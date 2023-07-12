Хвича мог получить 70% от 13 млн евро, уплаченных «Наполи» батумскому «Динамо»

Теги бизнес Наполи Динамо Батуми высшая лига Грузия агенты Хвича Кварацхелия деньги Футбол

Хвича Кварацхелия мог получить 70% от суммы трансфера из «Динамо» Батуми в «Наполи».

Как установил Sports.ru, в 2021-м операционные расходы официально составили около 11 миллионов лари (3,8 млн евро). Это расходы по основной деятельности: зарплатам, премиям, организации матчей, сборов и перелетов. В 2022-м цифра вдруг выросла на 350%.

Операционные расходы «Динамо» в 2022-м – почти 39 миллионов лари (13,6 млн евро). Из них 35 млн лари (12,4 млн евро) записано в категорию «футболисты – зарплата и компенсация». Это в 4,5 раза больше, чем в 2021-м.

Так на что «Динамо» потратило почти 10 миллионов?

– Скорее всего, речь про выплату Хвиче процента от его продажи. При заключении контракта с Батуми он мог сказать: «Я хочу, чтобы 70% стоимости моего трансфера заплатили мне». Это вполне себе способ вывода агентских денег из клуба, – говорит Sports.ru источник, знакомый с деталями агентского бизнеса.

– Такой способ – легальный?

– Да.

Мог ли Хвича прийти в Батуми и сделать подобный пункт в контракте? Конечно мог, тем более из «Рубина» он перешел за ноль. Мог ли «Наполи» купить игрока за 13 миллионов евро? Мог. Мог ли Батуми выплатить игроку 70% от трансфера? Мог.

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13 комментариев

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UncleMaks
законно напилили бабла мимо бюджета клубов, молодцы
+20
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+20
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Aleksandr Danilov
Точнее Рубин или Сайманоа
+7
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ВладимирНеПутин
Ответ Aleksandr Danilov
Точнее Рубин или Сайманоа
До Рубина точно ничего не дошло. Саймонов, Слуцкий, агент Хвичи разделили
+9
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2vdhrvmmzf
Все мы знаем кому ушли эти 70%
+1
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Тухель
Непонятный источник, непонятные данные. Может будут хоть какие то факты и например слова представителя Наполи или Рубина.
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Геннадий Киселев
Да он уже " в законе" . Какие вопросы могут быть к уважаемому человеку.
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Футбол, хоккей итд
Мог, мог, мог..... Какие ваши доказательства?
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Jurgen Klinsmann
Ответ ВладимирНеПутин
Там агент бОльшую сумму получил
с отцом хвичи в доле он скорее всего был
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ariuntrius
Ответ UncleMaks
законно напилили бабла мимо бюджета клубов, молодцы
В чем распил то? Игрок включил в контракт о выплате % с трансфера, клуб согласился.
+1
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