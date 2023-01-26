Зидан не исключает, что вернется в «Реал» в 3-й раз. Он открыт к работе с «Юве» и «Марселем»

Теги Марсель ПСЖ Ювентус Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Футбол

Зинедин Зидан не исключает, что в третий раз станет тренером «Реала».

Как пишет The Athletic со ссылкой на источник в кругу общения Зидана, тренер открыт не только к работе со сборной Франции, но и с «Реалом», «Ювентусом» и «Марселем».

Для возвращения в «Реал» потребуется правильное стечение обстоятельств. Кроме того, президенту «Мадрида» Флорентино Пересу придется пойти на некоторые уступки. Зидан готов возглавить «Марсель» в случае, если клуб достигнет прогресса и будет готов бороться за трофеи.

Несколько раз Зинедин отказывал «ПСЖ». На его отказ от работы с парижанами прошлым летом повлияло то, что у него была возможность возглавить сборную Францию. Но, как отмечается, Зидан не очень хочет работать с «ПСЖ», потому что уважает и любит «Марсель».

Отметим, что Зидан родился в Марселе, а в ходе карьеры выступал за «Кан», «Бордо», «Ювентус» и «Реал».

После ухода с поста тренера «Мадрида» в мае 2021 года Зидан находится без работы. Он работал в «Реале» дважды – с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Под его руководством «Мадрид» трижды выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза победил в Ла Лиге, Суперкубке Европы, Суперкубке Испании и на клубном чемпионате мира.

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61 комментарий

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ShanGuide
Пусть попробует себя в Ювентусе,в новой роли,где нужно выстроить команду на будущее,Реал пройденный этап,там он всем и все доказал
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bulldozer
Ответ sayemlo
В последнем сезоне за реал он взял ла лигу, суперкубок Испании и дошёл до полуфинала лч)) сейчас бы высмеивать навесы.... забывая что нынешняя варса использует и играет в навесы )) и не забывай спотифай арена принадлежит Зизу) у него там 0 поражений.
Не брал он в последнем сезоне за реал ла лигу. В тот год взяли Атлетико. И Суперкубок не брал. Его взял Атлетик. Сезон 20/21 был для реала бестрофейным.
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nicknametoyou
Ответ Виталий Желтоусов
Я ставлю что он будет в Марселе. А потом будет ждать когда Дешам уйдет. Надеюсь что он понимает что клуб и сборная две большие разницы.
понимает ли Зидан отличие сборной и клуба?
странные сомнения у тебя.
наверное, он упорно разницы не знает и понимать не планирует.. пещерный человек, может с опытом придёт это озарение.

