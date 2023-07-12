«Сити» за 15 млн фунтов продал защитника Северной Ирландии Чарльза «Саутгемптону»
«Манчестер Сити» продал 19-летнего защитника Ши Чарльза.
О приобретении футболиста сборной Северной Ирландии объявил «Саутгемптон». Контракт с ним заключен на 4 года.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, за Чарльза заплатят 15 млн фунтов. Договор включает пункты о перечислении части суммы от перепродажи и о сумме, за которую «горожане» могут выкупить футболиста в будущем.
На счету Чарльза 1 матч в АПЛ. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: southamptonfc.com
только теперь на него ценник 45 и покупатели выстроились в очередь
как такого футболиста можно купить за 15млн?
и кто-то верит что это не махинации?
да парень даже в 1-й лиге Англии не играл.
я бы понял если бы покупали разные клубы,но то что всех купил Саутгемптон за 50млн вызывает вопросы.
а ещё в 2021 обменялись с Ювентусом 18-летними ноунеймами заплатив друг другу по 10млн евро.
Наоборот, положение дел такое, что это у Сити переманивают ребят. МЮ переманил братьев Флетчеров, а до этого Чарли Макнилла (но видимо уже загубили его в МЮ).