Жоан Лапорта: «Победа в ЛЧ будет почти обязательна для «Барсы», если мы усилимся еще парой игроков»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта назвал условие, при котором победа «Барселоны» в ЛЧ будет обязательной целью.

– Хави говорит, что «Барселона» нацелена на победу в Лиге чемпионов...

– Думаю, лучше сказать, что мы будем в группе претендентов на победу в Лиге чемпионов. Хави говорит, что мы пойдем за Лигой чемпионов. Победа будет почти обязательна, если мы усилим команду еще парой игроков.

Хави очень доволен составом, но если мы еще чуть-чуть его усилим... Я не скажу вам то, что он мне говорил.

– У этих игроков есть имена?

– Да, но я не могу их назвать. Пока у нас хороший состав, – сказал президент «Барселоны».

Жоан Лапорта: «У «Барселоны» команда лучше, чем у «Реала». Хотим еще правого защитника и укрепить полузащиту»

44 комментария

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Artuom Batishev
Ответ MESSIya
Глоры Мадрида, которые сидят на ветках Барсы, лучше это комментируйте. TELEFOOTBALL: «Реал Мадрид» обвиняется в сокрытии расходов на сумму 122 миллиона евро. Эта процедура позволила бы клубу избежать проблем с потолком зарплат, установленного Ла Лигой, а также ФФП УЕФА https://twitter.com/TeleFootball/status/1679034139784224770?t=yRtytcjH4XTM7E-FRpH68A&s=19
Смысл постить утки? Пораскинь мозгами: будь это правдой - такую новость все основные издания уже бы опубликовали.
+16
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A A
Холландом и мбаппе!
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Eden Hazard
Как они устояться собираются, если постоянное нытье о том, что трудно кого то регистрировать? В каком моменте Лапорта несет чушь, где дёргает за рычаги чтоб к концу лета зарегистрировать Гюндогана, стараясь выкинуть Фати и Кессиэ,, или где Месси, Брозовича и Бернарду обещал, говоря что они близки?
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Alexandr Turner
Ответ trick00
Бчк в своем репертуаре:))
хейтерки тоже не отстают)
+4
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Kaka_GOAT
Ответ MESSIya
Глоры Мадрида, которые сидят на ветках Барсы, лучше это комментируйте. TELEFOOTBALL: «Реал Мадрид» обвиняется в сокрытии расходов на сумму 122 миллиона евро. Эта процедура позволила бы клубу избежать проблем с потолком зарплат, установленного Ла Лигой, а также ФФП УЕФА https://twitter.com/TeleFootball/status/1679034139784224770?t=yRtytcjH4XTM7E-FRpH68A&s=19
Источник: бабушка пользователя Messiya
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Cruel Snake
Это тот случай когда ######## вообще тормоза потерял
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MESSIya
Ответ Artuom Batishev
Смысл постить утки? Пораскинь мозгами: будь это правдой - такую новость все основные издания уже бы опубликовали.
https://twitter.com/rac1/status/1679130809737830404?t=t0WPLtoCjejPaCBwMTZcVw&s=19 (RAC1)

https://twitter.com/mundodeportivo/status/1679101611627380736?t=DPXjrFeD4VZ9z94MZqLz6g&s=19 (MD)

https://twitter.com/SamWallaceTel/status/1679057534433280000?t=pNUGf0C37xZ_uVEMOyfXSQ&s=19 (шеф отдела футбола the telegraph). Это спорт не успевает за сегодняшними новостями
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deadjoker
Точно траву разрешили. Конь, победа в лч… все сходится
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На лёгком Дамсгор
Ответ Artuom Batishev
Смысл постить утки? Пораскинь мозгами: будь это правдой - такую новость все основные издания уже бы опубликовали.
Да, ведь все журналисты известны своей кристальной честностью и неподкупностью
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Родя Раскольников
Ответ Hasan_072
Комментарий удален пользователем
Не понял, снять очки за то что Лапорта раздает интервью или за то что команду будет "еще долго лихорадить"?

Лапорта болтает действительно много, но "чушь" это скорее характеристика твоего комментария.
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i love it
Ответ Луизао фром мексика
Максимум ауди кап заберёте, стыд всей испании, вечный середняк ещё надеется взять лч, но все адекватные люди понимают, что максимум фк мем это купить пару судей, чтобы не вылететь из сегунды(историческое место фк мем)
Кто из Испанцев стыдится за Барсу кроме сливок и как они могут быть вечными середняками если они брали 5 ЛЧ и 2 Требла
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Эд
для начала, нужно выйти из группы и в плей-офф не нарваться на Баварию
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Ivan Ivanych
Забавные они в этой барселоне...
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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cukken
Чего мы делать, конечно же, не будем!
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chiscuid
Нужен сильный опорник, вариант с Ориолем Ромеу не впечатляет, Дест мог бы играть справа в защите, если бы не тактическое слабоумие и самое главное, нужен Витор Роке уже сейчас, а не зимой или через год, на Левандовского нет надежды в важных матчах. Перспективы на успех в ЛЧ сомнительные, но Forca Barca всегда!
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Этот Райола хочет денег
Барса будет в группе претендентов на победу в группе ЛЧ- так будет реалистичнее
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i love it
Риго остановись!!!
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Hasan_072
Комментарий удален пользователем
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