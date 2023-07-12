«Сити» за 15 млн фунтов продал защитника Северной Ирландии Чарльза «Саутгемптону»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия трансферы Саутгемптон чемпионшип деньги Ши Чарльз Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Сити» продал 19-летнего защитника Ши Чарльза.

О приобретении футболиста сборной Северной Ирландии объявил «Саутгемптон». Контракт с ним заключен на 4 года.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, за Чарльза заплатят 15 млн фунтов. Договор включает пункты о перечислении части суммы от перепродажи и о сумме, за которую «горожане» могут выкупить футболиста в будущем.

На счету Чарльза 1 матч в АПЛ. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: southamptonfc.com

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18 комментариев

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Усатая Козляра
Ответ Kumanya
кто это вообще такой и откуда такие ценники на чувака, который даже в аренде ещё нигде не светился как тот же Траффорд или беллис
так же говорили про Лавию, когда тот переходил за 15 млн в том году в Саутгемптон
только теперь на него ценник 45 и покупатели выстроились в очередь
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Казанский парень
Ответ Kumanya
кто это вообще такой и откуда такие ценники на чувака, который даже в аренде ещё нигде не светился как тот же Траффорд или беллис
этот чувак провел уже 8 матчей за сборную в 19 лет и попылил в юношеской ЛЧ
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Kumanya
кто это вообще такой и откуда такие ценники на чувака, который даже в аренде ещё нигде не светился как тот же Траффорд или беллис
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Фанат спорта01
у него даже в трансфермаркте ценника нет.
как такого футболиста можно купить за 15млн?
и кто-то верит что это не махинации?
да парень даже в 1-й лиге Англии не играл.
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Александр Андреев
Капитан молодежной команды, которого стали приглашать тренироваться с первой командой. Перспективный игрок. Жесть как горят пуканы у хейтеров))). Как же так. Сити зарабатывает на продаже игроков из своей академии)))
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Фанат спорта01
Ответ Махмуд Адылов
Так же как голкипера Базуну и Лавия, ноунеймы из сити с супер потенциалом ) которые 90 % уйдут дороже чем покупали, а в Сити они не получат той практики и рекламы в рамках регулярной игры
а ещё были эдози и ларьос.
я бы понял если бы покупали разные клубы,но то что всех купил Саутгемптон за 50млн вызывает вопросы.
а ещё в 2021 обменялись с Ювентусом 18-летними ноунеймами заплатив друг другу по 10млн евро.
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GuruFutbola
Но мешок это сити, а не проект франко, главное не перепутать)
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#SharkTeam
За этим наверно тоже ливерпуль с мешками денег придет
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Александр Андреев
Но мешок Сити, а не поственгеровский Арсенал у которого академия вообще не продает никого.
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НРИ
Норм так шейхи договорились с саутом сплавлять туда игроков за оверпрайс чтоб показать продажи
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Александр Андреев
Ответ Artuom Batishev
Да ничего удивительного на самом деле нет. МС в свою академку переманивает самых перспективных воспитанников многих клубов. И через 2-3 года продаёт. Тоесть это изначально очень перспективный молодняк, который уже в 14-15-16 лет "на карандаше" у многих скаутов.
Серьезно? Ши Чарльз манчестерский, прошел все юношеские команды Сити. Траффорд манчестерский, Харвуд-Беллис манчестерский, Палмер манчестерский, Фоден манчестерский, МакАти манчестерский. Льюис манчестерский. Оба Дойла, Каллум и Томми манчестерские. Фримпонг, тот что в Байере сейчас играет тоже манчестерский. Я тебе назвал восьмерых молодых игроков, которые прошли все команды Сити, лет с 6-7.
Наоборот, положение дел такое, что это у Сити переманивают ребят. МЮ переманил братьев Флетчеров, а до этого Чарли Макнилла (но видимо уже загубили его в МЮ).
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ML26
Ответ GuruFutbola
Но мешок это сити, а не проект франко, главное не перепутать)
https://youtu.be/LtmdRmJtJHc
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H1Tretz
Ответ Фанат спорта01
у него даже в трансфермаркте ценника нет. как такого футболиста можно купить за 15млн? и кто-то верит что это не махинации? да парень даже в 1-й лиге Англии не играл.
Еще один «самый умный»
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Моуриниста
Ответ Фанат спорта01
у него даже в трансфермаркте ценника нет. как такого футболиста можно купить за 15млн? и кто-то верит что это не махинации? да парень даже в 1-й лиге Англии не играл.
100% махинация. В серии а недавно проверяли клубы на подозрительные продажи с завышенной ценой. То есть это имеет место быть. Вот только в АПЛ, а тем более Ман Сити, никто проверять не будет
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Махмуд Адылов
Ответ Фанат спорта01
у него даже в трансфермаркте ценника нет. как такого футболиста можно купить за 15млн? и кто-то верит что это не махинации? да парень даже в 1-й лиге Англии не играл.
Так же как голкипера Базуну и Лавия, ноунеймы из сити с супер потенциалом ) которые 90 % уйдут дороже чем покупали, а в Сити они не получат той практики и рекламы в рамках регулярной игры
+1
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Александр Андреев
Ответ Фанат спорта01
а ещё были эдози и ларьос. я бы понял если бы покупали разные клубы,но то что всех купил Саутгемптон за 50млн вызывает вопросы. а ещё в 2021 обменялись с Ювентусом 18-летними ноунеймами заплатив друг другу по 10млн евро.
Это чисто заморочки Ювентуса. Юве и с Барсой также обменивался Мело на Пьянича.
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