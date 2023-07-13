Тен Хаг о Маунте: «Многие клубы хотели подписать Мэйсона, но «МЮ» усердно потрудился и преуспел. Он отлично работает в команде и знает, как побеждать»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт Футбол

Эрик тен Хаг доволен тем, что «Манчестер Юнайтед» удалось подписать Мэйсона Маунта.

Маунт перешел в «МЮ» из «Челси» за 55+5 миллионов фунтов. Он будет выступать под 7-м номером.

«Мы усердно поработали, чтобы этого добиться. Думаю, многие клубы присматривались к Мэйсону и хотели подписать его, но преуспели мы.

Мы довольны – он многое привносит в игру полузащиты. Кроме того, он отлично работает в команде и знает, как побеждать», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Viaplay.

Мэйсон Маунт: «Я чрезвычайно амбициозен и знаю, каково это – выигрывать крупные трофеи. Отдам все, чтобы снова испытать это в «МЮ»

Зачем «МЮ» Маунт после худшего сезона в карьере? И как его вообще разместить?

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7 комментариев

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Максим Маслов
Ответ pKaparika
Читаю коменты в темах про Маунта и понять не могу, почему на нем чуть ли крест не ставят? Я немного не в теме, может кто подскажет?
потому что там либо фаны Челси, либо просто завистники Мю)
+4
0
+4
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pKaparika
Читаю коменты в темах про Маунта и понять не могу, почему на нем чуть ли крест не ставят? Я немного не в теме, может кто подскажет?
+2
0
+2
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Марат Кусаинов
Ответ Eden Hazard
Это было после дебютного матча с Лидсом? Видео того что вытворял Маунт выложите, станет понятно, почему столько ободряющих слов. Особенно жду когда болелы МЮ оправдают его запоротые моменты тем, что он еще не освоился, особенно выход один на один и как он мяч в ноги вратарю покатил.
То ли дело Азар) за три года 97% стоимости потерял)))
+2
0
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QWertY
Отлично сыграл Маунт
+1
0
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