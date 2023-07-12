Жоан Лапорта: «Победа в ЛЧ будет почти обязательна для «Барсы», если мы усилимся еще парой игроков»
Жоан Лапорта назвал условие, при котором победа «Барселоны» в ЛЧ будет обязательной целью.
– Хави говорит, что «Барселона» нацелена на победу в Лиге чемпионов...
– Думаю, лучше сказать, что мы будем в группе претендентов на победу в Лиге чемпионов. Хави говорит, что мы пойдем за Лигой чемпионов. Победа будет почти обязательна, если мы усилим команду еще парой игроков.
Хави очень доволен составом, но если мы еще чуть-чуть его усилим... Я не скажу вам то, что он мне говорил.
– У этих игроков есть имена?
– Да, но я не могу их назвать. Пока у нас хороший состав, – сказал президент «Барселоны».
Жоан Лапорта: «У «Барселоны» команда лучше, чем у «Реала». Хотим еще правого защитника и укрепить полузащиту»
https://twitter.com/mundodeportivo/status/1679101611627380736?t=DPXjrFeD4VZ9z94MZqLz6g&s=19 (MD)
https://twitter.com/SamWallaceTel/status/1679057534433280000?t=pNUGf0C37xZ_uVEMOyfXSQ&s=19 (шеф отдела футбола the telegraph). Это спорт не успевает за сегодняшними новостями
Лапорта болтает действительно много, но "чушь" это скорее характеристика твоего комментария.