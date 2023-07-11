«Бавария» планирует предложить 90-95 млн евро за Кейна и допускает, что потратит 100+ млн

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Харри Кейн деньги Футбол

«Бавария» может впервые в истории заплатить 100 миллионов евро за футболиста.

По данным L’Equipe, мюнхенцы планируют предложить «Тоттенхэму» от 90 до 95 млн евро за форварда Харри Кейна. Они даже допускают, что потратить придется девятизначную сумму.

Карл-Хайнц Румменигге, вошедший в наблюдательный совет немецкого клуба в мае, делает все возможное для того, чтобы убедить руководство «шпор».

«Бавария» не рассматривает другие варианты на позицию центрального форварда. Либо она купит Кейна, либо не будет подписывать никого.

Кейн не хочет продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и намерен уйти в «Баварию» этим летом. Мюнхенцы думают о 3-м предложении, «ПСЖ» следит за ситуацией

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48 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Бавария, ты ли это???
+37
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+33
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werowolf-gears
Ответ AleKoro
Леви красавчик конечно. Прожать прагматичную Баварию на 100 лямов, это кем вообще надо быть? 😂
Прагматична Бавария только на внутреннем германском рынке, иностранные клубы же продают ей игроков на своих условиях и получают максимум навара
+31
-3
+28
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Михо
Леви будет торговаться до конца августа, но думаю отпустит Кейна. Потерять 100 млн это фиаско
+29
-5
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charly_54
Ответ AleKoro
Леви красавчик конечно. Прожать прагматичную Баварию на 100 лямов, это кем вообще надо быть? 😂
Продавая 30 летнего игрока, с годом контракта. Мастер важных переговоров)))
+24
-3
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AleKoro
Леви красавчик конечно. Прожать прагматичную Баварию на 100 лямов, это кем вообще надо быть? 😂
+21
-5
+16
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Тухель
Ответ Михо
Леви будет торговаться до конца августа, но думаю отпустит Кейна. Потерять 100 млн это фиаско
Потерять 100 млн может только Бавария, если Кейн будет выглядеть как Мане в Баварии, а Леви может или заработать 100 млн или остаться при своих.
+10
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SkyCarrier
#Свободу Анжеле Девис и Харри Кейну!
+3
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ПавелАвер
Ответ Михо
Леви будет торговаться до конца августа, но думаю отпустит Кейна. Потерять 100 млн это фиаско
приветствую Миша!!! надеюсь они договорятся💥
+4
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Log in
Леви тотчас же поднимет до 250
+6
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вкус крабовых чипсов
Как бы там не было, Баварии Кейн нужен даже за сотку.
Топ форварда никто никогда не отдаст за 100, так что это их шанс. Сам Гарри несмотря на возраст очень голоден до трофеев, так что все ок будет для всех
+3
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Fona
Ответ Этот Райола хочет денег
Бавария, ты ли это???
У Баварии долгое время было Роберри, Лева, а сейчас в атаке мрак, во всех линиях обороны есть топ игроки, лидеры, но в нападении именно такой как Кейн сделает разницу, Бавария сейчас как Сити без Холланда, поэтому я думаю, что вложение стоит своих денег
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eftomolgy
Отпустите Кейна! Дайте человеку выиграть хоть что-нибудь
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Илья Чжен
Надеюсь Кейн продлит договор, конечно отличный нап. Но на пару лет брать и не факт что заиграет, за 100лямов игрока с одним годом. Дибалу лучше бы взяли за 12 лямов, а лучше молодого напа, а не пенсионеров. В юве превращаются, скоро салатницу проигрывать начнут и в лч попадать не будут
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FC Holywood
Мне кажется это правильно руководству нужно исправяться за прошлый ужасный сезон а с Кейном бавария главный фаворит в лч
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Dmitry_Bayern18
Ответ Денис Курбатов
Кейн, несомненно, хорош. Но очень странно видеть Баварию настолько принципиальной. Ему играть осталось 3-5 лет в лучше случае. Т.е. с учетом зп он будет обходиться Баварии в 30+ млн в год
нужен результат, здесь и сейчас, лучший вариант
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Собиратель хаоса
Напомнило
- 70 млн и мы не открываем черный ящик!
- Приз!
- 80 млн и мы не открываем черный ящик!
- Приз!
- 100 млн и мы не открываем черный ящик!
- Я беру приз!
- Открываем черный ящик, а там - ааааа...

Кейн в Баварии - натуральный черный ящик. Как бы вместо автомобиля Бавария не вытянула апельсин.
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Артур Ганненко
Думаю сговорятся, Кейн новый контракт не подпишет, как бы Леви не изголялся. Он будет до последнего торговаться, но в августе, думаю, согласится
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0:4 на спотифай камп ноу
Кейн достоин хоть одного трофея в карьере
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Денис Курбатов
Кейн, несомненно, хорош. Но очень странно видеть Баварию настолько принципиальной. Ему играть осталось 3-5 лет в лучше случае. Т.е. с учетом зп он будет обходиться Баварии в 30+ млн в год
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Матвей Тиньгаев
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Леви тотчас же поднимет до 250
Ахахха Выглядит очень реалистично
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Grime Font
Ответ Red devi1
А это уже ценник уровня Боули
больше на маню смахивает. магваер, погба, антони подтвердят 👍
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Surviving
Ответ charly_54
Леви мастер конечно, кто бы что не говорил
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Surviving
Ответ Тухель
Потерять 100 млн может только Бавария, если Кейн будет выглядеть как Мане в Баварии, а Леви может или заработать 100 млн или остаться при своих.
Согласен Тухель.
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Ilya_Panchenko
Ответ Михо
Леви будет торговаться до конца августа, но думаю отпустит Кейна. Потерять 100 млн это фиаско
До конца августа ждать будет глупо, так как нужно будет купить замену. Например Хойлунда
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Born is the King
Походу до Баварии дошло. За 140 думаю Леви продаст Кейна
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