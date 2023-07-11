«Бавария» планирует предложить 90-95 млн евро за Кейна и допускает, что потратит 100+ млн

«Бавария» может впервые в истории заплатить 100 миллионов евро за футболиста.

По данным L’Equipe, мюнхенцы планируют предложить « » от 90 до 95 млн евро за форварда . Они даже допускают, что потратить придется девятизначную сумму.

Карл-Хайнц Румменигге, вошедший в наблюдательный совет немецкого клуба в мае, делает все возможное для того, чтобы убедить руководство «шпор».

« » не рассматривает другие варианты на позицию центрального форварда. Либо она купит Кейна, либо не будет подписывать никого.

Кейн не хочет продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и намерен уйти в «Баварию» этим летом. Мюнхенцы думают о 3-м предложении, «ПСЖ» следит за ситуацией