Зинедин Зидан: «Когда я играл, проблемы с физикой можно было компенсировать техникой. Сейчас все не так, нужно быть топ-атлетом»
Зинедин Зидан рассказал, чем его сильнее всего впечатляет современный футбол.
«Мне нравятся многие футболисты. Но в целом меня впечатляет то, какой уровень физической подготовки сейчас требуется. Требования таковы, что нужно играть каждые три дня.
Это отличается от моих времен, когда проблемы с физикой можно было компенсировать техникой. Сейчас все не так.
Нужно быть по-настоящему хорошо готовым физически, быть топ-атлетом. Нужны и физика, и техника», – сказал бывший полузащитник «Реала», «Ювентуса» и сборной Франции.
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