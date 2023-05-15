Арсен Венгер: «Я отказал «Реалу», «Юве», «ПСЖ», сборным Англии и Франции. Чувствовал, что могу оставить наследие в «Арсенале»

Теги ПСЖ Арсен Венгер Ювентус Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал Футбол

Арсен Венгер рассказал, от работы в каких топ-клубах он отказался ради «Арсенала».

«Я отказал «Реалу», я отказал «Ювентусу», я отказал «ПСЖ». Я отказал сборной Англии, отказал сборной Франции.

Считаю, я сделал то, что было важно для меня. А потом уже людям судить. Это публичная работа. Я мыслил ясно и четко понимал, как должен действовать. И я благодарен за то, что поступил именно так, ведь сегодня ко мне подходят так много людей и говорят: «Спасибо за то, что вы сделали для клуба». Потому что они понимают, что это было моим приоритетом. Я также считаю, что «Арсенал» уважают по всему миру из-за ценностей, которые олицетворяет клуб.

Я всегда работал. Долгое время у меня не было ресурсов, но таков уж мой характер. Я был счастлив работать ради того, что масштабнее меня. И я чувствовал, что могу оставить наследие – построить базу и стадион, создать невероятную академию, чтобы ребята, которые придут в клуб после меня, смогли работать в достойных условиях.

Когда я ушел, финансовая ситуация была очевидно положительной», – сказал Венгер в интервью beIN Sports.

Венгер работал с «Арсеналом» с 1996 по 2018 год. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом Англии и по семь раз брал Кубок и Суперкубок страны.

