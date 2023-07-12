Медведев о Кузяеве в «Гавре»: «Вокруг него будет строиться игра, там нет суперигроков. Желаю успехов»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев пожелал Далеру Кузяеву удачи в «Гавре».

Сегодня французский клуб объявил о подписании с российским полузащитником контракта сроком до лета 2025 года.

«Хотел бы пожелать успехов. « » – один из старейших клубов Франции, вернулся в Лигу 1.

Команда молодая, там нет суперигроков, поэтому вокруг Далера будет строиться игра», – сказал .

Кузяев – это красивый прогресс. Пришел в «Зенит» незвездным опорником, ушел уникальным игроком для атаки