Филиппе Коутиньо признан ESPN худшим трансфером «Барселоны» с 2017 года.

Рейтинг из 42 позиций был составлен на основании потраченных сумм, размера прибыли или убытка в результате сделки, достижений футболистов и проведенного в команде времени.

Рассматривались те входящие трансферы, которые состоялись после присоединения к «ПСЖ».

В пятерку худших сделок вошли покупка (160 млн евро, 2018 год), (60 млн евро, 2020 год), (7 млн евро, 2020 год), аренда Кевина-Принса Боатенга (2019 год) и (2019 год).

Приобретение Антуана Гризманна за 120 млн евро в 2019 году заняло 35-е место, подписание Серхио Агуэро в качестве свободного агента в 2021-м – на 27-й строчке, покупка Малкома за 41 млн евро в 2018-м – на 22-й позиции.

Пятерка лучших сделок «Барселоны» выглядит следующим образом:

1. Рональд Араухо – 1,7 млн евро, 2018 год;

2. Педри – 5-25 млн евро, 2020 год;

3. Андреас Кристенсен – свободный агент, 2022 год;

4. Френки де Йонг – 86 млн евро, 2019 год;

5. Роберт Левандовски – 45 млн евро, 2022 год.