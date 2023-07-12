Отец Кузяева о Саудовской Аравии: «Священная земля для нас, мусульман. Предложение было, и вы понимаете, какие там грандиозные планы, туда едут топ-игроки»

Теги лига 1 Франция Гавр высшая лига Саудовская Аравия Далер Кузяев Адьям Кузяев религия Футбол

Отец Далера Кузяева объяснил, почему хавбек не поехал в Саудовскую Аравию.

«Признаюсь: было даже предложение из Саудовской Аравии. Для нас, как для мусульман, это очень важная, священная земля.

Я не могу говорить про деньги, но вы понимаете, какие там сейчас грандиозные планы, какую лигу они создают.

Было заманчиво, туда едут топ-игроки, но эти ребята сначала проявили себя в Европе. Мы посчитали, что сейчас нам нужно пройти этот путь. И я рад, что Далер так достойно его принял», – сказал Адьям Кузяев в беседе со Sports.ru.

«Зарплата меньше, чем в «Зените». Но нам нужно пройти этот путь». Монолог отца Кузяева о «Гавре» и мечте

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31 комментарий

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AminO2
"Крепостные укрепления в Гавре Кузяева были вновь усилены в XVI веке, когда губернатором города был сам кардинал Ришельё. Впоследствии в местном бастионе были заключены лидеры Фронды принцев — герцог де Лонгвиль, принцы Конде и Конти.
В XVII—XVIII веках Гавр Кузяева процветал благодаря торговле с американскими колониями; он занимал третье место среди французских портов по объёму работорговли после Нанта и Ла-Рошели".
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Aleksandr Danilov
Ответ sacha2
...откровения зашкаливают: Россия - мусульманская страна:)
Ты отказываешь мусульманам в праве верить в то, во что они верят?
+17
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ sacha2
...откровения зашкаливают: Россия - мусульманская страна:)
Примерно 15 миллионов человек из числа граждан являются мусульманами. Мир и россия в том числе на русских и русской культуре не заканчивается.
+13
-2
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Илнур Кара
Ответ rigobersong
А чем земля отличается в мусульманской стране и другой?:)
Количеством нефти
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rigobersong
Ответ Erkinjon Hodjaev
молчи
Что за агрессия, мог бы это аргументировать как-то:) Я без негатива это спрашивал, т.к. сам придерживаюсь скорее агностических взглядов, и мне интересно с научной точки зрения, как может отличатся земля, понятно конечно грунт может быть разного слоя от песка до тяжелой глины, но это опять же не из-за того что ее освятили:))
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OldRedWhite
Ответ AminO2
"Крепостные укрепления в Гавре Кузяева были вновь усилены в XVI веке, когда губернатором города был сам кардинал Ришельё. Впоследствии в местном бастионе были заключены лидеры Фронды принцев — герцог де Лонгвиль, принцы Конде и Конти. В XVII—XVIII веках Гавр Кузяева процветал благодаря торговле с американскими колониями; он занимал третье место среди французских портов по объёму работорговли после Нанта и Ла-Рошели".
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ESF
С чего он взял, что все ребята должны проявить себя в Европе, прежде чем ехать в СА?
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ESF
Ответ Владислав88
Зарплата будет сильно меньше. Вот и ответ, зачем отец так стремился в топ-5 поиграть, чтоб набить максимально цену и закочить карьеру в арабских эмиратах или Аравии с жирным контрактом, а зябнуть потом где-нибудь в Урале. Молодцы, всё грамотно расчитали.
Ты думаешь, что игра в Гавре (лол) сделает Кузяева привлекательным для Саудовской Лиги?
Это забавно.
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Spartakovec navsegda
Ответ sacha2
...откровения зашкаливают: Россия - мусульманская страна:)
Большая страна, где есть право свободы вероисповедания.
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Антон Фалафель
Как говорил старец Мифодий: нет для муслима родины кроме Саудии.
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Phantomm
Теперь во Французкой лиге к Монако Головина,добавился Гавр Кузяеаа
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VMX1389
Ответ rigobersong
Что за агрессия, мог бы это аргументировать как-то:) Я без негатива это спрашивал, т.к. сам придерживаюсь скорее агностических взглядов, и мне интересно с научной точки зрения, как может отличатся земля, понятно конечно грунт может быть разного слоя от песка до тяжелой глины, но это опять же не из-за того что ее освятили:))
Не мусульманин, могу предположить, что с этих земель пошел ислам, тем она для них и священна
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Dr. J 24
Ответ sacha2
...откровения зашкаливают: Россия - мусульманская страна:)
а говорят нацисты в другой стране
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Лев Каменев
Да, сам Роналду настаивал и хотел стать одноклубником Кузяева, но последний выбрал мечту сыграть в дебютанте Лиги 1
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ESF
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну вот проявит себя во Франции, потом получит более щедрое предложение от СА. Об этом и речь.
Конечно, в 4-5 лиге Европы, выступая за клуб который только поднялся из 2 дивизиона.
Арабы завалят посона такими щедрыми предложениями, с ума просто сойдет, ага.
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ESF
Ответ Гамарджоба Генацвале
А где ещё топ-игроки играют? В Лесото?
Ну он говорит, что туда едут игроки, которые проявили себя в Европе. А если поехать туда, не проявив себя в Европе, это нарушит правила какие - то?
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александр модов
Какая Аравия)) Из гавра максимум обратно, только уже в какой нибудь Ростов)_
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Валдис Пельш
Ответ Aleksandr Danilov
Ты отказываешь мусульманам в праве верить в то, во что они верят?
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ESF
Ответ Гамарджоба Генацвале
Он говорит о топ-игроках , а не просто о рандомных футболистах, которых в чемпионате СА не мало.
И что что он говорит о топ игроках? Кузяев уже врядли станет топ игроком.
А в Гавре он еще более рандомный игрок, чем в Зените.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ESF
Ну он говорит, что туда едут игроки, которые проявили себя в Европе. А если поехать туда, не проявив себя в Европе, это нарушит правила какие - то?
Он говорит о топ-игроках , а не просто о рандомных футболистах, которых в чемпионате СА не мало.
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ральф шумахер
Ответ Aleksandr Danilov
Ты отказываешь мусульманам в праве верить в то, во что они верят?
В целом да, я за их собчтвенный подход. Неверным в обществе не место, расползайтечь по своим клоакам
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Мишаня Кашников
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Примерно 15 миллионов человек из числа граждан являются мусульманами. Мир и россия в том числе на русских и русской культуре не заканчивается.
обиделся что-ли?
Ну поплачь иди, только не громко
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FilinMD
Ответ ESF
С чего он взял, что все ребята должны проявить себя в Европе, прежде чем ехать в СА?
Не должны, но проявляют. Вполне логичная конструкция
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