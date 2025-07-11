«Милан» и «Фенербахче» ведут переговоры по Брауну с «Гентом». Бельгийцы оценивают защитника в 8 млн евро
«Милан» и «Фенербахче» стремятся подписать Арчи Брауна.
Оба клуба ведут с «Гентом» продвинутые переговоры по левому защитнику, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Запрашиваемая сумма трансфера за 22-летнего игрока составляет 8 млн евро.
Окончательное решение ожидается в ближайшее время, в том числе и со стороны футболиста. В ближайшие часы пройдут новые переговоры.
В минувшем сезоне Браун провел за «Гент» 32 матча в чемпионате Бельгии, отметившись голом и 3 ассистами. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.
Кто выиграет Суперкубок России?3564 голоса
Краснодар
ЦСКА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости