Глава «Тоттенхэма» боится, что Кейн бесплатно уйдет в другой клуб АПЛ в 2024-м, и продолжает переговоры с «Баварией»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Sky Sports Харри Кейн Эндж Постекоглу Футбол

Президент «Тоттенхэма» не хочет, чтобы Харри Кейн играл за другой клуб АПЛ.

По сведениям Sky Sports, Дэниэл Леви опасается того, что в 2024 году лучший бомбардир в истории «шпор» может перейти в другую английскую команду, и поэтому продолжает общаться с «Баварией», заинтересованной в приобретении футболиста.

При этом руководитель все еще надеется, что Кейна удастся убедить продлить контракт, а потому склонить Леви к продаже лидера может только очень крупная сумма.

Сегодня Кейн встретится с главным тренером Энджем Постекоглу. Игрок не собирается пропускать занятия, как это было два года назад перед возможным трансфером в «Манчестер Сити».

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9 комментариев

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Pavel Tyazhev
Учитывая то, как Леви кинул Кейна со своим "джентльменским соглашением", желаю жадному рвачу "удачи".
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Sinister Kid
А в конце трансферного окна, Леви продаст Кейна в МЮ или Челси за 150 млн. Возможно и Перес психанёт, на почве Мбаппе и придёт за Кейном.
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NottinghamForest79
наконец забоялся
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Расул Сабиров
наконец-то😮‍💨думаю этот трансфер в Баварию состоится.С нетерпением жду его голы за Баварию.Думаю Бавария вернётся к тем временам когда играл с топ бомбардиром в составе,как же им этого не хватало🤌
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Vitamin_B
Бавария адекватную цену предлагает, а шпоры включили режим жадности... так ииправда может на след год бесплатно уйти
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BZB
Лучший вариант для Харри, в плане удовлетворения амбиций и достижения результатов-Бавария!
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Rustam Petrov
А в июне до него не доходило, что через год Кейн сможет перейти в ЛЮБОЙ клуб?)
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Футбол, хоккей итд
Так всё таки Бавария.... Ширер обещал лично довести Кейна до Мюнхена.
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Игорь Акимов
Не думаю что Кейн пойдёт в Брентфорд. Или кто там сейчас конкурент у Тоттенхэма.
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