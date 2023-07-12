Медведев о Кузяеве в «Гавре»: «Вокруг него будет строиться игра, там нет суперигроков. Желаю успехов»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев пожелал Далеру Кузяеву удачи в «Гавре».
Сегодня французский клуб объявил о подписании с российским полузащитником контракта сроком до лета 2025 года.
«Хотел бы пожелать Кузяеву успехов. «Гавр» – один из старейших клубов Франции, вернулся в Лигу 1.
Команда молодая, там нет суперигроков, поэтому вокруг Далера будет строиться игра», – сказал Медведев.
Кузяев – это красивый прогресс. Пришел в «Зенит» незвездным опорником, ушел уникальным игроком для атаки
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мы про не про ПСЖ и даже не про Монако тут, а про Гавр говорим
Через год Гавр уйдет обратно к себе домой во второй дивизион, а Кузяева продаст другому клубу лиги. Бюджет у Гавра около 15 млн. евро. Так что для Гавра, возможно, это супер-выгодная сделка, подписание Кузяева.