташу» в 8 млн фунтов.

В соцсетях клуб представил новичка при помощи ролика с участием персонажей, похожих на героев анимационного сериала «Рик и Морти». Они доставили полузащитника на стадион «Бешикташа» на комическом корабле, после чего он помахал им и сказал: «Спасибо, ребята».

Изображение: bjk.com.tr