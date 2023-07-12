Глава «Тоттенхэма» боится, что Кейн бесплатно уйдет в другой клуб АПЛ в 2024-м, и продолжает переговоры с «Баварией»

Президент «Тоттенхэма» не хочет, чтобы Харри Кейн играл за другой клуб АПЛ.

По сведениям , опасается того, что в 2024 году лучший бомбардир в истории «шпор» может перейти в другую английскую команду, и поэтому продолжает общаться с «Баварией», заинтересованной в приобретении футболиста.

При этом руководитель все еще надеется, что Кейна удастся убедить продлить контракт, а потому склонить Леви к продаже лидера может только очень крупная сумма.

Сегодня Кейн встретится с главным тренером . Игрок не собирается пропускать занятия, как это было два года назад перед возможным трансфером в «Манчестер Сити».