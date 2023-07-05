Мэйсон Маунт: «Я чрезвычайно амбициозен и знаю, каково это – выигрывать крупные трофеи. Отдам все, чтобы снова испытать это в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Мэйсон Маунт Футбол

Мэйсон Маунт высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед».

Сегодня манкунианцы объявили о подписании 24-летнего полузащитника. Он перешел из «Челси» за 55+5 млн фунтов. 

«Никогда не бывает легко покидать клуб, в котором ты вырос, но «Манчестер Юнайтед» станет новым захватывающим испытанием на следующем этапе моей карьеры. Играя с ними, я узнал, насколько сильна команда, к которой я присоединяюсь, и мне не терпится стать частью стремления этой группы выигрывать крупные трофеи.

Все видят, что клуб сделал большие шаги вперед под руководством Эрика тен Хага. Встретившись с тренером и обсудив его планы, я крайне воодушевлен предстоящими сезонами и готов к тяжелой работе, которую здесь ожидают.

Я чрезвычайно амбициозен, я знаю, каково это – выигрывать крупные трофеи и что для этого нужно. Я отдам все, чтобы снова испытать это в «Манчестер Юнайтед», – сказал Маунт

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42 комментария

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City 100 points
Кубок лиги можно и в разобранном Челси зацепить, сказал бы честно, что за бабками пришел.
+41
-13
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Тухель
Ответ Alex Legend
Боэли за год изменил клуб настолько, что даже воспитанники стараются его поскорее покинуть.
Абрахам при Боэли ушел? Ситуация 1 в 1. Были неплохие вспышки, а потом лавка и спад. И трансфер за большие деньги вполне хорошее решение для Челси.
+16
-1
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igorrado@yandex.ru
Такое интервью дал, как будто в Сити переходит.
Ага, за трофеями он в МЮ пошел))
+13
-3
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Акира_1
Ответ Alex Legend
Боэли за год изменил клуб настолько, что даже воспитанники стараются его поскорее покинуть.
Бред полный. Маунт провалил старт сезона, начал торги из-за контракта и отказался его продлевать, требуя трансфер в МЮ. Причём тут Боэли? Боэли повлиял на его форму или его алчность?
+9
-3
+6
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Febos_
Ответ Alex Legend
Боэли за год изменил клуб настолько, что даже воспитанники стараются его поскорее покинуть.
что за бред, хоть и не считаю Боули на данном этапе грамотным владельцем , но тот же Джеймс ведь остался в клубе и продлил контракт. Тут проблема в самом игроке , если бы Маунт хотел остаться то руководство мог бы с ним договорится
+19
-13
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Eden Hazard
Ответ Alex Legend
Боэли за год изменил клуб настолько, что даже воспитанники стараются его поскорее покинуть.
так, на всякий, Маунт и Фоден 3 года назад считались равными игроками. А сейчас посмотри на разницу.
Фоден год назад продлил контракт с Сити, Челси предлагал такой же контракт Маунту, но тот отказался. Он больше хотел. Боули изменил клуб настолько, что отказался платить 300 к в неделю чуваку, растерявшему форму, только за то что тот воспитанник. и мне это кажется правильным решением. Ты Глэйзеров троль лучше)
+6
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Тухель
Ответ Red devi1
Вспышки - это становится лучшим игроком сезона в команде?
А Абрахам лучшим бомбардиром Челси в сезоне, но это было не в сезоны перед уходом. Нету никакой стабильности в Челси. Даже то что выиграли ЛЧ это дело случая. В АПЛ Челси давно ни на что не претендует. И с Маунтом и Абрахамом в составе Челси не претендовал на победу в АПЛ.
+6
-1
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Alex Legend
Боэли за год изменил клуб настолько, что даже воспитанники стараются его поскорее покинуть.
+27
-23
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Captain JT26
Ответ Alex Legend
У нынешнего МЮ всяко больше шансов зацепить какой-нибудь трофей, чем у нынешнего ФК "подписываем вундеркиндов с высоким потенциалом в FIFA, а так же исходя из геополитической повестки правительства"
Лет так 6 слышу эту мантру от болельщиков МЮ
+6
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igorrado@yandex.ru
Ответ NickRockStar
The boy who had a dream. Понятно, что все в жизни бывает и ничто не вечно. Не буду скрывать, что обидно, но единственное, что в итоге общего оказалось между Маунтом и Лэмпардом - это переход в Манчестер. Правда не того цвета и как то слишком рано получилось
The boy who sold a dream
+2
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Фан Рубина
Периодические серебряные или бронзовые медали считаются там крупными трофеями?
+4
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Fata1ny
Успехов, Мейсон!
+11
-10
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DolJun
Ответ Alex Legend
У нынешнего МЮ всяко больше шансов зацепить какой-нибудь трофей, чем у нынешнего ФК "подписываем вундеркиндов с высоким потенциалом в FIFA, а так же исходя из геополитической повестки правительства"
я высказываю надежду, а не оцениваю шансы)
+4
-3
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Born is the King
Ответ Febos_
что за бред, хоть и не считаю Боули на данном этапе грамотным владельцем , но тот же Джеймс ведь остался в клубе и продлил контракт. Тут проблема в самом игроке , если бы Маунт хотел остаться то руководство мог бы с ним договорится
Скорее после покупки Нкунку Мейз понял,что лучше перейти в Мю и сидеть на лавке за 300к вместо того чтобы сидеть на лавке в Челси за меньшие деньги
+12
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CyberUnited
Эти сумасшедшие ему 7-й номер дали если что
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deGob
Вот увидите на лавке будет сидеть с Санчо если или не свалит
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igorrado@yandex.ru
Ответ Максим Манчестер
Ему что в Челси не предложили бы контракт такой?
Не предложили бы
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Mayer
Кто-то объснит зачем он МЮ за такие бабки?

Он в Челси ближе к воротам играл, здесь есть Бруну. Это типа замена Эриксену или в чём прикол Тен Хага?
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DolJun
надеюсь единственное что маунт выиграет с мю - будет чемпионшип)
+10
-9
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NickRockStar
The boy who had a dream. Понятно, что все в жизни бывает и ничто не вечно. Не буду скрывать, что обидно, но единственное, что в итоге общего оказалось между Маунтом и Лэмпардом - это переход в Манчестер. Правда не того цвета и как то слишком рано получилось
0
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Febos_
Ответ Born is the King
Скорее после покупки Нкунку Мейз понял,что лучше перейти в Мю и сидеть на лавке за 300к вместо того чтобы сидеть на лавке в Челси за меньшие деньги
самое обидное в том что он всегда признавался в любви к клубу , уход того же Хавертца не было таким иза того что он никогда не изображал из себя преданного игрока Челси который как говорится "bleeds blue" , поэтому хочется желать ему всего наихудшего в его новом клубе за то что он столько времени врал болельщикам про свою преданность
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-4
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Born is the King
Ответ Febos_
самое обидное в том что он всегда признавался в любви к клубу , уход того же Хавертца не было таким иза того что он никогда не изображал из себя преданного игрока Челси который как говорится "bleeds blue" , поэтому хочется желать ему всего наихудшего в его новом клубе за то что он столько времени врал болельщикам про свою преданность
Да ну оставь, таких Маунтов пол Кобхема. Я бы понял если это был стоящий игрок. Наоборот норм развели Мю на 70 млн на которые можно купить еще одного игрока уровня Нкунку
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Roman Osipovich
Добро пожаловать! Мэйсон 👏👏👏
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Radik_2.0
топ игрок за хорошие деньги, усиление для МЮ
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Anatoly_B
После таких слов ему по юго-западу Лондона лучше не гулять
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