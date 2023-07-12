Зинедин Зидан: «Когда я играл, проблемы с физикой можно было компенсировать техникой. Сейчас все не так, нужно быть топ-атлетом»

Зинедин Зидан рассказал, чем его сильнее всего впечатляет современный футбол.

«Мне нравятся многие футболисты. Но в целом меня впечатляет то, какой уровень физической подготовки сейчас требуется. Требования таковы, что нужно играть каждые три дня.

Это отличается от моих времен, когда проблемы с физикой можно было компенсировать техникой. Сейчас все не так.

Нужно быть по-настоящему хорошо готовым физически, быть топ-атлетом. Нужны и физика, и техника», – сказал бывший полузащитник « », « » и сборной Франции.