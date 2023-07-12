Лапорта о Суперлиге: «Сказал Тебасу, что она заменит ЛЧ, а чемпионаты продолжат усиливаться. Это принесет клубам больше денег»

Президент «Барселоны» считает, что Суперлига сможет заменить Лигу чемпионов.

«Клуб чувствует себя намного лучше, чем два года назад – как в экономическом плане, благодаря реструктуризации долга, пересмотру процентных ставок, доверию инвесторов, – так и в оценках рейтинговых агентств. Клуб приносит больше доходов, чем раньше, благодаря рекордному спонсорству, мы начали выигрывать важные титулы, добились рекордной посещаемости – 83 000 зрителей. Теперь мы должны пойти на жертвы ради нового « » и нового кампуса «Барсы». У нас хватило решимости и смелости сделать это.

Институционально мы вернулись к тому, чтобы иметь определенный вес в футболе. Несмотря на то, что мы в , мы выступаем за сохранение национальных лиг. Мы обсуждали это с , и он сказал, что это невозможно. Тогда я сказал ему, что Суперлига заменит чемпионов, и лиги продолжат пытаться усилиться, насколько это возможно. Суперлига принесет больше дохода клубам и обеспечит устойчивость футбола без несправедливости к клубам, которые имеют ограниченные финансовые ресурсы, что искажает рынок.

Наш голос услышан, его уважают. Игроки хотят приезжать к нам и играть здесь. Мы на правильном пути, наш рабочий план выполняется хорошо. Да, мы можем совершенствоваться, и мы это делаем. Скоро мы выберемся из ямы. Мы восстановим клуб финансово после того, как спасем его», – сказал Жоан Лапорта.