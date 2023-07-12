«Наполи» заплатил около 13 млн евро за Хвичу. Это следует из отчета «Динамо» Батуми

«Динамо» Батуми получило от «Наполи» 13 млн евро за Хвичу Кварацхелию, установил Sports.ru.

Летом 2023-го на сайте батумского «Динамо» появился документ «Финансовая отчетность за 2022 год и информация о суммах, выплаченных агентам и посредникам». На восьми листах клуб раскрывает сотни статей расходов, рассказывает о задолженностях и балансе, а также сравнивает цифры с 2021 годом.

В 2021-м «Динамо» продало товаров на 0 лари, в 2022-м – на 39 миллионов (13,8 млн евро). Очевидно, именно в эту строку клуб занес выручку от трансферов. В 2022-м продал трех футболистов. Ираклий Азаров за 300 тысяч евро (+20% от перепродажи) перешел в «Црвену Звезду», Торнике Гаприндашвили – за 200 тысяч в польский «Заглембе».

Со слов бывшего спортивного директора « » Кристиано Джунтоли и журналистов La Gazzetta dello Sport считается, что «Наполи» заплатил за Хвичу 10 миллионов евро.

Из финансового отчета «Динамо» следует, что реальная цена – 13 млн евро.

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