а вообще удивительно, насколько ты глубоко осознаешь философию футбола, потрясающий кругозор.
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Lobelopa
Ответ Burel
а что там было ? 5:0 и 5:1 помню. На Сантьяго Бернабеу: 2:6 0:4 0:3 0:3 0:4
Приятно, что ты сразу понимаешь, о каком именно свадебном ресторане идёт речь.Там при нём не было ни одной победы второго каталонского.
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SAKE01
Зидану уже ничего делать Реале, может проработает других командах несколько лет потом вернётся, и Реале будет другие игроки.
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Lo Zio
Ответ 2RIN
Как же он до сих пор жил, без оценки картонного ноунейма?
Ой,кабинет заплакал )))
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Lo Zio
Ответ Артур Астемиров
Что за Рубе?
Туринский Рубин
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Gestor_36
Алжирский физрук никому не нужен, разве что Мадрид в тандеме с судейским комитетом снова назначит ОФП контролировать
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Denis242424
Ответ Lo Zio
Нет. Мы школьники
Молодцы. Веселите. Все-таки мы все школьники, никуда от этого не деться. Детство навсегда остается в нашей памяти.
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XavIniesta2008-2015
Ответ Дядя ТУРА
Вернётся в Реал и выиграет три раза подряд лигу чемпионов, потом неожиданно уйдет
Как во время первого возвращения в Реал ? Да, очень похоже
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2RIN
Ответ Lo Zio
Пусть придет в Рубе, оценим его работу. Действительно ли он классный тренер, или просто фарт? Вот придет в кризисный клуб, пусть покажет, какого его влияние на игру.
Как же он до сих пор жил, без оценки картонного ноунейма?
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Артур Астемиров
Ответ Lo Zio
Пусть придет в Рубе, оценим его работу. Действительно ли он классный тренер, или просто фарт? Вот придет в кризисный клуб, пусть покажет, какого его влияние на игру.
Что за Рубе?
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гель кристины
А зачем? Кроос заканчивает, Модрич старый... Той команды, которую ему сделал Анчелотти, уже нет
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Zorro
Ответ Lo Zio
Тут уже три
😁
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Buzya
Ответ muzaffer
вот пишут тут дети что он физрук и тд, вы школьники хоть его стату проверяли?)
Капелло был уволен из Мадрида по причине невзрачной игры, хоть и стал чемпионом. Зидан же выдавал сезон за сезоном непонятно что, но выигрывал трофеи "несмотря ни на что". Спасибо, но уж лучше с Карло досидеть до условного Рауля и перестройки команды, чем сидеть с Зиданом и его корешами и смотреть на хрен пойми что. Видимо, где-то там тоже понимают, что с Зиданом ничего путного не получится и не назначили его тренером сборной.
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Zorro
Ответ muzaffer
вот пишут тут дети что он физрук и тд, вы школьники хоть его стату проверяли?)
Один проверял его ,из аль насра
+3
-1
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Alexandr Donskoy
Ответ Lo Zio
Нет. Мы школьники
Нам тут всем за 65+)
+4
0
+4
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Alexandr Donskoy
Ответ muzaffer
вот пишут тут дети что он физрук и тд, вы школьники хоть его стату проверяли?)
На что?
На экг, или на мрт?
+3
-1
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Burel
Ответ Lobelopa
Или сделать своим разминочным полем устаревшую свадебную площадку в Барселоне.
а что там было ? 5:0 и 5:1 помню.
На Сантьяго Бернабеу: 2:6 0:4 0:3 0:3 0:4
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-2
-2
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sayemlo
Ответ Бронислав Каминский
Физрука мадридского вообще никуда походу не зовут
Физрук: 2 раза признавался лучшим клубным тренером. ТРЕХ кратный обладатель ЛЧ. Двух кратный обладатель клубного ЧМ. Двух кратный Чемпион Испании. Двух кратный обладатель Суперкубка Уефа. Двух кратный обладатель суперкубка Испании.

Да, это не то что у "гениального" чапи, который взял верблюжие кубки и кубок принца катара 🤣 сразу видно второй Гвардиола🤣

И ни разу не проигрывал на спотифай Арене. Спотифай Арена принадлежит Зизу😆
+1
-1
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Lo Zio
Ответ Zorro
Только не в Реал. В одну реку дважды не входят.
Тут уже три
+2
-1
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GuruFutbola
Ответ sayemlo
В последнем сезоне за реал он взял ла лигу, суперкубок Испании и дошёл до полуфинала лч)) сейчас бы высмеивать навесы.... забывая что нынешняя варса использует и играет в навесы )) и не забывай спотифай арена принадлежит Зизу) у него там 0 поражений.
Согласен, в последнем матче за трофей унизили модрид забив все голы с навеса🤣
Аналитика уровня - глор меньше чем клуба
0
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-8
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zidane467554
Ответ Бронислав Каминский
Что он "все" выиграл?Пусть попробует себя в другом топ-чемпионате,как тот же Гвардиола,хотя бы.А то пишут,что с БАварией и Сити все легко выигрывается,а тут человек боится дальше Мадрида нос сунуть
ага щас поедет, чтобы броньке из Норвегии доказать, что он топ тренер
+2
0
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Lo Zio
Ответ muzaffer
вот пишут тут дети что он физрук и тд, вы школьники хоть его стату проверяли?)
Нет. Мы школьники
+6
0
+6
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muzaffer
вот пишут тут дети что он физрук и тд, вы школьники хоть его стату проверяли?)
+3
-6
-3
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