Арсен Венгер рассказал, от работы в каких топ-клубах он отказался ради «Арсенала».

«Я отказал « », я отказал « », я отказал « ». Я отказал сборной Англии, отказал сборной Франции.

Считаю, я сделал то, что было важно для меня. А потом уже людям судить. Это публичная работа. Я мыслил ясно и четко понимал, как должен действовать. И я благодарен за то, что поступил именно так, ведь сегодня ко мне подходят так много людей и говорят: «Спасибо за то, что вы сделали для клуба». Потому что они понимают, что это было моим приоритетом. Я также считаю, что «Арсенал» уважают по всему миру из-за ценностей, которые олицетворяет клуб.

Я всегда работал. Долгое время у меня не было ресурсов, но таков уж мой характер. Я был счастлив работать ради того, что масштабнее меня. И я чувствовал, что могу оставить наследие – построить базу и стадион, создать невероятную академию, чтобы ребята, которые придут в клуб после меня, смогли работать в достойных условиях.

Когда я ушел, финансовая ситуация была очевидно положительной», – сказал Венгер в интервью beIN Sports.

работал с « » с 1996 по 2018 год. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом Англии и по семь раз брал Кубок и Суперкубок страны.