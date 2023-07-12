Араухо – лучший трансфер «Барселоны» с 2017-го по версии ESPN, де Йонг и Левандовски – в топ-5. Худшая сделка – по Коутиньо
Филиппе Коутиньо признан ESPN худшим трансфером «Барселоны» с 2017 года.
Рейтинг из 42 позиций был составлен на основании потраченных сумм, размера прибыли или убытка в результате сделки, достижений футболистов и проведенного в команде времени.
Рассматривались те входящие трансферы, которые состоялись после присоединения Неймара к «ПСЖ».
В пятерку худших сделок вошли покупка Филиппе Коутиньо (160 млн евро, 2018 год), Миралема Пьянича (60 млн евро, 2020 год), Матеуса Фернандеса (7 млн евро, 2020 год), аренда Кевина-Принса Боатенга (2019 год) и Джейсона Мурильо (2019 год).
Приобретение Антуана Гризманна за 120 млн евро в 2019 году заняло 35-е место, подписание Серхио Агуэро в качестве свободного агента в 2021-м – на 27-й строчке, покупка Малкома за 41 млн евро в 2018-м – на 22-й позиции.
Пятерка лучших сделок «Барселоны» выглядит следующим образом:
1. Рональд Араухо – 1,7 млн евро, 2018 год;
2. Педри – 5-25 млн евро, 2020 год;
3. Андреас Кристенсен – свободный агент, 2022 год;
4. Френки де Йонг – 86 млн евро, 2019 год;
5. Роберт Левандовски – 45 млн евро, 2022 год.
Только в Ливерпуле Клопп его как-то приспособил, да и то не в пиковом.
А ещё МЮ в 1/4 ЛЧ в конце второго матча, при общем счёте 3:0.
Вот так он обычно и забивал. Абсолютно плюшевый игрок, с парочкой скиллов, на чистых мячах.
Единственный плюс, что трансфер Азара был ещё более провальным)