Мэйсон Маунт: «Я чрезвычайно амбициозен и знаю, каково это – выигрывать крупные трофеи. Отдам все, чтобы снова испытать это в «МЮ»
Мэйсон Маунт высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед».
Сегодня манкунианцы объявили о подписании 24-летнего полузащитника. Он перешел из «Челси» за 55+5 млн фунтов.
«Никогда не бывает легко покидать клуб, в котором ты вырос, но «Манчестер Юнайтед» станет новым захватывающим испытанием на следующем этапе моей карьеры. Играя с ними, я узнал, насколько сильна команда, к которой я присоединяюсь, и мне не терпится стать частью стремления этой группы выигрывать крупные трофеи.
Все видят, что клуб сделал большие шаги вперед под руководством Эрика тен Хага. Встретившись с тренером и обсудив его планы, я крайне воодушевлен предстоящими сезонами и готов к тяжелой работе, которую здесь ожидают.
Я чрезвычайно амбициозен, я знаю, каково это – выигрывать крупные трофеи и что для этого нужно. Я отдам все, чтобы снова испытать это в «Манчестер Юнайтед», – сказал Маунт.
Ага, за трофеями он в МЮ пошел))
Фоден год назад продлил контракт с Сити, Челси предлагал такой же контракт Маунту, но тот отказался. Он больше хотел. Боули изменил клуб настолько, что отказался платить 300 к в неделю чуваку, растерявшему форму, только за то что тот воспитанник. и мне это кажется правильным решением. Ты Глэйзеров троль лучше)
Он в Челси ближе к воротам играл, здесь есть Бруну. Это типа замена Эриксену или в чём прикол Тен Хага?