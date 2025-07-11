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Судья Клаттенбург думал о суициде после обвинений в расизме от Оби Микела в 2012-м: «Я был близок к тому, чтобы покончить со всем. Когда тебя считают расистом, работу не найти»

Марк Клаттенбург задумывался о самоубийстве после обвинений в расизме.

Бывший арбитр Премьер-лиги был обвинен Джоном Оби Микелом в расистском высказывании в адрес него и еще одного игрока «Челси» в матче против «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

Обвинения стали поводом для расследований Футбольной ассоциации Англии и полиции Лондона. Позднее Ассоциация отклонила обвинения, полиция прекратила расследование.

«Ситуация с Оби Микелом сильно повлияла на меня и мою семью. Думаю, тогда я был ближе всего к тому, чтобы а) покончить с собой и б) покончить со всем. Если бы у меня не было выхода, и я больше не мог судить, что бы я мог сделать?

Я помню уведомление на своем мобильном телефоне, пришедшее от Sky Sports: «Марк Клаттенбург обвиняется в расовой дискриминации в отношении двух игроков «Челси».

А у меня родилась дочь, ей было всего шесть месяцев. Это были худшие 12 часов. Помню, как я не спал. Я не ложился спать. Я был занят самоанализом, потому что не знал, что сказал, пытаюсь понять, не сказал ли я что-то в пылу. Это было самое трудное – думать о том, что я это сделал.

Работу в обычной жизни не найти, когда тебя считают расистом. Я думал, что не найду работу в спорте, что моя жизнь окончена. Последствия моих действий привели нас к тому, что я думал: «Мне некуда идти». Моя семья была там, но они не знают, что происходит на самом деле. Они не знают, что происходит в футбольном мире.

Это прошло только после некоторого времени, после того, как «Челси» не смог предоставить необходимую информацию», – рассказал Клаттенбург в подкасте High Performance.

Через 4 недели после инцидента арбитр вернулся в Премьер-лигу, а 4 года спустя судил финал Евро-2016 и финал Лиги чемпионов, прежде чем завершить карьеру в 2017 году.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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дискриминация
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