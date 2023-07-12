Отец Кузяева о Саудовской Аравии: «Священная земля для нас, мусульман. Предложение было, и вы понимаете, какие там грандиозные планы, туда едут топ-игроки»
Отец Далера Кузяева объяснил, почему хавбек не поехал в Саудовскую Аравию.
«Признаюсь: было даже предложение из Саудовской Аравии. Для нас, как для мусульман, это очень важная, священная земля.
Я не могу говорить про деньги, но вы понимаете, какие там сейчас грандиозные планы, какую лигу они создают.
Было заманчиво, туда едут топ-игроки, но эти ребята сначала проявили себя в Европе. Мы посчитали, что сейчас нам нужно пройти этот путь. И я рад, что Далер так достойно его принял», – сказал Адьям Кузяев в беседе со Sports.ru.
«Зарплата меньше, чем в «Зените». Но нам нужно пройти этот путь». Монолог отца Кузяева о «Гавре» и мечте
В XVII—XVIII веках Гавр Кузяева процветал благодаря торговле с американскими колониями; он занимал третье место среди французских портов по объёму работорговли после Нанта и Ла-Рошели".
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Это забавно.
Арабы завалят посона такими щедрыми предложениями, с ума просто сойдет, ага.
А в Гавре он еще более рандомный игрок, чем в Зените.
Ну поплачь иди, только не громко