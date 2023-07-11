«Бавария» планирует предложить 90-95 млн евро за Кейна и допускает, что потратит 100+ млн
«Бавария» может впервые в истории заплатить 100 миллионов евро за футболиста.
По данным L’Equipe, мюнхенцы планируют предложить «Тоттенхэму» от 90 до 95 млн евро за форварда Харри Кейна. Они даже допускают, что потратить придется девятизначную сумму.
Карл-Хайнц Румменигге, вошедший в наблюдательный совет немецкого клуба в мае, делает все возможное для того, чтобы убедить руководство «шпор».
«Бавария» не рассматривает другие варианты на позицию центрального форварда. Либо она купит Кейна, либо не будет подписывать никого.
Кейн не хочет продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и намерен уйти в «Баварию» этим летом. Мюнхенцы думают о 3-м предложении, «ПСЖ» следит за ситуацией
Топ форварда никто никогда не отдаст за 100, так что это их шанс. Сам Гарри несмотря на возраст очень голоден до трофеев, так что все ок будет для всех
- 70 млн и мы не открываем черный ящик!
- Приз!
- 80 млн и мы не открываем черный ящик!
- Приз!
- 100 млн и мы не открываем черный ящик!
- Я беру приз!
- Открываем черный ящик, а там - ааааа...
Кейн в Баварии - натуральный черный ящик. Как бы вместо автомобиля Бавария не вытянула апельсин.