Зидан не исключает, что вернется в «Реал» в 3-й раз. Он открыт к работе с «Юве» и «Марселем»
Зинедин Зидан не исключает, что в третий раз станет тренером «Реала».
Как пишет The Athletic со ссылкой на источник в кругу общения Зидана, тренер открыт не только к работе со сборной Франции, но и с «Реалом», «Ювентусом» и «Марселем».
Для возвращения в «Реал» потребуется правильное стечение обстоятельств. Кроме того, президенту «Мадрида» Флорентино Пересу придется пойти на некоторые уступки. Зидан готов возглавить «Марсель» в случае, если клуб достигнет прогресса и будет готов бороться за трофеи.
Несколько раз Зинедин отказывал «ПСЖ». На его отказ от работы с парижанами прошлым летом повлияло то, что у него была возможность возглавить сборную Францию. Но, как отмечается, Зидан не очень хочет работать с «ПСЖ», потому что уважает и любит «Марсель».
Отметим, что Зидан родился в Марселе, а в ходе карьеры выступал за «Кан», «Бордо», «Ювентус» и «Реал».
После ухода с поста тренера «Мадрида» в мае 2021 года Зидан находится без работы. Он работал в «Реале» дважды – с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Под его руководством «Мадрид» трижды выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза победил в Ла Лиге, Суперкубке Европы, Суперкубке Испании и на клубном чемпионате мира.
странные сомнения у тебя.
наверное, он упорно разницы не знает и понимать не планирует.. пещерный человек, может с опытом придёт это озарение.
а вообще удивительно, насколько ты глубоко осознаешь философию футбола, потрясающий кругозор.
На экг, или на мрт?
На Сантьяго Бернабеу: 2:6 0:4 0:3 0:3 0:4
Да, это не то что у "гениального" чапи, который взял верблюжие кубки и кубок принца катара 🤣 сразу видно второй Гвардиола🤣
И ни разу не проигрывал на спотифай Арене. Спотифай Арена принадлежит Зизу😆
Аналитика уровня - глор меньше чем клуба