Лапорта о Суперлиге: «Сказал Тебасу, что она заменит ЛЧ, а чемпионаты продолжат усиливаться. Это принесет клубам больше денег»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА бизнес Хавьер Тебас Камп Ноу деньги Суперлига Европы Футбол

Президент «Барселоны» считает, что Суперлига сможет заменить Лигу чемпионов.

«Клуб чувствует себя намного лучше, чем два года назад – как в экономическом плане, благодаря реструктуризации долга, пересмотру процентных ставок, доверию инвесторов, – так и в оценках рейтинговых агентств. Клуб приносит больше доходов, чем раньше, благодаря рекордному спонсорству, мы начали выигрывать важные титулы, добились рекордной посещаемости – 83 000 зрителей. Теперь мы должны пойти на жертвы ради нового «Камп Ноу» и нового кампуса «Барсы». У нас хватило решимости и смелости сделать это.

Институционально мы вернулись к тому, чтобы иметь определенный вес в футболе. Несмотря на то, что мы в Суперлиге, мы выступаем за сохранение национальных лиг. Мы обсуждали это с Тебасом, и он сказал, что это невозможно. Тогда я сказал ему, что Суперлига заменит Лигу чемпионов, и лиги продолжат пытаться усилиться, насколько это возможно. Суперлига принесет больше дохода клубам и обеспечит устойчивость футбола без несправедливости к клубам, которые имеют ограниченные финансовые ресурсы, что искажает рынок.

Наш голос услышан, его уважают. Игроки хотят приезжать к нам и играть здесь. Мы на правильном пути, наш рабочий план выполняется хорошо. Да, мы можем совершенствоваться, и мы это делаем. Скоро мы выберемся из ямы. Мы восстановим клуб финансово после того, как спасем его», – сказал Жоан Лапорта.

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8 комментариев

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Леван Мкртчян
Лапорта как политик , хозяйственник и даже отчасти экономист ( хотя он лишь нанял хорошую группу экономистов ) -- сильнее 99% политических лидеров и руководителей стран Евросоюза...
Даже его очевидный популизм не сильно портит впечатление .
Пока многие поставили на нем клеймо популиста и шарлатана он прекрасно выполненяет неблагодраную работу кризис-менеджера , которая, априори, никому не может нравиться и лишь пораждает еще больший хейт в адрес клуба и его лично.
Но тут по-другому нельзя было после руин оставленных Бармалеем.

К Пересу тоже относится утверждение из первого абзаца, хотя он, по-сути, и другого плана руководитель и никогда не попадал в такую ситуацию как Лапорта , разгребая столь масштабные финансовые авгиевы конюшни
+9
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ljolik888
Как фанат Барселоны я против . Футбол для всех людей и для всех клубов. Надо наоборот делать все для того чтобы клубы воспитывающие футболистов были наверху . У каждого большого клубы есть своя академия - вкладывайте деньги туда . В Евро кубках должно быть как минимум пять воспитанников на поле и тогда футбол опять засверкает красками и неожиданностью.
+4
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Жоану надо цепляться за суперлигу, потому что в ЛЧ никаких гарантий нет)
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Mega• Battman
Ответ Log in
Да зачем вам ЛЧ с третьими местами в группе, есть у вас эта Суперлига, играйте в ней с Ювентусом... Ой, подождите...
не зашел твой прикол
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S.Laposter
Ответ ljolik888
Как фанат Барселоны я против . Футбол для всех людей и для всех клубов. Надо наоборот делать все для того чтобы клубы воспитывающие футболистов были наверху . У каждого большого клубы есть своя академия - вкладывайте деньги туда . В Евро кубках должно быть как минимум пять воспитанников на поле и тогда футбол опять засверкает красками и неожиданностью.
Футбол для людей, фан-айди для футбола
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