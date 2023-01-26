Зидан не исключает, что вернется в «Реал» в 3-й раз. Он открыт к работе с «Юве» и «Марселем»

не исключает, что в третий раз станет тренером « ».

Как пишет The Athletic со ссылкой на источник в кругу общения Зидана, тренер открыт не только к работе со сборной Франции, но и с «Реалом», « » и « ».

Для возвращения в «Реал» потребуется правильное стечение обстоятельств. Кроме того, президенту «Мадрида» Флорентино Пересу придется пойти на некоторые уступки. Зидан готов возглавить «Марсель» в случае, если клуб достигнет прогресса и будет готов бороться за трофеи.

Несколько раз Зинедин отказывал « ». На его отказ от работы с парижанами прошлым летом повлияло то, что у него была возможность возглавить сборную Францию. Но, как отмечается, Зидан не очень хочет работать с «ПСЖ», потому что уважает и любит «Марсель».

Отметим, что Зидан родился в Марселе, а в ходе карьеры выступал за «Кан», «Бордо», «Ювентус» и «Реал».

После ухода с поста тренера «Мадрида» в мае 2021 года Зидан находится без работы. Он работал в «Реале» дважды – с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Под его руководством «Мадрид» трижды выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза победил в Ла Лиге, Суперкубке Европы, Суперкубке Испании и на клубном чемпионате мира.