Зинедин Зидан: «Когда я играл, проблемы с физикой можно было компенсировать техникой. Сейчас все не так, нужно быть топ-атлетом»

Теги Бордо Ювентус Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Зинедин Зидан рассказал, чем его сильнее всего впечатляет современный футбол.

«Мне нравятся многие футболисты. Но в целом меня впечатляет то, какой уровень физической подготовки сейчас требуется. Требования таковы, что нужно играть каждые три дня.

Это отличается от моих времен, когда проблемы с физикой можно было компенсировать техникой. Сейчас все не так.

Нужно быть по-настоящему хорошо готовым физически, быть топ-атлетом. Нужны и физика, и техника», – сказал бывший полузащитник «Реала», «Ювентуса» и сборной Франции.

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9 комментариев

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Jo-jo
Льстит... Праймовый Зизу и сейчас бы не затерялся)
+10
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Ебздрогыч
Заза Джанашия подтвердит
+4
-1
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revo
Ответ Spartakus1984
Чем и отличалось Киевское Динамо Лобановского,от остальных клубов,компенсирую мастерсвто физикой,поэтому и разрывало Барселоны....,так же и Бавария была мощной по физухе поэтому и выигрывала ЛЧ в 2000х.Тот же Спартак всегда неудачно с Баварией играл,просто катком по нам проходили они, но мог обыгрывать Реалы при этом.А сейчас все клубы уделяют внимание физике и не каждый игрок потянет требования.
Про Баварию так написал, как будто они 5 лч взяли в 2000-х. Выиграли только в 2001, а следующею через 12 лет
+2
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+2
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АРХАТ
Ответ Гоп-стоп
Поэтому уровень футбола сейчас намного выше.
Скорее более интенсивен.
Футбол прошлого как в замедленной съёмке
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