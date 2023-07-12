Жоан Лапорта: «Победа в ЛЧ будет почти обязательна для «Барсы», если мы усилимся еще парой игроков»

Жоан Лапорта назвал условие, при котором победа «Барселоны» в ЛЧ будет обязательной целью.

– Хави говорит, что « » нацелена на победу в Лиге чемпионов...

– Думаю, лучше сказать, что мы будем в группе претендентов на победу в Лиге чемпионов. говорит, что мы пойдем за Лигой чемпионов. Победа будет почти обязательна, если мы усилим команду еще парой игроков.

Хави очень доволен составом, но если мы еще чуть-чуть его усилим... Я не скажу вам то, что он мне говорил.

– У этих игроков есть имена?

– Да, но я не могу их назвать. Пока у нас хороший состав, – сказал президент «Барселоны».

Жоан Лапорта: «У «Барселоны» команда лучше, чем у «Реала». Хотим еще правого защитника и укрепить полузащиту»