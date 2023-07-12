«Сити» за 15 млн фунтов продал защитника Северной Ирландии Чарльза «Саутгемптону»

«Манчестер Сити» продал 19-летнего защитника Ши Чарльза.

О приобретении футболиста сборной Северной Ирландии объявил « ». Контракт с ним заключен на 4 года.

Как утверждает инсайдер , за заплатят 15 млн фунтов. Договор включает пункты о перечислении части суммы от перепродажи и о сумме, за которую «горожане» могут выкупить футболиста в будущем.

На счету Чарльза 1 матч в . С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: southamptonfc.com