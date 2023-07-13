Тен Хаг о Маунте: «Многие клубы хотели подписать Мэйсона, но «МЮ» усердно потрудился и преуспел. Он отлично работает в команде и знает, как побеждать»

Эрик тен Хаг доволен тем, что «Манчестер Юнайтед» удалось подписать Мэйсона Маунта.

Маунт перешел в «МЮ» из « » за 55+5 миллионов фунтов. Он будет выступать под 7-м номером.

«Мы усердно поработали, чтобы этого добиться. Думаю, многие клубы присматривались к Мэйсону и хотели подписать его, но преуспели мы.

Мы довольны – он многое привносит в игру полузащиты. Кроме того, он отлично работает в команде и знает, как побеждать», – сказал главный тренер « » в интервью Viaplay.

Мэйсон Маунт: «Я чрезвычайно амбициозен и знаю, каково это – выигрывать крупные трофеи. Отдам все, чтобы снова испытать это в «МЮ»

Зачем «МЮ» Маунт после худшего сезона в карьере? И как его вообще разместить?