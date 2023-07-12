«Наполи» заплатил около 13 млн евро за Хвичу. Это следует из отчета «Динамо» Батуми

Теги серия А Италия Наполи Динамо Батуми высшая лига Грузия Sports.ru Хвича Кварацхелия деньги Футбол

«Динамо» Батуми получило от «Наполи» 13 млн евро за Хвичу Кварацхелию, установил Sports.ru.

Летом 2023-го на сайте батумского «Динамо» появился документ «Финансовая отчетность за 2022 год и информация о суммах, выплаченных агентам и посредникам». На восьми листах клуб раскрывает сотни статей расходов, рассказывает о задолженностях и балансе, а также сравнивает цифры с 2021 годом.

В 2021-м «Динамо» продало товаров на 0 лари, в 2022-м – на 39 миллионов (13,8 млн евро). Очевидно, именно в эту строку клуб занес выручку от трансферов. В 2022-м Батуми продал трех футболистов. Ираклий Азаров за 300 тысяч евро (+20% от перепродажи) перешел в «Црвену Звезду», Торнике Гаприндашвили – за 200 тысяч в польский «Заглембе».

Со слов бывшего спортивного директора «Наполи» Кристиано Джунтоли и журналистов La Gazzetta dello Sport считается, что «Наполи» заплатил за Хвичу 10 миллионов евро.

Из финансового отчета «Динамо» следует, что реальная цена – 13 млн евро.

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20 комментариев

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Abu Ibrahim
Ответ Алмаз Хазиев
сколько получил Рубин?
Рубин ничего не получил , Сайманов скорее всего получил 90% от этой суммы .
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Topordo
Ответ Денис Давыдов
рубин может обратиться к царю за компенсацией.
Мостовой то тут причем?
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BONIFACIO
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
где то плачет рубин
Экс директор Рубина потирает ладони, пока плачет Рубин.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
где то плачет рубин
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Фарид Харисов
Ответ Тухель
Забавно как нацикам тяжело наслаждаться футболом. Главная оскорблять из за национальности норм, а когда российских спортсменов отстраняют из за национальности это несправедливо.
Томаш, ты кажется веткой ошибся. Тут ни в новости, ни в комментариях ничего нет нацисткого.

Там у Баварии предсезонка, иди готовь клуб.
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Кино Музыка
Первый случай, когда сумма по документам выше официальной.
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Caniball
Ответ Abu Ibrahim
Рубин ничего не получил , Сайманов скорее всего получил 90% от этой суммы .
Ну не 90% это точно. Грузины за 10% одно место бы не подняли даже.
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Фарид Харисов
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
пример "спорта вне политики" о котором они так орут
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Фарид Харисов
Комментарий удален пользователем
он в обычной Новости начал заливать про нацистов, а я виноват? понял
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Фарид Харисов
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
он в обычной Новости начал заливать про нацистов, а я виноват? понял
Аааа бро, извини, я думал ты его поддержал, а не высмеял. Прости, сейчас удалю.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Фарид Харисов
Аааа бро, извини, я думал ты его поддержал, а не высмеял. Прости, сейчас удалю.
и ты меня извини, немного грубо по мне было)
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Moscwow
Ответ Кино Музыка
Первый случай, когда сумма по документам выше официальной.
У Барсы почти все трансферы такие
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