Араухо – лучший трансфер «Барселоны» с 2017-го по версии ESPN, де Йонг и Левандовски – в топ-5. Худшая сделка – по Коутиньо

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Филиппе Коутиньо признан ESPN худшим трансфером «Барселоны» с 2017 года.

Рейтинг из 42 позиций был составлен на основании потраченных сумм, размера прибыли или убытка в результате сделки, достижений футболистов и проведенного в команде времени.

Рассматривались те входящие трансферы, которые состоялись после присоединения Неймара к «ПСЖ».

В пятерку худших сделок вошли покупка Филиппе Коутиньо (160 млн евро, 2018 год), Миралема Пьянича (60 млн евро, 2020 год), Матеуса Фернандеса (7 млн евро, 2020 год), аренда Кевина-Принса Боатенга (2019 год) и Джейсона Мурильо (2019 год).

Приобретение Антуана Гризманна за 120 млн евро в 2019 году заняло 35-е место, подписание Серхио Агуэро в качестве свободного агента в 2021-м – на 27-й строчке, покупка Малкома за 41 млн евро в 2018-м – на 22-й позиции.

Пятерка лучших сделок «Барселоны» выглядит следующим образом:

1. Рональд Араухо – 1,7 млн евро, 2018 год;

2. Педри – 5-25 млн евро, 2020 год;

3. Андреас Кристенсен – свободный агент, 2022 год;

4. Френки де Йонг – 86 млн евро, 2019 год;

5. Роберт Левандовски – 45 млн евро, 2022 год.