30 комментариев

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Homelender_666
И Арсен действительно оставил наследие не только в Арсенале, но и во всей АПЛ. Непобедимых никогда не забудут. Легенда.
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Gustav Forsberg
все-таки долго засиживаться, "бронзоветь" на одном месте - вред, тем более в современном, быстро меняющемся мире.
Что Арсенал, что МЮ после таких долгих вождей штормит будь здоров
+22
-5
+17
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Андрей Хенто
Ответ Gravdaar Iyaad
Перес почти 20 лет руководит Реалом
У Флорентино два прихода в Мадрид. Первый - это создание Галактикос, череда проб и ошибок, особенно продажа Макеллеле и увольнение Висенте Дель Боске, второй заход в 2009, уже с большим опытом, что и позволило ему добиться огромных успехов в Мадриде и стать одним из лучших футбольных президентов в истории. Великий преемник дона Бернабеу. Ну и тренировать не ровно руководить целым клубом, поэтому пример Вы выбрали относительно неудачный. Футбол сейчас очень динамичен.
+13
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+11
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Гусейн Магомедрасулов
Мостовой тоже всем им отказал
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Андрей Хенто
В свое время очень хотел, чтобы Арсен возглавил Мадрид, я думаю это было бы как минимум интересно. Атакующий, комбинационный футбол Арсен умел ставить.
+8
-5
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SVD44
Венгер в свое время очень подходил по своей философии Барсе, очень жаль что их пути не пересеклись.
Думаю, это был бы огненная совместка.
+3
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Gravdaar Iyaad
Ответ Gustav Forsberg
все-таки долго засиживаться, "бронзоветь" на одном месте - вред, тем более в современном, быстро меняющемся мире. Что Арсенал, что МЮ после таких долгих вождей штормит будь здоров
Перес почти 20 лет руководит Реалом
+6
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Мохнатый55
Ответ werley
Проблема была в основном не в Венгере. Клуб из-за стройки стадиона очень сильно просел финансово и не мог удерживать своих главных звезд. Фанаты не смогли понять и принять новую реальность и вымещали свою злость на главном тренере.
Согласен, проблема была не в Венгере. Но у Венгера, по всей видимости, было недостаточно амбиций. Иначе сложно объяснить, почему он отказал Реалу, предпочитая из года в год занимать 4 место с Арсеналом.
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bo_larson
Ответ Мохнатый55
Уходить нужно вовремя. А в итоге дошло до того, что фанаты Арсенала требовали не продлевать контракт с Венгером. Безусловно, после его ухода дела у команды лучше не стали, но это уже другой вопрос.
требовали не продлевать, но продолжали покупать билеты на игры и, возможно, еще и мерч
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werley
Ответ Мохнатый55
Уходить нужно вовремя. А в итоге дошло до того, что фанаты Арсенала требовали не продлевать контракт с Венгером. Безусловно, после его ухода дела у команды лучше не стали, но это уже другой вопрос.
Проблема была в основном не в Венгере. Клуб из-за стройки стадиона очень сильно просел финансово и не мог удерживать своих главных звезд. Фанаты не смогли понять и принять новую реальность и вымещали свою злость на главном тренере.
+1
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abdulakushev@yandex.ru
Ответ SVD44
Венгер в свое время очень подходил по своей философии Барсе, очень жаль что их пути не пересеклись. Думаю, это был бы огненная совместка.
Особенно Барса периода Деко, Это’О и Диньо
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Андрей Хенто
В свое время очень хотел, чтобы Арсен возглавил Мадрид, я думаю это было бы как минимум интересно. Атакующий, комбинационный футбол Арсен умел ставить.
Да, это одно из несбывшихся мечт. Теперь хочу увидеть Клоппа у руля клуба, но это тоже кажется невозможным
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Gustav Forsberg
все-таки долго засиживаться, "бронзоветь" на одном месте - вред, тем более в современном, быстро меняющемся мире. Что Арсенал, что МЮ после таких долгих вождей штормит будь здоров
Барсу штормит без вождей и что
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bo_larson
Ответ Gustav Forsberg
все-таки долго засиживаться, "бронзоветь" на одном месте - вред, тем более в современном, быстро меняющемся мире. Что Арсенал, что МЮ после таких долгих вождей штормит будь здоров
видимо, руководство всё устраивало
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Алексей Маврин
Ответ Gustav Forsberg
все-таки долго засиживаться, "бронзоветь" на одном месте - вред, тем более в современном, быстро меняющемся мире. Что Арсенал, что МЮ после таких долгих вождей штормит будь здоров
Не говоритеглупости. Их штормит не по причине бывших "долгих вождей", а по причине ужасных нынешних менеджеров. К Фергюсону в МЮ вообще ноль претензий. Где там было "бронзовение", если они были просто топом в АПЛ много лет? У Венгера ситуация немного другая, боссов больше устраивала ситуация, когда клуб хорошо зарабатывает при относительно низких расходах на трансферы. Трофеи были уже вторичны. Венгера это и тормозило. Но менеджером он тоже был топовым.
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Виталий Ан
Ответ Gustav Forsberg
все-таки долго засиживаться, "бронзоветь" на одном месте - вред, тем более в современном, быстро меняющемся мире. Что Арсенал, что МЮ после таких долгих вождей штормит будь здоров
Все потому что уходя оставили в плачевном состоянии клубы. САФ выжал последние соки с состава. Да ушел с победой, но вся основа была на завершающей стадии карьеры. Арсен сам убил до конца команду его еще пару сезонов назад надо было увольнять. И еще остался бы, если его не уволили. Никто не хочет уходить когда команда еще сильна.
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jepp ebriloff
Ответ Gustav Forsberg
все-таки долго засиживаться, "бронзоветь" на одном месте - вред, тем более в современном, быстро меняющемся мире. Что Арсенал, что МЮ после таких долгих вождей штормит будь здоров
Арсенал и при «вожде» штормило
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Tydeus
Тут рассказывают про то, что Венгер не вовремя ушёл, но это бред. Последние годы он не оверачивил, но оставил клуб в здоровом финансовом состоянии и двумя спадовыми сезонами.
Для уточнения, эти сезоны – пятое место (одно очко от Ливерпуля Клоппа, три от Сити Пепа в его первый сезон) + выигранный кубок, и финальный – шестое + полуфинал ЛЕ. Тупостью от руководства было объявлять об отставке за два дня до полуфинала ЛЕ, попращаться всё равно бы успели.
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Мохнатый55
Уходить нужно вовремя. А в итоге дошло до того, что фанаты Арсенала требовали не продлевать контракт с Венгером. Безусловно, после его ухода дела у команды лучше не стали, но это уже другой вопрос.
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Футбол, хоккей итд
Старина Венгер! Бонжур тебе.👋 ДлинЮщщие пуховики, с закрытыми карманами - это история АПЛ.✌️
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Артем Коваленко
Легенда! Тот непобедимый Арсенал навсегда останется в моём сердце!
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