Медведев о Кузяеве в «Гавре»: «Вокруг него будет строиться игра, там нет суперигроков. Желаю успехов»

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Александр Медведев Гавр Далер Кузяев Матч ТВ Футбол

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев пожелал Далеру Кузяеву удачи в «Гавре».

Сегодня французский клуб объявил о подписании с российским полузащитником контракта сроком до лета 2025 года.

«Хотел бы пожелать Кузяеву успехов. «Гавр» – один из старейших клубов Франции, вернулся в Лигу 1.

Команда молодая, там нет суперигроков, поэтому вокруг Далера будет строиться игра», – сказал Медведев.

Кузяев – это красивый прогресс. Пришел в «Зенит» незвездным опорником, ушел уникальным игроком для атаки

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37 комментариев

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Олег Мохов
Да что там игра,солнце будет крутиться вокруг кузяева
+54
-13
+41
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Жлобиньо
Ответ Metalloid
Ну справедливости ради, а ты знаешь? )
Кузяев)
+19
0
+19
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Владимир Вербицкий
Ну и по старой доброй традиции распечатываем: Гавр Кузяева)))
+24
-5
+19
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Metalloid
Ответ Мистер Уайт
"Да я вообще ни одного игрока из Гавра не знаю" - добавил Медведев.
Ну справедливости ради, а ты знаешь? )
+9
-1
+8
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zer
Ответ 2vdhrvmmzf
Не удивлюсь если даже в основе не будет железно
игрок уровня сборной в аутсайдере в основе точно играть будет

мы про не про ПСЖ и даже не про Монако тут, а про Гавр говорим
+6
0
+6
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Ajvengo
Ответ Михаил Сафонов
Ну глянем, вдруг потянет
Конечно,потянет. У Гавра футболисты по 300-400 тыс стоимостью. И Кузяев - 10млн (это полстоимости гавра).
+8
-2
+6
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Фут.Боль
В параллельной вселенной тренером Гавра является Газзаев.
+5
-1
+4
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Мистер Уайт
"Да я вообще ни одного игрока из Гавра не знаю" - добавил Медведев.
+8
-5
+3
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Karel
Ответ Фёдор Кузнецов
Четверть стоимости
Ровно треть. Кузяев 10 млн. - а по версии трансфермаркт остальные 29 игроков Гавра в сумме стоят 20 млн. евро.

Через год Гавр уйдет обратно к себе домой во второй дивизион, а Кузяева продаст другому клубу лиги. Бюджет у Гавра около 15 млн. евро. Так что для Гавра, возможно, это супер-выгодная сделка, подписание Кузяева.
+3
0
+3
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андрэ
Прям уважуха и удачи, приходит на роль однозначно лидера команды
+2
-1
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Юрий
Странный сайт, не пропускает нормальные посты с очевидными фактами
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ HI MARS
Ага,все же лидеры:Лунев лидер,Азмун лидер,Миранчук лидер,Головин лидер…
Головин один из лидеров в Монако, Миранчук тоже один из лидеров в Торино, а Лунев изначально было понятно что на лавку едеят ну и сравнивать новичка лиги с одними из лидеров своих лиш неправильно
+4
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Роман Олегов
Ответ LaffyTaffy
Где тонко, там и рвется
Семь раз отмерь, один раз отрежь
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Фёдор Кузнецов
Ответ Karel
Ровно треть. Кузяев 10 млн. - а по версии трансфермаркт остальные 29 игроков Гавра в сумме стоят 20 млн. евро. Через год Гавр уйдет обратно к себе домой во второй дивизион, а Кузяева продаст другому клубу лиги. Бюджет у Гавра около 15 млн. евро. Так что для Гавра, возможно, это супер-выгодная сделка, подписание Кузяева.
в целом да, я смотрел стоимость Шавра с Кузяевым, оттого и вышло четверть
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Mark Safa
Ответ Владимир Вербицкий
Ну и по старой доброй традиции распечатываем: Гавр Кузяева)))
Против Монако Головина! Аминь
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Антон Абызов
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Солнце... Непонятно-понято кто о чем думает)
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Rundatgame
Суперигроков там точно нет. Во всяком случае по трансфермаркету стоимость команды 31 млн, из которых 10 Кузяев. Да, скорей всего его не приплюсовали еще, но даже так получается, что Далер стоит четверть от всей команды.
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MURA
Гаврик Кузяев
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prus_3
Вокруг Кузяева игры не построишь. Не такой у него характер. Далер хорош на подхвате.
+1
-1
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HI MARS
Уже не доверяю людям с фамилией Медведев
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IlyaGrain
Главное, чтоб без травм !
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Виталий Попов
Гавр и К
+1
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