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39 комментариев

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XavIniesta2008-2015
Мурильо и Боатенга арендовали на полгода, чтобы они были игроками ротации. С этой задачей они справились. По каким признакам это топ-5 худших трансферов для топ-клуба ?
+37
0
+37
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ZaSvabody
Ответ Cruel Snake
Коутиньо это шедевр! За который до сих пор не расплатились. Более того, он был в аренде и помог разнести сине-гранатовых 8:2
Коутиньо - действительно шедевр по сравнению с Азаром. Стоил дешевле чем Азар. В отличие от Азара Коутинью забил за Барсу 17 мячей, раздал множество голевых передач. Забивал в финале Кубка Короля, в Эль-Классико, в четвертьфинале ЛЧ голасо в ворота МЮ положил и так далее. И кстати, Коутиньо в результате продали, за 20 млн в АПЛ. А до этого получили еще 20 млн. от Баварии за его аренду, плюс ЗП не платили. А у Азара была самая высокая ЗП во всей Ла Лиге в этом сезоне, а ушел он бесплатно.
+32
-5
+27
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Игорь Климов
Араухо - это вообще один из лучших трансферов в Ла Лиге за последние годы.
+16
-1
+15
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Комнатный олень
Араухо вне конкуренции)))
+12
0
+12
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Фарид Харисов
Ответ Bazilic
Френки слишком высоко До прошлого сезона играл отвратительно, да и зарплата у него безумная Хотя сейчас судя по всему адаптировался до конца и начал тащить (еще бы зп снизил))
Ну прям отвратительно... Просто нормально. Не оправдывал ожиданий, но картины не портил. Сейчас лучше стало.
+8
-1
+7
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XavIniesta2008-2015
Ответ Bazilic
Френки слишком высоко До прошлого сезона играл отвратительно, да и зарплата у него безумная Хотя сейчас судя по всему адаптировался до конца и начал тащить (еще бы зп снизил))
У Френки ещё 20/21 был очень хороший сезон. Странно, что вы про него забыли
+5
0
+5
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xDe xDe
Среди лучших 3-5 места ещё дискуссионны, но первые два - так и есть. Араухо шикарный защитник, да ещё достался Барсе за копейки. Педри тоже очень толковый и перспективный парнишка.
+5
-1
+4
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Dooomer
Ответ ZaSvabody
Коутиньо - действительно шедевр по сравнению с Азаром. Стоил дешевле чем Азар. В отличие от Азара Коутинью забил за Барсу 17 мячей, раздал множество голевых передач. Забивал в финале Кубка Короля, в Эль-Классико, в четвертьфинале ЛЧ голасо в ворота МЮ положил и так далее. И кстати, Коутиньо в результате продали, за 20 млн в АПЛ. А до этого получили еще 20 млн. от Баварии за его аренду, плюс ЗП не платили. А у Азара была самая высокая ЗП во всей Ла Лиге в этом сезоне, а ушел он бесплатно.
Азар вне конкурса во всех рейтингах, амбассадор бигмачной
+4
0
+4
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MESSIya
Вот интересно почему Коутиньо 160? Там 120 остальное бонусы,в том числе 5 за победу в ЛЧ с Барсой,5 за успешное выступление в составе Барсы в ЛЧ
+2
0
+2
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Caterina
Ответ Tristan...
Как может быть Коут провальным, если он единственный из Барсы выиграл ЛЧ после 2017?...)
В Барсе он был ужасен. Да и нигде в итоге оказался не нужен, в том числе в Баварии.
Только в Ливерпуле Клопп его как-то приспособил, да и то не в пиковом.
+2
0
+2
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Caterina
Ответ ZaSvabody
Коутиньо - действительно шедевр по сравнению с Азаром. Стоил дешевле чем Азар. В отличие от Азара Коутинью забил за Барсу 17 мячей, раздал множество голевых передач. Забивал в финале Кубка Короля, в Эль-Классико, в четвертьфинале ЛЧ голасо в ворота МЮ положил и так далее. И кстати, Коутиньо в результате продали, за 20 млн в АПЛ. А до этого получили еще 20 млн. от Баварии за его аренду, плюс ЗП не платили. А у Азара была самая высокая ЗП во всей Ла Лиге в этом сезоне, а ушел он бесплатно.
В финале Кубка Короля - это звучит гордо, если умолчать о том, что это был гол с пенальти при счёте 4:0. Месси ему отдал пенальти, чтоб не грустил.
А ещё МЮ в 1/4 ЛЧ в конце второго матча, при общем счёте 3:0.
Вот так он обычно и забивал. Абсолютно плюшевый игрок, с парочкой скиллов, на чистых мячах.
Единственный плюс, что трансфер Азара был ещё более провальным)
+2
0
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rusas
И цена Араухо будет еще расти. Он в начале пути.
+2
0
+2
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Cruel Snake
Коутиньо это шедевр! За который до сих пор не расплатились. Более того, он был в аренде и помог разнести сине-гранатовых 8:2
+9
-8
+1
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Bazilic
Френки слишком высоко До прошлого сезона играл отвратительно, да и зарплата у него безумная Хотя сейчас судя по всему адаптировался до конца и начал тащить (еще бы зп снизил))
В первый сезон Кумана играл отлично; у них тогда ещё неплохая связка с Месси образовалась: Френки из глубины врывался в штрафную, а Лео отвечал за доставку мяча.
+1
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XavIniesta2008-2015
Ответ Фарид Харисов
Ну прям отвратительно... Просто нормально. Не оправдывал ожиданий, но картины не портил. Сейчас лучше стало.
Как только у Барселоны появился внятный игровой рисунок, так сразу многие игроки прибавили. За очень редким исключением, все игроки Барселоны показывают уровень игры выше, чем он был при Вальверде, Сетьене и Кумане
+1
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Picachu
Кто - то до этой новости вспомнил что там когда то играл Пьянич и он сейчас в ОАЭ ?
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lavrusha87
6 место и по лучшим, и по худшим - за Дембеле
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& Co1366
А где Дембеле?
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robbaggio
Быстро ж переобуваются по Де Йонгу
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Кино Музыка
Когда лучший трансфер защитник, это не самый качественный показатель.
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Gornostaev
Вот если бы Де Йонга подписали за 8,6 млн.евро - это было бы круто, а за 86 млн. + конский контракт - это просто неплохая сделка для многообещающего молодого таланта, но не более того...
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ariuntrius
,,после присоединения Неймара к «ПСЖ»,, после референдума как понимаю?
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Lionel Andres Messi 10
Ответ XavIniesta2008-2015
Мурильо и Боатенга арендовали на полгода, чтобы они были игроками ротации. С этой задачей они справились. По каким признакам это топ-5 худших трансферов для топ-клуба ?
Тоже считаю их место в рейтинге ошибочным, но они не смогли оправдать возложенную на них роль игроков скамейки: оба сыграли по 4 матча с нулем в графе результативные действия.
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СД18
Ответ Gornostaev
Вот если бы Де Йонга подписали за 8,6 млн.евро - это было бы круто, а за 86 млн. + конский контракт - это просто неплохая сделка для многообещающего молодого таланта, но не более того...
Тогда мир сошел с ума и 86 млн не были очень большими деньгами
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